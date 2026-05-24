רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בהובלת עמית גל, רוצה לשים סוף לתופעה לפיה חברות אשראי חוץ-בנקאי נותנות הטבות כמו טיסות לחו"ל וחופשות בבתי מלון ליועצי משכנתאות.

על-פי טיוטת חוזר שפרסמה הרשות, ייאסר על חברות אשראי חוץ-בנקאי לשלם או לתת מתנות הנאה לנציגי לקוחות המלווים לווים (כלומר יועצי משכנתאות וסוכני ביטוח) בעסקאות שבהן הבטוחה היא נכס נדל"ן, משכנתאות, משכנתאות הפוכות והלוואות לכל מטרה.

ברשות מסבירים כי מדובר בצעד שיצמצם את החשש לניגוד עניינים וגם ישווה את המצב למערכת הבנקאית שבה זה המצב. הצעד הבא של הרשות צפוי להיות גם הנחיה דומה למוסדיים (חברות הביטוח ובתי ההשקעות).

על-פי הטיוטה, יועצי המשכנתאות יוכלו לקבל "תגמול מהלקוח בלבד". הרשות מעוניינת לאסור מתן תגמול או טובת הנאה למי שמייצג את הלקוח בקשר להעמדת הלוואה לדיור. ברשות מבהירים כי האיסור כולל לא רק עמלות כספיות ישירות, אלא "גם מימון כנסים, פרסום, הכשרות או כל הטבה אחרת בעלת ערך כלכלי".

בנוסף, מבהירה רשות שוק ההון כי "האחריות המלאה לבחינת בקשת ההלוואה, ביצוע החיתום והערכת הסיכונים תוסיף לחול באופן בלעדי על נותן האשראי עצמו, גם כאשר הבקשה מוגשת באמצעות נציג מטעם הלקוח". ברשות גם רוצים לחייב את החברות לקבוע "מדיניות ונהלי עבודה פנימיים ברורים", כולל מנגנוני בקרה ופיקוח, "תוך שמירה על טובת הלקוח, מניעת ניגודי עניינים, שקיפות והגינות".

חגיגת תמריצים בענף פרוץ

הטיוטה מגיעה לאחר שלפני חצי שנה נחשף בגלובס כי הרשות בוחנת את מתן ההטבות ליועצי המשכנתאות מול חברות המימון החוץ-בנקאיות במטרה לקבל נתונים מפורטים על מבנה התגמול של יועצי המשכנתאות שעמם הן עובדות. תגמול בעייתי נוסף בצורה דומה נמצא גם אצל סוכני הביטוח.

ברקע המהלך עמדו טענות קשות בשוק ההון על "חגיגה" של תמריצים בענף הפרוץ, שכללו למשל מימון של טיסות לחו"ל וחופשות בבתי מלון ליועצים שהפנו לקוחות לחברות מסוימות. החשש הוא שההטבות הללו פוגעות שיקול הדעת של היועצים ובנאמנותם ללווים.

בעוד שבבנקים חל איסור היסטורי על מתן הטבות והיועץ מתוגמל אך ורק על-ידי הלקוח, החברות החוץ-בנקאיות ניצלו את הוואקום הרגולטורי כדי למשוך אליהן פעילות באמצעות עמלות ותמריצים. אף שהחברות הללו אחראיות כיום רק לאחוזים בודדים מכלל המשכנתאות החדשות בשוק (שעומד בשנים האחרונות על כ-100 מיליארד שקל בשנה), הן נמצאות בצמיחה מהירה, והרשות החליטה להקדים תרופה למכה .

הפנייה לבירור הנתונים נשלחה בזמנו לחברות המובילות הפועלות בתחום, בהן מימון ישיר, קבוצת נאוי, אי.בי.אי, קרדיטו, טריא, אופל בלאנס, וגמא (השייכת לקבוצת הפניקס).

במקביל: הניסיון להסדרת המקצוע בחקיקה

הצעד של רשות שוק ההון משתלב עם מהלך מקביל המתנהל בכנסת להסדרת הענף כולו, שנחשב כיום לפרוץ לחלוטין, שכן כל אדם יכול להגדיר את עצמו כיועץ משכנתאות ללא צורך בהסמכה רשמית.

הצעת חוק פרטית, שקודמה על-ידי חברי הכנסת ולדימיר בליאק (יש עתיד) ויעקב אשר (יהדות התורה), מבקשת להקים מועצת יועצי משכנתאות רשמית. המועצה תהיה אחראית על ניסוח וניהול מבחני הסמכה, ניהול פנקס יועצים במשרד המשפטים והטלת קנסות וסנקציות משמעותיות על התנהלות שאינה הולמת את כללי האתיקה. בהתאחדות יועצי המשכנתאות הביעו תמיכה במהלך.

עמית גל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מציין כי "נטילת הלוואה לדיור היא החלטה פיננסית מהמורכבות והמשמעותיות ביותר בחייו של משק בית בישראל. חובתנו הרגולטורית היא לוודא כי הצרכן מקבל ייעוץ המבוסס אך ורק על טובתו האישית ומנותק מכל זיקה כלכלית זרה. החרגת האפשרות לתגמול שואפת להבטיח כי היועץ יישאר נאמן אך ורק לאינטרס של נוטל ההלוואה אשר שכר את שירותיו".

מלובי 99 נמסר: "שיווק משכנתאות לציבור הרחב, בכסות של ייעוץ אובייקטיבי, מסכנת לא רק את משק הבית המיועץ, אלא גם את יציבות המשק כולו. העלנו את הצורך בהסדרת הסוגיה בפני רשות שוק ההון כבר לפני כשנה, ואנו מברכים על פרסום הטיוטה וקוראים לרשות לקדם במהירות את השלמת המהלך. הציבור צמא לייעוץ פיננסי אובייקטיבי ואיכותי, והגיע הזמן שהרגולטור ישתמש בסמכויותיו כדי לקדם זאת".