מכרז להקמת 200 דירות בשדה דב נדחה כבר 12 פעמים. הוא לא היחיד

זיהום הקרקעות ברובע שדה דב שבצפון תל אביב הוא אולי הנושא המדובר ביותר כרגע בנוגע לשכונה היוקרתית, בעיקר סביב החשש שיגרום לעיכוב בהתקדמות העבודות ובבניית השכונה. ברקע הדברים, ישנם חמישה מכרזים ברחבי הרובע שפורסמו כבר לפני שנה ויותר - כלומר עוד הרבה לפני שהתגלה הזיהום - וטרם נפתחו להגשת הצעות.

גורמים בענף מעריכים כי הסיבה לדחייה בסגירת מכרזי המלונאות היא המציאות הכלכלית הנוכחית: "ייעוד המלונאות אינו מן המבוקשים במדינה כרגע, לאור המלחמה, ולכן אפשר להניח כי יהיה מיעוט מציעים - ומכאן הדחיות הרבות", אומרים אותם גורמים, אשר מעריכים כי בשני המכרזים הנוספים הסיבה שהמגרש אינו בבעלות מלאה של המדינה היא אכן זו המקשה על סגירתם.

המהלך לשיווק קרקעות לבנייה ברובע שדה דב, על חורבות שדה התעופה שפונה, החל במרץ 2021, אז פורסם המכרז הראשון על קרקעות הרובע - מכרז הענק שבו שווקו 1,574 יחידות דיור במחירי שיא, עם סגירתו באוגוסט אותה שנה. לאורך הזמן הוצאו לשיווק עוד ועוד קרקעות, ובשנה שעברה, בחודש ספטמבר 2025, פורסמה המאסה הגדולה ביותר עד כה של קרקעות לשיווק ברובע - כ־7,000 דירות. מרבית הקרקעות ב"גל" הזה שווקו בהצלחה בחודשים פברואר ומרץ 2025.

סביב גל השיווקים הזה פורסמו כמה מכרזים שעד היום טרם נפתחו להצעות: רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) נוהגת לפרסם את רוב מכרזי הקרקעות שלה קודם כול כ"פרסום ראשון", כדי לאפשר לשוק להיערך אליהם; לאחר מכן, היא מפרסמת את חוברת המכרז ופותחת את המכרזים להגשת הצעות. אותם חמישה מכרזים בשדה דב פורסמו בפרסום ראשון - אך מאז לא התקדמו, הלכה למעשה.

מכרזי מלונאות ראשונים מאז 2011

חמשת המכרזים המדוברים נמצאים, כאמור, בשלוש תוכניות הרובע: שלושה מהם, שעליהם כבר פרסמנו כאן בעבר, הם מכרזי מלונאות - הראשונים בייעוד זה המפורסמים בתל אביב־יפו מאז שנת 2011 - עבור כ־1,300 חדרים. כולם נמצאים בתוכנית מרכז הרובע (בצמוד וממערב לשכונת נופי ים).

שלושת המכרזים הללו פורסמו בסוף פברואר 2025. בשניים מהם נדחה מועד הסגירה ארבע פעמים, ובשלישי חמש פעמים. הם תוכננו להיסגר במאי-יוני 2025, קרי שלושה עד ארבעה חודשים בלבד לאחר שפורסמו, אך מאז נדחה תאריך הסגירה, כאמור, שוב ושוב. נכון לעכשיו, הם מתוכננים להיסגר רק ביולי השנה, יותר משנה לאחר התכנון המקורי.

נדחו לפחות 4 פעמים: המכרזים התקועים בשדה דב 3 מכרזי מלונאות

כ־1,300 חדרים

נדחו 4־5 פעמים מכרז מסחר ותעסוקה

2,500 מ"ר

נדחה 6 פעמים מכרז דירות במרכז הרובע

217 יח"ד

נדחה 12 פעמים

מכרז נוסף בשדה דב, שעדיין מחכה להיפתח להצעות, נמצא בשכונת אשכול שבדרום הרובע. מדובר במכרז לשימושי מסחר ותעסוקה, בשטח של כ־2,500 מ"ר, שפורסם עוד באוקטובר 2024, כלומר לפני כשנה וחצי, ומאז נדחה שש פעמים. במקור הוא תוכנן להיסגר בדצמבר 2024, ונכון להיום הוא אמור להיסגר בתחילת יוני הקרוב, קרי בעוד כשבועיים. נציין כי מדובר במגרש אשר רק חלק ממנו בבעלות המדינה, עניין אשר נחשב מכשול בעיני יזמים, וייתכן כי מכאן נובע הקושי בקידומו.

נדגיש כי דחיות של מועדי הסגירה של מכרזי רמ"י אינן מחזה נדיר, אלא שבמקרה זה מדובר במספר דחיות גדול יחסית - טענה המקבלת משנה תוקף כשמדובר במכרז החמישי, שטרם שווק, עבור כ־217 יחידות דיור במרכז הרובע. הוא פורסם לראשונה בספטמבר 2024, ומאז נדחה מועד הסגירה שלו לא פחות מ־12 פעמים. במקור, הוא תוכנן להיסגר בנובמבר 2024, וכעת מתוכנן להיסגר באמצע יוני הקרוב - יותר משנה וחצי לאחר המועד המקורי. אגב, גם כאן מדובר על מגרש בבעלות חלקית של המדינה.

מרמ"י לא התקבלה תגובה לדברים.