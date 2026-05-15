משפט תיק הטרדת עד המדינה נגד יועצי נתניהו צפוי להיסגר
גלי בהרב-מיארה

תיק הטרדת עד המדינה נגד יועצי נתניהו נעצר; היועמ"שית הודיעה על עיכוב הליכים

שבע שנים לאחר פתיחת החקירה, הודיעה גלי בהרב-מיארה לבית המשפט כי לא ניתן להמשיך בניהול התיק נגד יונתן אוריך, עופר גולן וישראל איינהורן, בשל הקושי להביא את איינהורן לישראל • אם לא יחול שינוי בתוך שנה וההליך לא יחודש, התיק צפוי להיסגר

ניצן שפיר 10:24
היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה / צילום: דוברות לשכת עורכי הדין
שבע שנים לאחר פתיחת החקירה, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה היום לבית משפט השלום על עיכוב ההליכים בתיק הטרדת עד המדינה שלמה פילבר נגד יועצי ראש הממשלה - יונתן אוריך, עופר גולן וישראל איינהורן. זאת מאחר שלא ניתן להביא לישראל את איינהורן, שנחשב לדמות מרכזית בפרשה.

משמעות ההחלטה היא שלא ניתן להמשיך בשלב זה בניהול התיק. עם זאת, ניתן לחדש את ההליך בתוך שנה, כך שבפרקליטות יוכלו להמשיך בניסיונות להביא את איינהורן לישראל. אם הדבר לא יתאפשר, התיק צפוי להיסגר.

היועמ"שית כתבה לבית משפט השלום בפתח תקווה כי "אין אפשרות מעשית להבאתו של עד מדינה מרכזי וחיוני למתן עדות בתיק". עוד הוסיפה כי הנחתה את גורמי התביעה להעביר לידיה עדכון בנוגע לפעולות שננקטות לצורך איתורו של איינהורן.

לפי האישום, אוריך, שהיה יועץ אסטרטגי ומנהל הקריאייטיב במטה הבחירות של הליכוד, ואיינהורן, אז מנהל הקמפיין של הליכוד, קשרו קשר כדי להטריד את פילבר בנוגע לעדות שמסר בהיותו עד מדינה בתיק נגד רה"מ בנימין נתניהו. השלושה הואשמו כי שלחו אנשים מטעמם להעמיד מערכת כריזה מול ביתו של פילבר באוגוסט 2019.