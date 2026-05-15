שבע שנים לאחר פתיחת החקירה, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה היום לבית משפט השלום על עיכוב ההליכים בתיק הטרדת עד המדינה שלמה פילבר נגד יועצי ראש הממשלה - יונתן אוריך, עופר גולן וישראל איינהורן. זאת מאחר שלא ניתן להביא לישראל את איינהורן, שנחשב לדמות מרכזית בפרשה.

משמעות ההחלטה היא שלא ניתן להמשיך בשלב זה בניהול התיק. עם זאת, ניתן לחדש את ההליך בתוך שנה, כך שבפרקליטות יוכלו להמשיך בניסיונות להביא את איינהורן לישראל. אם הדבר לא יתאפשר, התיק צפוי להיסגר.

● נתניהו בביהמ"ש: "יש תעשייה שלמה של שקר. מצבי הרפואי מצוין"

● פרשת "משחקי חברה": הפרקליטות הורתה לבצע השלמות חקירה

היועמ"שית כתבה לבית משפט השלום בפתח תקווה כי "אין אפשרות מעשית להבאתו של עד מדינה מרכזי וחיוני למתן עדות בתיק". עוד הוסיפה כי הנחתה את גורמי התביעה להעביר לידיה עדכון בנוגע לפעולות שננקטות לצורך איתורו של איינהורן.

לפי האישום, אוריך, שהיה יועץ אסטרטגי ומנהל הקריאייטיב במטה הבחירות של הליכוד, ואיינהורן, אז מנהל הקמפיין של הליכוד, קשרו קשר כדי להטריד את פילבר בנוגע לעדות שמסר בהיותו עד מדינה בתיק נגד רה"מ בנימין נתניהו. השלושה הואשמו כי שלחו אנשים מטעמם להעמיד מערכת כריזה מול ביתו של פילבר באוגוסט 2019.