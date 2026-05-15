חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

ירידות השערים באסיה מחריפות בשעה זו: הקוספי צונח בכ-5.3%, הניקיי מאבד 1.9%, ההנג סנג יורד בכ-1.4%. גם מדד שנגחאי עבר לירידות של כ-0.3%, ואילו השנזן נותר בעלייה קלה של 0.2%.

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בירידות שערים: הדאו ג'ונס יורד בכ-0.2%, ה- S&P 500 נופל בכ-0.4% והנאסד"ק מאבד מערכו כ-0.8%.

07:45

1. שוק המניות

המסחר בת"א יפתח הבוקר על רקע הכוננות הגוברת בישראל לקראת האפשרות של חידוש המלחמה של ארה"ב עם איראן. המשקיעים יעקבו גם אחר סיכומי הפסגה בבייג'ינג בין הנשיא טראמפ לבין הנשיא שי. אפשר שהבורסה תקבל רוח גבית מהעליות אתמול בוול סטריט שננעלה שוב בשיאים, אם כי הבוקר החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים דווקא בירידות בשעה זו. הבורסות המרכזיות באסיה נסחרות במגמה שלילית ברובה.

מדד המחירים לצרכן שיפורסם היום לאחר הנעילה עשוי להשפיע על החלטות המשקיעים לאור ההנחה שהמדד יראה על זינוק במחירים באפריל, בעיקר על מניות הבנקים שירדו אתמול בחדות בעקבות הדוח של בנק הפועלים.

המניות הדואליות חוזרות בפערי ארביטרז' מאזנים. פאלו אלטו שעלתה השבוע לשווי שוק היסטורי בתל אביב, מעל חצי טריליון שקל, עם פער חיובי של 3% אך אינה חלק מהמדדים. טאואר, נובה ואנלייט יעלו בפתיחה בכ-1%, מנגד קמטק ואורמת עם פער שלילי כ-2.5%.

אתמול, בסיומו של יום תנודתי ועם רוח גבית מפתיחת המסחר החיובית בוול סטריט, הירידות נחלשו לקראת סיום המסחר ואף הפכו לעליות בנעילה. ת"א 35 ננעל בעלייה של 0.5%, ת"א 90 עבר לעלייה של 0.6%. בלט לטובה מדד הטכנולוגיה שזינק ב-2.5%, מנגד מדד הבנקים השיל שיעור דומה, בעקבות האכזבה של המשקיעים מהדוח של בנק הפועלים שפורסם הבוקר.

לירן לובלין, מנהל מחלקת מחקר בבית ההשקעות IBI, ציין כי הירידות בסקטור הבנקים חדות מדי, ושמרו על המלצת "תשואת־יתר" למניה, עם מחיר יעד של 88 שקל - אפסייד של כ-15% לעומת מחירה הנוכחי.

בבורסה מציינים ש"דוחות של חברות הטכנולוגיה הדואליות מייצרים תנודתיות גבוהה בשוק. ראינו זאת לחיוב בדו"חות של טאואר ונובה, ולעומת זאת לשלילה בדו"חות של קמטק, כאשר השוק מגיב בחדות לתוצאות. מזמן לא נראתה תנודתיות כה גבוהה בבורסת ת"א בתגובה לדו"חות. תשומת הלב תעבור בתקופה הקרובה מהדו"חות בוול סטריט לדוחות המקומיים".

כך, לאחר הפסקת מסחר ארוכה מן הרגיל, המסחר במניית נובה חזר והיא זינקה בחדות. החברה שמספקת מערכות בדיקה לתהליכי ייצור שבבים, עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון שיא, ומסרה תחזית גבוהה מהצפוי לרבעון השני של השנה.

מניית טאואר לא עצרה אתמול וזינקה במעל 8%, לאחר שזינקה שלשום ב-23%. בנוסף לדוח מצויין שפירסמה אתמול היא דיווחה על חוזי סיליקון פוטוניקס בשווי 1.3 דולר מיליארד לשנת 2027 ותחזית מכירות של 2.8 דולר מיליארד ל-2028. בנק הפועלים מקפיץ את מחיר היעד למניה מ-218 דולר ל-305 דולר, פרמיה של 12.6%.

הבוקר, המגמה בבורסות המרכזיות באסיה היא שלילית ברובה: הקוספי נופל בכ-4.5%, הניקיי מאבד 1.6% וההנג סנג יורד אף הוא בכ-1%. השנזן ומדד שנגחאי לעומת זאת נסחרים בעליות קלות של 0.2% וכ-0.1% בהתאמה.

אתמול, עם דחיפה של מניות הטכנולוגיה , המדדים ננעלו בשיא. נאסד"ק עלה ב-1%, S&P 500 ב-0.8%, דאו ג'ונס עלה בשיעור דומה ונסחר שוב במעל 50 אלף נקודות.

הימורים מחודשים על תחום הבינה המלאכותית, רווחים חזקים של חברות וסימנים לחוסן כלכלי דוחפים את השווקים. דוח שפורסם הראה כי המכירות הקמעונאיות עלו זה החודש השלישי ברציפות באפריל. גורם נוסף שתמך בסנטימנט החיובי היה התייצבות מחירי הנפט. נשיא ארה״ב טראמפ אותת כי סין מוכנה לתמוך במאמצי משא ומתן מול איראן, כחלק ממאמץ לקדם פתרון דיפלומטי שיסיים את המלחמה ויביא לפתיחה מחדש של מצר הורמוז.

הסיפור אתמול שייך אתמול להנפקה הגדולה של השנה בני יורק - בתוך דקות מאז שהחלה להיסחר, מניית שבבי ה-AI, סרבראס (Cerebras) זינקה בכ-100%. החברה תומחרה בהנפקה ב־185 דולר למניה וזינקה לכ-400 דולר בטרם נסוגה מעט.

בלטה מניית אנבידיה שעלתה לשיא ונסחרת כבר בכ-5.7 טריליון דולר. אתמול אישרה ארה״ב לכ־10 חברות סיניות לרכוש את שבבי החברה. שווי השוק של חברת השבבים קפץ ביותר מ-900 מיליארד דולר בתוך שבעה ימים.

מניית סיסקו מערכות , זינקה לאחר שהחברה סיפקה תחזית הכנסות חזקה מהצפוי לצד מהלך התייעלות משמעותי הכולל קיצוץ אלפי עובדים, כחלק מהיערכות עמוקה לעידן הבינה המלאכותית.

מניית אונדס הולדינגס זינקה בעקבות הדוח הרבעוני. החברה מציגה צמיחה אקספוננציאלית בעקבות רכישות של מספר חברות ישראליות.

2. שוק האג"ח

לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב, תשואות האג"ח הממשלתיות שם עלו והאג"ח ל־10 שנים נסחרו בתשואה של 4.46%, הגבוהה ביותר זה 10 חודשים.

ב־UBS ציינו שבמקביל תשואות האג"ח הממשלתיות הנקובות באירו עלו אף הן, כאשר התשואה על אג"ח ממשלת גרמניה ל־30 שנה עומדת על רמתה הגבוהה ביותר מ־2011. זאת על רקע החסימה המתמשכת של מצרי הורמוז. עם זאת, בבנק ממשיכים להאמין שהרף להעלאת ריבית בארה"ב נותר גבוה, ומצפים שהתשואות שם ירדו בחודשים הקרובים, ככל שהאינפלציה בארה"ב תתמתן והמשקיעים יתמחרו מחדש את הציפיות ממדיניות הפד. גם תשואות האג"ח הממשלתיות הנקובות באירו צפויות לרדת, על רקע חששות בנוגע לצמיחה.

מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי של UBS Global Wealth Management, ציין כי "התמחור הנוכחי בשוקי הריבית הוא ניצי מדי. המשמעות היא שאג"ח איכותיות מציעות יחס סיכון־סיכוי אטרקטיבי בסביבה הנוכחית, שכן התשואות צפויות לרדת". הוא מעדיף אג"ח איכותיות בטווחי פדיון קצרים ובינוניים, לצד חשיפה סלקטיבית לשווקים מתעוררים, אג"ח high yield (אג"ח בתשואה גבוהה, לרוב גם בסיכון גבוה יותר) וחוב נחות.

3. שוק הסחורות והמט"ח

על רקע המשך חוסר הוודאות הגיאופוליטית, מחיר הנפט נסחר סביב 100 דולר לחבית. בוול סטריט ג'ורנל הזכירו בהקשר זה גם את פגישת הפסגה בין נשיא ארה"ב טראמפ לנשיא סין שי, אך הוסיפו שכלכלני הבנק ההולנדי ING ציינו כי "ייתכן שהשוק תולה יותר מדי תקוות בכך שהשיחות בין ארה"ב לסין יניבו תוצאות חיוביות בנוגע לאיראן".

במקביל, מחיר הזהב נע סביב 4,600 דולר, לאור הציפיות שהריבית בארה"ב תישאר גבוהה לאורך זמן רב יותר, בשל נתוני האינפלציה שם.

השקל, שהתחזק מאוד ביחס לדולר לאחרונה, נסחר השבוע ביציבות יחסית סביב שער של 2.90, וזהו מחירו גם הבוקר.

4. מאקרו

היום יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל. עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל, העריך השבוע כי זה יהיה המדד החודשי הגבוה ביותר השנה, עם עלייה של 1.1%־1.2%, כאשר יותר ממחצית מהעלייה נובעת מהזינוק במחירי הדלק לצד עלייה במחירי הטיסות.

למרות המדד הגבוה שצפוי, קצב האינפלציה השנתי לא צפוי לזנק דרמטית, ואולי אף יישאר ללא שינוי. זאת מכיוון שלחישוב השנתי, אפריל 2026 מחליף בנוסחה את מדד אפריל 2025, שהפתיע לרעה בשעתו והיה גבוה ברמה דומה (1.1%). כלומר, הצפי הוא שהאינפלציה תישאר בסביבות הנתון של 1.9% שנמדד בחודש מרץ.

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, מסר לגלובס כי "מדד אפריל 2026 מסקרן מאוד, והתכונה לקראתו גבוהה". מנחם מדגיש: "חשוב להבין שמדובר בכ-60% מסך האינפלציה הצפויה ל-12 החודשים הקרובים, ושהמדדים הבאים יהיו נמוכים משמעותית".

מנחם מצביע על כך שהמדד נתון להשפעות עונתיות של עונת החגים, תחלופה של מוצרי הלבשה והנעלה וגידול הפעילות בשוק השכירות, ולכן הנתון מנוכה העונתיות יזכה הפעם לתשומת-לב גבוהה מהרגיל. הוא מוסיף כי בעולם נרשמות עליות חדות במדדי המחירים בעקבות התייקרות תשומות, סחורות ושינוע, "מה שעשוי להתבטא גם כאן, אם כי בתמסורת נמוכה יותר".

מנגד, התיסוף החד של השקל מהווה לדבריו "בלם של ממש ללחצי המחירים", כך שעשוי להיווצר פער גדול מהרגיל בין שיעור השינוי של המדד הכללי לבין מדד הליבה (ללא מזון ואנרגיה).

בשבוע הבא יתפרסמו מספר נתוני מאקרו, ביניהם מספר המשרות הפנויות לפברואר־אפריל, נתונים מסקר כוח אדם לאפריל ואומדן חשבונות לאומיים לרבעון הראשון. בחו"ל יפורסמו התמ"ג ביפן, מדדי המחירים לצרכן בבריטניה ובגוש האירו, ונתוני אבטלה בארה"ב.

בארה"ב, מדד המחירים לצרכן בארה"ב לחודש אפריל פורסם השבוע ועלה יותר מהצפוי - ל־3.8% (קצב שנתי), בהשפעת מחירי האנרגיה הגבוהים בעקבות המלחמה מול איראן.

בהתייחסו לנתוני המדד ציין ג'ורג' בראון, כלכלן בכיר בשרודרס: "כשמחירי הנפט נותרים בלתי צפויים, הסכנה הגדולה היא שזעזוע אנרגיה זמני יחלחל לכלכלה ויהפוך לאלמנט עקבי ומתמשך יותר.

"כשהסיכוי להורדות ריבית במהלך 2026 נראה כעת קלוש , הדיון המוניטרי עבר לשאלה האם הפדרל ריזרב יכול להרשות לעצמו להמתין על הגדר, או שמא הוא יידחק בסופו של דבר להמשך הידוק מוניטרי. ראש הפד, קווין וורש , עשוי לתמוך בגישה המעלימה עין מזעזוע חד-פעמי במחירי האנרגיה, אך נראה כי גורמים אחרים בפד' רגועים הרבה פחות לגבי הסיכונים הללו.

"הפד עלול למצוא את עצמו 'מאחורי העקומה', מה שיחייב תגובה אגרסיבית וכוחנית יותר בהמשך הדרך. "תרחיש הבסיס שלנו : אנו מעריכים כי הפד יאמץ רטוריקה ניצית ותקיפה, אך בפועל יותיר את הריבית ללא שינוי , לפני שיחזור למדיניות של הרחבה מוניטרית במהלך שנת 2027".

5. תחזית

מדד השבבים של פילדלפיה (SOX ) קפץ מתחילת השנה כמעט ב־70%, והציג ביצועי יתר גבוהים בהרבה משל השוק הכללי; חודש אפריל הניב את התשואה השנייה בגובהה במדד אי־פעם (כ־38%).

בבנק ההשקעות קנטור מתייחסים לכך ומנתחים מה צפוי כעת. אנליסט השבבים של הבנק, סי.ג'יי מיוז, עדיין רואה אפסייד בשוק השבבים, ומאמין שגם חברות ציוד השבבים ייהנו מהמגמה, לאור הצפי לצמיחה בשוק זה. להערכתו, חברות עם כוח תמחור משמעותי, בדגש על תחום הזיכרון והאחסון (כמו סנדיסק, מיקרון, ווסטרן דיגיטל וסיגייט) יכולות להראות אפסייד משמעותי ברווח למניה. גם בתחום המחשוב ל־AI הוא מוצא אטרקטיביות ומזכיר את אנבידיה, ברודקום ו־AMD.