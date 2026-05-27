חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:15

1. שוק המניות

המסחר בת"א יפתח הבוקר לאור השיאים שנכבשים בבורסות בעולם - אתמול בוול סטריט והבוקר באסיה. במקביל, הציפיות להסכם בין ארה״ב לאיראן לוחצים את מחירי הנפט לירידה של 1.3% לכ־98. דולר לחבית מסוג ברנט.

למרות האופטימיות, הפסקת האש בין ארה״ב לאיראן שברירית, גם בזמן שהבית הלבן טוען כי המו״מ בין הצדדים מתקרב להסכם. הנשיא טראמפ אמר כי השיחות "מתקדמות יפה", אך הזהיר שארה״ב עשויה לעבור למתקפה אם המגעים יקרסו. מזכיר המדינה מרקו רוביו הזהיר כי ייתכן שיידרשו עוד כמה ימים עד להסכם סופי.

למרות זאת, נרשמו עימותים בין כוחות אמריקאיים ואיראניים סמוך למצר, תזכורת לכך שהמתיחות בין הצדדים עדיין רחוקה מסיום. הצבא האמריקאי ביצע ביום שלישי תקיפות "הגנתיות" בדרום איראן נגד אתרי שיגור טילים וכלי שיט איראניים שניסו לכאורה להניח מוקשים ימיים.

המניות הדואליות חוזרות מוול סטריט בפערי ארביטרז' מאזנים - קמטק וטאואר בפער חיובי של 1.2%, הראלי העולמי במניות השבבים, הן בניו יורק והן באסיה עשוי לדחוף אותן לעליות גבוהות יותר.

נייס תרד ב-2.5%. יתר הדואליות בפערים קטנים.

אתמול בבורסה, יממה לאחר ההחלטה על הורדת הריבית נרשמו ירידות בהובלות מניות הפינננסים שזינקו טרם ההחלטה. מדד ת"א 35 ירד ב-1% ומדד ת"א 90 שאמור להנות מירידת ריבית השיל 1.5%. מניות הבנקים הגיבו להורדת הריבית בירידה של כ-3.5%. מדד ת"א ביטוח ירד ב 2.1% ומדד ת"א בניה ב 2%.

בלט לחיוב מדד המניות הביטחוניות בניגוד למגמה ועלה במעל 2% תודות בעיקר למניות אלביט ובית שמש.

אלביט מערכות זינקה בת"א לאחר שהודיעה על זכייה בחוזה של כ-1.4 מיליארד דולר לתוכניות מודרניזציה צבאית מקיפות עבור לקוח אירופי, ופרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של השנה.

אנלייט אנרגיה זינקה לאחר פרסום שהיא תספק חשמל לחוות השרתים של גוגל בארה"ב.

מניית מנועי בית שמש זינקה בעקבות הדוח הרבעוני - החברה שבשליטת פימי מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2026 עם צמיחה דו ספרתית ותוצאות שיא.

באסיה עליות הבוקר כאשר המדדים המרכזיים ביפן ובדרום קוריאה עולים לשיאים - מדד ניקיי היפני זינק ב־1.49% לשיא, בדרום קוריאה, מדד קוספי קפץ ב־4.84% גם כן לשיא ומשלים זינוק של 100% מתחילת השנה והפך למדד המניות בעל הביצועים הטובים בעולם.

מניית סמסונג אלקטרוניקס זינקה ב־6% לאחר שעובדי החברה המאוגדים אישרו הסכם שכר זמני, מה שמנע שביתה שעלולה הייתה לשבש את שרשראות האספקה הגלובליות של תעשיית השבבים.

מניות השבבים המשיכו להוביל את העליות, כאשר SK Hynix הרחיבה את הזינוק שלה ב־12 החודשים האחרונים ליותר מ־1,000%, והפכה לחברה האסייתית השלישית שמגיעה לשווי שוק של טריליון דולר.

מדד הנג סנג בהונג קונג נסחר ללא שינוי משמעותי, בעוד CSI 300 הסיני מתחזק ב־0.3%.

החוזים בניו יורק בעליות קלות הבוקר.

אתמול וול סטריט חזרה מסוף שבוע ארוך ופתחה את השבוע בעליות במניות ובאג״ח, כאשר התקוות להסכם בין ארה״ב לאיראן האפילו על העימותים הצבאיים האחרונים במפרץ הפרסי.

דאו גו'נס יורד מעט ב-0.1%, S&P 500 עולה ב־0.7%, נאסד"ק בכ-1.25%. שני האחרונים נסחרים בשיאים.

מניות השבבים בלטו היום ובפרט מיקרון זינקה בכ-20% אחר ש־ UBS יותר מהכפילה פי שלושה את מחיר היעד שלה למניית יצרנית שבבי הזיכרון ובתוך כך שווי השוק שלה פרץ לראשונה את רף הטרליון דולר. ראה הרחבה בהמשך. מדד השבבים, SOX זינק במעל 5% והשלים זינוק של 80% מתחילת השנה.

הציפיות להסכם דחפו את S&P 500 ונאסד"ק לשיאים חדשים, במקביל, תשואות האג״ח ירדו לאחר שהחששות מהתפרצות אינפלציונית נרגעו מעט, מה שהוביל את הסוחרים לצמצם הימורים על העלאות ריבית קרובות מצד הפד.

ההתאוששות החלה כבר ביום שישי, כאשר מניית קוואלקום זינקה ביותר מ־12% בעקבות ההסכם שלה עם סטלנטיס לפיתוח רכבים מבוססי AI. המומנטום נמשך גם באסיה, שם מדד קוספי קפץ ב־2.6% בתמיכת ענקיות השבבים Samsung Electronics ו־ SK Hynix .

מניית שבבים נוספת שזינקה היא מארוול . ב־ HSBC סבורים שהשוק עדיין לא מעריך במלואו את פוטנציאל ה־AI של החברה, גם אחרי הזינוק האדיר במניה.

מניית אוקלו זינקה לאחר שהחברה הודיעה על התקדמות לשלב מתקדם של מו״מ עם משרד האנרגיה האמריקאי במסגרת תוכנית פדרלית שמטרתה להמיר פלוטוניום עודף לדלק לכורים גרעיניים מהדור הבא.

מניות החלל והלוויינים עלו כאשר ההתלהבות סביב סקטור החלל התעצמה בעקבות הגשת תשקיף ההנפקה של SpaceX בשבוע שעבר. Redwire Corporation זינקה בעד 31%, איי.אס.טי. ספייס-מוביל ב־20%, ו־ פיירפליי אירוספייס ב-21%. גם MDA Space הקנדית הוסיפה כ־10%.

הראלי משקף את ההתרגשות הגוברת סביב "כלכלת החלל" המתפתחת, כאשר המשקיעים מחפשים חברות שעשויות ליהנות לא רק מהנפקת SpaceX עצמה, אלא גם מהגידול בהשקעות בחקר החלל, לוויינים ותשתיות תקשורת.

האנליסט אנדרס שפרד מקנטור כתב כי הנפקת SpaceX "מושכת יותר משקיעים ותשומת לב לחברות אחרות שממוקמות היטב בתעשיית החלל". לדבריו, גם רוקט לאב ו־ Satellogic צפויות להיות בין הנהנות הישירות מהמגמה.

לפי נתוני בנק אוף אמריקה , סל מניות החלל האמריקאי של הבנק זינק ב־61% מתחילת השנה, בעוד קרן הסל Procure Space ETF ( UFO ) עלתה בכ־72% בתקופה הזו , עדות לכך שהמשקיעים מתחילים לראות בחלל את אחד הנרטיבים החמים הבאים אחרי AI.

אחרי שהניקס עלו לגמר ה-NBA, החברה האם, מדיסון סקוור גארדן ספורטס עלתה לשיא. מניית החברה שמחזיקה גם בעיתון הניו יורקר עולה זינקה מתחילת השנה ליותר מ־40% והעלה את שווי השוק שלה מעל 8.6 מיליארד דולר.

שלוש חברות ישראליות זינקו בוול סטריט -

ראשית אלביט מערכות . המניה זינקה ב-9% לאחר שהודיעה על זכייה בחוזה שהיקפו כ-1.4 מיליארד דולר לתוכניות מודרניזציה צבאית מקיפות עבור לקוח אירופי, ופרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של השנה.

אנלייט אנרגיה זינקה ב-13% לאחר פרסום שהיא תספק חשמל לחוות השרתים של גוגל בארה"ב.

גילת זינקה ב-14% ללא דיווח מיוחד. לפני כמה ימים דיווחה החברה על תקדמות מול בואינג שתאפשר התקנה מובנית של אנטנת Sidewinder כבר בשלב ייצור המטוסים.

2. שוקי האג"ח

מגמה מעורבת נרשמה בשוק האג"ח, ללא שינוי משמעותי. המשקיעים הפנו את מבט מעבר לים אל נתון מעודד חדש - פרמיית הסיכון של ישראל (CDS) ירדה ב־3% ל־93 נקודות - נמוכה מקו 100 הנקודות הסימבולי שמתחתיו התקשתה לרדת בשנה החולפת. יצוין כי לפני אוקטובר 2023 כבר עמדה הפרמיה על 80 נקודות, כך שיש עוד לאן "לרדת". התפתחות חיובית זו נובעת גם מהפחתת ריבית בנק ישראל שמעידה על התייצבות כלכלית.

בנוסף, בארה"ב גם שוק האג״ח נרגע לאחר החזרה מחופשת יום הזיכרון. תשואת אג״ח ארה״ב ל־10 שנים ירדה ביותר מ־8 נקודות בסיס לרמה של 4.485%, בעוד תשואת האג״ח לשנתיים ירדה ל־4.057% ותשואת ה־30 שנה נסוגה לכ־5.01%. הירידה בתשואות משקפת הקלה מסוימת בחששות המשקיעים מפני הסלמה נוספת במזרח התיכון ומהמשך לחצי האינפלציה.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

אתמול, למרות הורדת הריבית, השקל המשיך להתחזק הבוקר ונסחר בפחות מ-2.84 שקלים. המסר שנקלט בשוק לאחר החלטת הריבית והראיונות שהעניק הנגיד היה ברור - בנק ישראל לא צפוי להתערב בשוק המט"ח בצורה אגרסיבית. בטח לא על ידי התערבות ישירה ורכישה מאסיבית של דולרים.

מהדברים עולה ששיקולי האינפלציה הם אלו שמכתיבים את הטון. "אני לא מקל ראש בהשפעת הדולר על היצואנים אבל צריך לזכור שבנק מרכזי לא אמור לשנות כוחות כלכליים בסיסיים. בעיקרון ההתערבות היא חלק מארגז הכלים של הוועדה אבל הוא ממוקד במצבים נקודתיים וזמניים של אינפלציה ובעיקר של אינפלציה מאוד נמוכה וכדי להבטיח תפקוד תקין של השוק", אמר פרופ' אמיר ירון לגלובס

4. מאקרו

כצפוי, בנק ישראל הפחית שלשום את הריבית ב-25 נ"ב ל-3.75%. עינת מאיר, מנהלת מחלקת מאקרו כלכלה, בנק דיסקונט התייחסה לצעד הלא מפתיע של הבנק שבא "בעקבות התיסוף החד בשקל, התייצבות האינפלציה, בקרבת מרכז היעד ולמרות שלהערכת הבנק אי הודאות הגיאופוליטית נותרה גבוהה".

"עם זאת, הודעת הריבית ניצית והבנק מדגיש את הסיכונים להאצה באינפלציה ולגידול בגירעון הממשלה. הועדה ציינה כי בקביעת הריבית היא מתמקדת ביציבות מחירים, תמיכה בפעילות הכלכלית ויציבות השווקים. להערכת הועדה, קיימים סיכונים להאצה מחודשת באינפלציה , ובהם המתח הגיאופוליטי והשפעתו על הפעילות במשק ועל מחירי האנרגיה, התאוששות בביקושים והרעה במצב הפיסקלי".

"להערכתנו, לאור ההתאוששות בפעילות הכלכלית באפריל, הסיכוי לביקושים כבושים שיובילו להאצה חדה בצריכה הפרטית ולחצי מחירים הינו נמוך. בהתאם, ככל שהמלחמה לא תתחדש, האינפלציה תתייצב מתחת למרכז היעד ותתמוך בהפחתות ריבית נוספות, אולם באופן הדרגתי, בהמתנה להתבהרות המצב הפיסקלי, והסביבה הגיאופוליטית. לפיכך אנו צופים כי הריבית לא תרד בישיבת הועדה הבאה".

מאיר מציינת גם שהפחתת הריבית לא תעצור את השקל, למרות התרחבות פער הריביות, שמקבלת חיזוק מהציפיות להעלאת ריבית במדינות מפותחות רבות. "מכיוון שהיא לא תשנה את מדיניות המשקיעים המוסדיים לשמור על החשיפה למט"ח יציבה יחסית. לכן שער השקל צפוי להיות גורם שיתמוך בהפחתות נוספות".

5. תחזית

שבבי זיכרון הופכים לצוואר בקבוק קריטי הקובע את מהירות הרחבת הקיבולת של מרכזי הנתונים. משקיעים ואנליסטים צופים כי המחסור בשבבי זיכרון יימשך עד שנת 2027, מה שמעניק ל SK Hynix ולמתחרותיה סמסונג ומיקרון כוח תמחור חריג מול חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם.

מיקרון חוותה את אתמול את יומה הטוב ביותר אז 2011 וזינקה בכ-20% לשיאה ה-28 השנה ולראשונה חצתה את רף הטריליון דולר בשווי שוק, ה-11 הכי גבוה בוול סטריט.

אחת הסיבות היא ההמלצה החמה שפרסמה UBS, הבנק שילש את מחיר היעד למניית יצרנית שבבי הזיכרון , ל־1,625 דולר. מחיר היעד החדש, שהועלה מ־535 דולר, שיקף אפסייד של כ־115% לעומת מחיר הסגירה של מיקרון ביום שישי.

מחיר יעד של 1,625 דולר למנייה ישקף לחברה שווי שוק של כ־1.8 טריליון דולר, לפי נתוני בלומברג, שווי כזה יהפוך את מיקרון לחברה השביעית בגודלה בארה״ב אחרי אמזון, מיקרוסופט, אפל, אלאפאבית, אנבידיה וברודקום, ולפני מטא, מטא וברקשייר.

התחזית האגרסיבית ממחישה עד כמה בוול סטריט מאמינים שבום ה־AI משנה את מבנה שוק הזיכרונות - וממצב את מיקרון כאחת הנהנות המרכזיות מהדור הבא של תשתיות הבינה המלאכותית.

האנליסט טימוטי ארקורי כתב כי שוק ההון צריך להתחיל לתמחר את מיקרון לפי מכפילים "נורמליים" יותר, ככל שהמשקיעים מקבלים יותר הוכחות לכך שבום ה־AI שינה באופן מבני את שוק הזיכרונות.

מחיר היעד המעודכן, הגבוה ביותר מבין 46 בתי ההשקעות שמסקרים את המניה, משקף לחברה שווי פוטנציאלי של כמעט 1.8 טריליון דולר בתוך 12 חודשים. זאת לעומת שווי שוק של כ־847 מיליארד דולר בלבד בסיום המסחר ביום שישי.

התחזית האגרסיבית של UBS ממחישה עד כמה בוול סטריט מאמינים שבום ה־AI משנה באופן מבני את שוק שבבי הזיכרון, וממצב את מיקרון כאחת הנהנות המרכזיות מהגל הבא של השקעות במרכזי נתונים ובינה מלאכותית.

ב־ UBS מעריכים כי הופעתם של חוזים ארוכי טווח בתעשיית הזיכרונות, הסכמים שנועלים מראש כמויות אספקה ואף מקבעים חלקית מחירים, עשויה לשנות מהותית את פרופיל הרווחים התנודתי ההיסטורי של החברה. לפי UBS, ההסכמים הללו צפויים לכסות חלק הולך וגדל מאספקת שבבי ה־DRAM בעולם, מה שיספק לחברה נראות ביקושים טובה יותר ויקטין את תנודות המחירים שאפיינו עד כה את שוק הזיכרונות.

בבית ההשקעות אף טוענים כי "אין סיבה" שמיקרון תיסחר במכפיל רווח שונה משמעותית מזה של אנבידיה, כל עוד הביקוש שמונע על ידי AI והחוזים ארוכי הטווח ממשיכים לשפר את יציבות הרווחים והוודאות העסקית של החברה. עוד ציינו ב־UBS כי ענקיות הענן וה־hyperscalers מוכנות יותר ויותר לוותר על גמישות במחירים בתמורה להבטחת אספקה ארוכת טווח, שינוי תפיסתי שמסייע לייצב את כל סקטור הזיכרונות.

כתוצאה מכך, UBS מעריכים שמיקרון תוכל להיסחר במכפיל גבוה יותר, ולהתקרב לרמות התמחור של חברות שבבים אחרות ככל שהמשקיעים ישתכנעו בעמידות הרווחים שלה לטווח הארוך. נכון לעכשיו, מיקרון נסחרת במכפיל רווח עתידי של 8.4 בלבד ל־12 החודשים הקרובים לעומת מכפיל של 21.1 עבור S&P 500 ו־24.7 עבור נאסד"ק 100.