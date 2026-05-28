חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:30

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בירידות שערים, על רקע התקיפות החדשות שביצעה ארה"ב נגד אתר צבאי איראני, שלדברי הצבא האמריקאי איים על כוחות אמריקאיים ועל תנועת כלי שיט במצר הורמוז. בהמשך, אזעקות נשמעו בכוויית ומשמרות המהפכה טענו כי תקפו את הבסיס האמריקאי ממנו בוצעה התקיפה באיראן.

בעקבות ההתפתחויות, הסנטימנט בשווקים ברחבי העולם שלילי הבוקר. מחירי הנפט מטפסים, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב עולות, הדולר מתחזק ברחבי העולם והחוזים העתידיים על וול סטריט רושמים ירידות של עד 0.8%. במקביל, גם המסחר באסיה - שם השווקים רגישים במיוחד לתנודות במחירי הנפט - מתנהל בירידות שערים ניכרות. הניקיי יורד בכ-0.7%, ההנג סנג נופל בכ-2%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-0.2% והבורסה בסיאול מאבדת כ-2%.

גם המניות הדואליות צפויות להכביד הבוקר על המדדים בתל אביב, אלו חוזרות מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.4%. טבע צפויה לרדת בכ-1.6%, טאואר ונייס יאבדו כ-2.4%, ונובה תיחלש בכ-1%.

אתמול, בסיומו של יום תנודתי, הבורסה בתל אביב ננעלה במגמה מעורבת, על רקע הדיווח האיראני על השגת טיוטה של הסכם מסגרת מול ארה"ב - שלאחר סיום המסחר הוכחש על־ידי הבית הלבן. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.2%, מדד ת"א 90 זינק בכ-1.6% ומדד ת"א 125 הוסיף לערכו כ-0.3%.

את העליות בתל אביב הוביל מדד הקלינטק, שזינק בכ-5.7%, בהובלת נופר אנרג'י ודוראל אנרגיה . במהלך היום, דווח כי נופר חתמה על שיתוף פעולה אסטרטגי בהיקף של כ-200 מיליון שקל עם חברת אייראנג'י (שזינקה גם היא בחדות) לאספקת שירותי EPC והקמה של פרויקטים סולאריים ומערכות אגירה בקירויי חניונים ובמגרשי ספורט. דוראל זינקה בחדות לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון.

מנגד, את הירידות הוביל מדד ת"א־נפט וגז, שנפל בכ-3%, בעקבות הירידה שרשמו מחירי הנפט בעולם, בשל הציפיות להתקדמות במגעים בין ארה"ב ואיראן שתוביל לבסוף לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז. בין הבולטות בירידות נמצאות ישראמקו , אנרג'יאן , קבוצת דלק ותמר פטרוליום .

אחרי כמה חודשים קשים שבהם חצי משוויה נמחק, מניית ארית תעשיות זכתה לזריקת עידוד. החברה פרסמה דוחות חזקים לרבעון הראשון של 2026 שכללו צבר הזמנות של 366 מיליון דולר, והמניה קפצה במעל 8%.

מנייה נוספת שריכזה עניין היא מור השקעות , שזינקה בעקבות פרסום הדוח הרבעוני שלה. הכנסות בית ההשקעות עלו בכ-32.4% לכ-304.7 מיליון שקל, בעוד שהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות רשם עלייה של כ-57.8% והסתכם בכ-49.9 מיליון שקל (לעומת כ-31.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד).

מנוע הצמיחה המרכזי של החברה ממשיך להיות הגידול המואץ בהיקף הנכסים המנוהלים, אשר חצה את רף ה-200 מיליארד שקל ועומד על כ-212.5 מיליארד שקל (נכון למאי 2026) - צמיחה של כ-50.8% מאז סוף שנת 2024. הגידול ניכר בכל תחומי הליבה, כאשר זרוע הגמל והפנסיה מובילה עם נכסים של כ-135 מיליארד שקל ורווח מתואם לפני מס של כ-41.1 מיליון שקל ברבעון (צפי ל-140-160 מיליון שקל בשנת 2026 כולה), ופעילות קרנות הנאמנות תופסת את המקום הראשון בתעשייה בקרנות מסורתיות אקטיביות עם כ-62.6 מיליארד שקל. במקביל, מור ממשיכה להרחיב ולגוון את מנועי הצמיחה שלה באמצעות קרנות השקעה אלטרנטיביות וכניסה לתחום האשראי החוץ-בנקאי העסקי.

אתמול בערב, רשת המסעדות האסייתיות קיסו הגישה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) לפי שווי של כ-400 מיליון שקל (לפני הכסף) - והיא צפויה להיות רשת המסעדות הראשונה שמצטרפת לבורסה בתל אביב. במסגרת המהלך, אותו מובילה דיסקונט חיתום, תקצה החברה כ-25% ממניותיה לציבור, בתמורה לכ-88 מיליון שקל. מתוכם, סכום של כ-36 מיליון שקל יוזרם לקופת החברה וישמש אותה למימון פעילותה השוטפת; היתרה, כ-52 מיליון שקל, תופנה לכיסם של בעלי השליטה, רותם טחן ונועם גבאי, שימשיכו להחזיק במניות בשווי כולל כ-200 מיליון שקל (46% מההון).

בשנה האחרונה, קיבלה הרשת השקעה של 43 מיליון שקל מקבוצת משקיעים בעלי פרופיל גבוה, שקיבלו בתמורה כ-30% ממניותיה. בעבר, דווח כי בין המשקיעים כמה שמות מוכרים בשוק ההון, כמו איתן בר-זאב, יו"ר ביג מרכזי קניות; מנכ"ל ביג, חי גאליס; אורי מקס, ממייסדי רשת החנויות המוזלות מקס סטוק; ואדם פרידלר, ממייסדי רשת גוד פארם.

הבוקר, אלביט מערכות הודיעה כי זכתה בחוזה בהיקף של כ-350 מיליון דולר מלקוח בין־לאומי, לשדרוג טנקי מערכה. לפי הודעת החברה, "התוכנית כוללת את האינטגרציה של מערכות בקרת אש מתקדמות, מערכות הנעה חשמליות לתותח ולצריח, פתרונות תקשורת ומודעות מצב, וכן חבילת שדרוג אמצע חיים. החוזה יבוצע על פני ארבע שנים".

בוול סטריט, המסחר ננעל אמש בעליות. הדאו ג'ונס מוטה התעשייה התקדם בכ-0.4% לשיא חדש, על רקע הירידה שנרשמה במחירי הנפט. גם ה-S&P 500 והנאסד"ק ננעלו בשיאים חדשים, אם כי הם התקשו להתרומם במהלך יום המסחר. ה-S&P 500 ננעל בעלייה מזערית, מה שנכון גם עבור הנאסד"ק, שטיפס בכ-0.1% בלבד.

על ה-S&P 500 הכבידו מניות השבבים, שלקחו הפסקה מהראלי החסר־תקדים שרשמו בשבועות האחרונים. מדד השבבים של פילדפליה (SOXX) ירד במעל 1%, לאחר שטיפס ביום שלישי לשיא כל הזמנים שלו, בתמיכת מניית מיקרון , שזינקה בכמעט 20%; זאת, לאחר שבבנק ההשקעות השוויצרי UBS שילש את מחיר היעד שלו ליצרנית שבבי הזיכרון, ל־1,625 דולר - מה ששיקף לה אפסייד של מעל 100% לעומת מחירה בעת ההמלצה. מיקרון המשיכה לטפס גם אתמול, אך שחקניות מרכזיות אחרות בתחום, כמו אינטל וקוואלקום , נסחרו באדום.

ככלל, נדמה כי מניות יצרניות שבבי הזיכרון הפכו לדרך המועדפת של משקיעים להיחשף לתחום ה-AI לאחרונה. גם SK Hynix הדרום־קוריאנית, שחקנית משמעותית בתחום, הרחיבה אתמול את הזינוק שלה ב־12 החודשים האחרונים ליותר מ־1,000%, והפכה לחברה האסייתית השלישית שמגיעה לשווי שוק של טריליון דולר.

אריק פרנל, אסטרטג שווקים ראשי ב-Great Valley Advisor Group, אמר ל-CNBC כי "ההשפעה המהפכנית של ה-AI בשנים ובעשורים הקרובים היא כזו שלא ניתן להפריז בה, אבל הערכות השווי הנוכחיות של רבות מחברות השבבים שמספקות את תשתיות המחשוב שמיועדות לגרום לכל זה לקרות הפכו למוגזמות באופן קיצוני (במקור: "extremely frothy") והקדימו את זמנן בהרבה". פרנל הוסיף כי "אמנם ייתכן שאנחנו נמצאים כיום בשיאו של מחזור גאות במניות השבבים, אך חשוב לזכור שבאופן היסטורי, בעקבותיהם הגיעו מחזורי שפל".

על המדדים הכבידה גם נסיגה במניות אבטחת הסייבר, לאחר שזיסקיילר - שחקנית מרכזית בתחום - פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי וצללה במעל 30%. החברה סיפקה תחזית הכנסות לרבעון הנוכחי בטווח של 875 עד 878 מיליון דולר, נתון שנפל מהתחזית של 879 מיליון דולר אליה כיוונו האנליסטים, כך על פי נתוני LSEG. האכזבה הקרינה גם על מניות כמו פאלו אלטו וקראוד סטרייק , שנחלשו במהלך המסחר. קרן הסל Global X Cybersecurity ETF ירדה בקרוב ל-5%.

מניה נוספת שריכזה עניין שייכת לבנק ההשקעות ג'יי. פי. מורגן . המניה ירדה במעל 2%, לאחר שהמנכ"ל ג'יימי דיימון אמר שהבנק עשוי להוציא עד 20 מיליארד דולר על רכישה במהלך "מספר השנים הקרובות".

בין המניות שטיפסו, ניתן למצוא את מניות חברות התעופה וחברות הקרוזים, שהתחזקו על רקע הירידה במחירי הנפט. בין היתר, בלטו בעליות יונייטד איירליינס , דלתא איירליינס , קרניבל ונורווג'יאן קרוז ליין .

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב האמריקאי, נרשמו אתמול ירידות קלות בתשואות האג"ח הממשלתיות, אם כי לנוכח התקיפות האמריקאיות באיראן והתגובה האיראנית בכוויית - אלו מטפסות באופן ניכר הבוקר. התשואה לעשר שנים עולה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 4.52%, התשואה ל-30 שנה עולה בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 5.05% והתשואה לשנתיים עולה גם היא בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 4.07%.

יצוין כי עליית התשואות באה גם לפני פרסום מדד ה-PCE לחודש אפריל בארה"ב שישוחרר בצהרי היום - מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב - שצפוי להציג עלייה משמעותית באפריל, בדומה למדד המחירים לצרכן שיצא מוקדם יותר החודש (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

בישראל, אתמול נמשכה המגמה החיובית באיגרות החוב הממשלתיות השקליות, כאשר מחיר אג"ח ממשלת ישראל לעשר שנים השלים עלייה של כ־1.5% בתוך שבוע ימים. התשואה לפדיון של האגרת כיום עומדת על 3.8%, כאשר בסוף מרץ האחרון, ימים בודדים לפני שהנשיא טראמפ הכריז על הפסקת האש, עוד עמדה התשואה על 4.1%.

הרקע לירידת התשואות (שמגלמת את ירידת מפלס הסיכון שמתמחרים המשקיעים לגבי החוב של ממשלת ישראל) הוא הפחתת הריבית על ידי בנק ישראל בתחילת השבוע וההתקדמות שנרשמה במגעים בין ארה"ב ואיראן.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

אתמול השקל המשיך במגמת ההתחזקות ההיסטורית שלו מול הדולר, ושערו הרציף ירד לרמה של 2.82 שקלים. עם זאת, בעקבות ההתפתחויות בין איראן וארה"ב, השקל נחלש הבוקר מול הדולר בכ-0.5% ושערו עומד על 2.83 שקלים. הדולר מתחזק גם מול סל המטבעות ברחבי העולם: מדד הדולר (DXY) עולה כעת בכ-0.3%.

בשוק יש מי שסבורים שמגמת ההתחזקות של השקל לא תשתנה בקרוב, "כל עוד הווקטורים העמוקים של הכלכלה הישראלית לא משתנים, אין סיבה כלכלית מהותית לצפות לשינוי מגמה או לפיחות משמעותי בשקל", מעריך ד"ר אילן גילדין, מנהל קרן גידור בקרני פמילי אופיס.

לדבריו, שלושת המנועים המרכזיים שדוחפים את השקל למעלה "עובדים במלוא הכוח": העודף בחשבון השוטף (מיצוא הייטק וגז), הצורך של הגופים המוסדיים למכור דולרים כדי לגדר את החשיפה שלהם למט"ח ככל ששוקי המניות בארה"ב עולים, והעובדה שישראל מושכת השקעות זרות ישירות בהיקפים משמעותיים. "מי שממתין לקפיצה של הדולר לצורך תזמון המרות או רכישות מט"ח, צריך להבין שהכוחות הפועלים כרגע הם מבניים ולא זמניים. ללא זעזוע חיצוני משמעותי או שינוי דרמטי בביצועי ההייטק הישראלי, הלחץ לתיסוף השקל יימשך", מעריך גילדין.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט צנחו אתמול במעל 4%, בעקבות הדיווח האיראני על הגעה לטיוטה ראשונית של הסכם מסגרת עם ארה"ב - מגמה שנמשכה גם לאחר שהבית הלבן הכחיש את הדיווח. הירידות התחזקו מעט לאחר שדווח כי שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הצהיר כי הושגה התקדמות מסוימת בשיחות עם איראן, וכי ארה"ב מתכוונת לתת למשא ומתן "כל הזדמנות להצליח".

עם זאת, הבוקר, בעקבות התקיפות האמריקאיות החדשות באיראן והתגובה האיראנית שבאה בעקבותיהן, מחירי הנפט מטפסים בקרוב ל-4%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 98 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 92 דולר לחבית.

4. מאקרו

מדד אמון הצרכנים בארה"ב ירד החודש ב־0.7 נקודות, ל־93.1. המדד אומד את הערכות הצרכנים בארה"ב על הכלכלה האמריקאית, והוא הושפע מהחששות של צרכנים אמריקאיים מאינפלציה הקשורה למלחמה באיראן. במקביל, הצרכנים חשים פסימיים יותר בנוגע לשוק העבודה, אך צופים שיפור בהמשך השנה.

ברויטרס ציינו שהירידה המתונה יחסית במדד אמון הצרכנים עומדת בניגוד לסקר צרכנים שמפרסמת אוניברסיטת מישיגן, והראה בשבוע שעבר ירידה חדה באמון לשפל של כל הזמנים. "המחירים גבוהים ביותר, שוק העבודה נחלש ויש מלחמה, אז לא מפתיע שהאמון נמוך יותר משהיה ב־2022 (השפל הקודם)", אמרו אז באוניברסיטת מישיגן. ברויטרס הוסיפו עם זאת שגם הירידה המתונה במדד אמון הצרכנים מהשבוע, מצביעה על סימנים לאי־שביעות רצון בנוגע לניהול הכלכלה האמריקאית.

בצהרי היום, יפורסם בארה"ב דוח ה-PCE לחודש אפריל - מדד המחירים המועדף על הפדרל ריזרב, אשר צפוי לשפוך אור נוסף על הכיוון אליו הולכת האינפלציה בארה"ב. לפי נתוני FactSet, המדד צפוי להצביע על עלייה שנתית של 3.9% - הרמה הגבוהה מאז 2023 והרבה מעל ליעד יציבות המחירים של הפד, שעומד על 2%. זאת, באופן המתואם עם מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל, שגם הוא הציג את העלייה השנתית הגבוהה ביותר מאז 2023.

חוזה טורס, כלכלן בכיר ב-Interactive Brokers, אמר לאתר הכלכלי Morningstar כי השאלה המרכזית היא האם הפד, תחת היו"ר החדש קווין וורש, יפרש את העליות במדד המחירים לצרכן וב-PCE כזעזועים חד־פעמיים, או יאמץ עמדה ניצית שמטרתה להילחם בלחצי האינפלציה המתגברים.

5. תחזית

בנק גולדמן זאקס העלה את התחזית שלו ל-S&P 500 מ-7,600 נקודות ל-8,000 נקודות - מה שמשקף לו אפסייד של מעל 6% עד לסוף השנה הנוכחית. האסטרטג בן סניידר העלה את תחזית הרווח למניה שלו לשנת 2026 עבור מדד ה-S&P 500 ל-340 דולר, נתון המשקף עלייה של 24% ברווחים השנה.

בהודעה ללקוחות, סניידר כתב כי "צמיחת הרווחים הניעה את כל התשואה של ה-S&P 500 מתחילת השנה, ואנו צופים שדינמיקה זו תימשך בחודשים הקרובים". סניידר ציין את עונת הדוחות של הרבעון הראשון, שהייתה "חזקה בצורה יוצאת־דופן", כאחת הסיבות להעלאת היעד שלו.

סניידר הוסיף כי "במבט קדימה, תרחיש הבסיס שלנו הוא למכפיל שוק שיישאר ללא שינוי, מכיוון שהרוח הגבית להערכות השווי, הנובעת מתשואות אג"ח ממשלתיות נמוכות יותר, מתקזזת על ידי 'רוח נגדית' (headwind) להערכות השווי, הנובעת מהאטה בצמיחה הכלכלית ובצמיחה ברווחים; ספקנות מצד משקיעים לגבי עמידות הרווחים הקשורים להקמת תשתית ה-AI; והמשך אי־הוודאות סביב השיבושים הטכנולוגיים של הבינה המלאכותית והתחזית הגיאופוליטית".

בגולדמן אף מאמינים שבמידה שהתחזית הגאופוליטית תשתפר, השוק אף יכול לעקוף את רף ה-8,000 נקודות.

ב-CNBC דיווחו אתמול כי רווחי החברות במדד ה-S&P 500 צמחו ברבעון הראשון ביותר מ-28% לעומת התקופה המקבילה אשתקד - כך על פי נתוני FactSet. מדובר בהתרחבות הרווחים החזקה ביותר עבור המדד מאז הרבעון הרביעי של 2021 - אז הם רשמו זינוק שנתי של 32%. עוד דווח כי החברות גם עוקפות את הציפיות בקצב גבוה מהרגיל. נתוני FactSet מראים כי כ-84% מהחברות במדד ה-S&P 500 עקפו את הערכות הרווח של האנליסטים, נתון הגבוה משמעותית מהממוצע בחמש השנים האחרונות, שעומד על 78%.