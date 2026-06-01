לייטריקס מפטרת ביד אחת ומגייסת ביד שנייה

חברת לייטריקס הירושלמית, שעומדת מאחורי אפליקציית עריכת התמונות הפופולרית Facetune, יוצאת לאחד המהלכים המשמעותיים ביותר בתולדותיה. החברה תפצל את פעילותה לשתי חברות עצמאיות ותיפרד מ־75 עובדים, מהם 55 בישראל ו־20 נוספים במשרדיה ברחבי העולם. במקביל, היא תפתח כ־25 משרות חדשות בתחומי הבינה המלאכותית.

המהלך צפוי להיות מיושם כבר בחודש ספטמבר הקרוב, שבמהלכו כאמור תחל לייטריקס לפעול כשתי חברות שונות לחלוטין, עם הנהלות נפרדות, דירקטוריונים עצמאיים ואסטרטגיות עסקיות שונות.

במסגרת הפיצול תופרד פעילות האפליקציות הוותיקה והרווחית של החברה, המזוהה בעיקר עם Facetune ומוצרים צרכניים נוספים, מחטיבת הבינה המלאכותית LTX. ד"ר זאב פרבמן, ממייסדי החברה ומי שהוביל אותה לאורך השנים, יעמוד בראש חברת ה־AI החדשה, בעוד שלפעילות הצרכנית מיועד מנכ"ל חדש, שטרם נחשף ויוביל את החברה שתמשיך להפעיל את Facetune ואת יתר מוצרי התוכן לצרכנים.

לכאורה מדובר בפיצול טכני או ארגוני, אך בפועל מדובר בהכרה בכך ששתי הפעילויות כבר אינן פועלות באותו שוק. מצד אחד נמצאת פעילות האפליקציות, עסק בוגר המייצר הכנסות ממנויים ומבסס את פעילותו על קהל צרכנים רחב. מן הצד השני נמצאת LTX, הפועלת בתחום שנמצא עדיין בשלבי התהוות, דורש השקעות משמעותיות ומכוון יותר ויותר לעולמות הארגוניים ולשוק הבינה המלאכותית העולמי.

הפיצול מגיע לאחר מספר שנים שבהן השקיעה לייטריקס משאבים רבים בפיתוח יכולות AI. לפי גורמים המכירים את הפרטים, החברה השקיעה בכך כבר מעל 150 מיליון דולר. תחילה שולבו הטכנולוגיות החדשות במוצרים הקיימים, אולם בהמשך הפכה פעילות ה־AI ליחידה עצמאית עם יעדים, צרכים ואתגרים שונים לחלוטין. עוד לפי גורמים, ככל שהתחום צמח, כך הפכה ההפרדה בין שני העולמות למתבקשת יותר.

משקולת ה־AI על החברה

מאחורי המהלך עומד גם שיקול פיננסי משמעותי. לאורך השנים נהנתה לייטריקס ממודל שבו ההכנסות מהפעילות הצרכנית מימנו השקעות בפיתוח מוצרים חדשים.

אלא שבזירה של הבינה המלאכותית, היקפי ההשקעה הנדרשים הרבה יותר גדולים. פיתוח של מודלים, רכישת כוח מחשוב, תשתיות ענן וגיוס כוח אדם ייעודי הם תהליכים יקרים במיוחד, והם גם אינם מייצרים הכנסות מיידיות.

לפי הידוע, נוצר פער הולך וגדל בין ציפיות המשקיעים השונים בחברה. חלקם רואים בפעילות האפליקציות עסק בוגר ורווחי, ומעוניינים ליהנות מהפירות הכלכליים שהוא מייצר. אחרים רואים בפעילות ה־AI מנוע צמיחה עתידי ומוכנים לקבל תקופות ממושכות של השקעה ואפילו הפסדים לטובת בניית חברה בעלת פוטנציאל גדול יותר בעתיד.

כך תיראה לייטריקס ביום שאחרי הפיצול

יתפקדו שתי חברות עצמאיות. חברת הליבה לאפליקציות צרכניות (Facetune) וחברת בינה מלאכותית נפרדת (LTX)

ההפרדה המבנית

לכל חברה יהיו מנכ"ל שונה, משקיעים ייעודיים ובהמשך גם דירקטוריון נפרד לחלוטין

שינוי תמהיל העובדים

החברה מפטרת 75 עובדים (55 בישראל), אך במקביל פותחת 25 משרות AI חדשות

המהלך שיקל על המתח בין בעלי המניות

הפיצול פותר במידה רבה את המתח הזה. החברה שתמשיך להפעיל את Facetune תוכל להתמקד ברווחיות, בשיפור המוצרים הקיימים ובניהול עסק יציב. מנגד, LTX תוכל לפעול כחברת AI עצמאית, לגייס משקיעים חדשים המתמחים בתחום ולהתמקד בצמיחה מהירה יותר. בשוק מעריכים כי ההפרדה גם תאפשר לכל אחת מהחברות לקבל הערכת שווי שתשקף טוב יותר את תחום פעילותה.

מדובר במהלך שמתחבר למגמה רחבה יותר בתעשיית הטכנולוגיה. בשנים האחרונות משקיעים רבים מעדיפים להפריד בין פעילויות בוגרות ורווחיות לפעילויות צמיחה עתירות סיכון. הסיבה: שוק ההון מתמחר כיום חברות בינה מלאכותית בצורה שונה לחלוטין מחברות תוכנה מסורתיות. במקרים רבים, ההפרדה מאפשרת למשקיעים להבין טוב יותר את פוטנציאל הצמיחה של כל פעילות ואת הסיכון בה.

עבור לייטריקס, מדובר גם בניסיון לחדד את הסיפור שהיא מציגה לשוק. במקום חברה אחת שמנסה לפעול בשני עולמות שונים, היא תהפוך לשתי חברות שכל אחת מהן תוכל להתמקד ביעדים ובקהלי היעד שלה.

הטרנד בענף: לפטר ולגייס במקביל

אלא שאחד הסיפורים המעניינים ביותר במהלך הנוכחי הוא לא הפיצול ואפילו לא הפיטורים, אלא מה שקורה במקביל להם. לצד עזיבתם של 75 עובדים, לייטריקס הודיעה כאמור על פתיחת כ־25 משרות חדשות, כולן בתחומי הבינה המלאכותית. מדובר במשרות לחוקרי AI, מהנדסי למידת מכונה, מפתחי מודלים, מומחי דאטה ואנשי תשתיות מתקדמות.

במילים אחרות, החברה לא רק מצמצמת את כוח האדם שלה. היא משנה אותו. תפקידים מסוימים הופכים פחות מרכזיים, בעוד שתפקידים אחרים הופכים קריטיים יותר לעתיד החברה. למעשה, זו אינה הפעם הראשונה שלייטריקס פועלת כך. גם בסבב הפיטורים הקודם שביצעה בשנה שעברה, שבמסגרתו נפרדה מכ־70 עובדים, היא גייסה במקביל כ־30 עובדים חדשים לתפקידי AI.

המגמה הזו אינה ייחודית ללייטריקס. אם גלי הפיטורים של השנים 2022 ו־2023 נבעו בעיקר מהאטה כלכלית ומהצורך לצמצם עלויות לאחר שנות הגאות, הרי שהגל הנוכחי משקף שינוי מבני עמוק: הבינה המלאכותית משנה בהדרגה את מבנה הארגונים. תקציבים שבעבר הופנו לתפקידי פיתוח ותפעול מסורתיים מופנים כיום לגיוס מומחי AI, מהנדסי דאטה וחוקרי מודלים. התוצאה היא סיטואציה שבה חברות מפטרות ומגייסות במקביל, ומספקות לעובדי ההייטק תזכורת לכך שהשאלה בשוק היא כבר לא רק כמה עובדים מחפשים, אלא אילו מיומנויות נמצאות בראש סדר העדיפויות.