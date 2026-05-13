חברת הראל השקעות קיבלה היום (ד') בשורה: חברת המדדים הבינלאומית MSCI הודיעה רשמית על כניסת מניית הראל למדד MSCI Israel, במסגרת עדכון המדדים הקרוב שייכנס לתוקף ב־29 במאי 2026.

עד היום, הנציגות של ענף הביטוח והפיננסים במדד הייתה שמורה לקבוצת הפניקס, החברה הבכירה במניות הביטוח בישראל בשווי שוק (49 מיליארד שקל). כעת, עם הצטרפותה של הראל, סקטור הפיננסים הישראלי מקבל חיזוק משמעותי במדד.

ביום העדכון, צפוי מחזור מסחר חריג במניית הראל בבורסה בתל אביב. קרנות פסיביות העוקבות אחר מדדי MSCI ברחבי העולם יהיו מחויבות לרכוש את המניה כדי להתאים את התיק להרכב המדד. היקף הביקושים, המוערך כאמור בכחצי מיליארד דולר, עשוי להוות זריקת מרץ משמעותית לסחירות במניה ולהגדיל את משקלם של הזרים בקרב בעלי המניות של החברה.

בשוק ההון מעריכים כי המהלך עשוי להוביל לסגירת "דיסקאונט" שבו נסחרה המניה לעיתים מול מקבילותיה בעולם, שכן כעת היא תהיה תחת הרדאר של מנהלי השקעות מלונדון ועד ניו יורק.

הכניסה למדד מגיעה על רקע מומנטום חיובי חזק בניירות הערך של החברה. מניית הראל רשמה זינוק משמעותי מתחילת השנה, כ-65%, כשהיא נהנית משיפור בתוצאות החתמיות ומפעילות ענפה בתחומי הפיננסים והשקעות הנדל"ן. נכון להיום, שווי השוק של הקבוצה חוצה את רף ה-40 מיליארד שקל, מה שהופך אותה לאחת מחברות הביטוח והפיננסים הגדולות והיציבות בישראל.

מצטרפות נוספות למדד הן אנלייט אנרגיה (שזינקה ב-82% מתחילת השנה) ואו.פי.סי אנרגיה (שקפצה ב-68% מתחילת השנה). נגרעות ממנו מניות מאנדיי ונייס .

בן המבורגר, סגן יו"ר הראל השקעות: "אנו גאים מאוד בהחלטת MSCI לכלול את מניית הראל במדד MSCI Israel. מדובר בהבעת אמון משמעותית בהראל, בפעילות שלנו ובחוסנה של הקבוצה. הכניסה למדד צפויה להגדיל את החשיפה של הראל למשקיעים בינלאומיים ולהרחיב את בסיס המשקיעים שלנו בעולם. נמשיך לפעול ליצירת ערך ארוך טווח לבעלי המניות שלנו ולהמשך צמיחתה של הקבוצה״.

מדד MSCI Israel נחשב למדד הייחוס (Benchmark) המוביל והיוקרתי ביותר עבור משקיעים מוסדיים, קרנות סל (ETF) וגופי השקעה זרים המבקשים חשיפה לשוק ההון הישראלי.