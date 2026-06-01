מדדי ת"א 35 ו-125 צנחו היום (ג') ביותר מ-4% - ביום המסחר הגרוע ביותר מז ה-8 באוקטובר 2023, פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" (לא כולל). הירידות התרחשו לאורכה ולרוחבה של הבורסה, כשגם המדדים הענפיים רשמו ירידות חדות, בהובלת מניות הביטוח, הקלינטק, הבנייה והטכנולוגיה. מתוך מניות מדד ת"א 35, רק שתי מניות סיימו את היום בירוק (נייס ונאוויטס ); ומתוך מדד ת"א 125, רק חמש מניות סיימו בירוק.

הסיבה לירידות החדות, מסכימים המומחים, היא ההסלמה החריפה בין ישראל לחיזבאללה, שכללו תקיפות של צה"ל בדאחיה בביירות, ומנגד אזעקות בכרמיאל ובצפון. בעקבות ההסלמה בלבנון, הודיעה איראן על עצירה של המשא-ומתן להסכם הפסקת אש עם ארה"ב, ואף איימה שוב בסגירת מיצרי הורמוז, מה שהוביל גם לזינוק של 7% ויותר במחירי הנפט.

"זו ירידה רוחבית בשוק, שנובעת מהרעה בסנטימנט בעקבות ההרעה הגאו-פוליטית. כמובן שאם מחר תבוא התבטאות אחרת בכיוון ההפוך, אז יכול להיות שנראה שינוי", אמר לגלובס רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי טפחות. "השוק אומנם עולה בתקופה האחרונה, אבל רף המתיחות ורף הרגישות להתפתחויות הגאו-פוליטיות היה ונשאר מאוד גבוה. העליות שראינו עד עכשיו, גם כאן וגם בארצות הברית, היו תחת ההנחה שהתהליך המדיני, לפחות בזירה שבין ארצות הברית לבין איראן, הולך לכיוון של הסכמות. כל התפתחות או כל אמירה שהיא בכיוון ההפוך נחשבת בעיה מבחינת השווקים, במיוחד לאור הגבהים שהם כבר הגיעו אליהם. כעת, בזירת הצפון יש התחממות, צה"ל בבעלבכ, חיזבאללה מרחיב את טווח הירי, ויש התבטאויות לוחמניות משני הצדדים. זה בטח לא מוסיף בריאות לשווקים, בלשון המעטה".

ערן פסטרנק, יו"ר דירקטוריון בית ההשקעות פסטרנק שהם, מסכים ומציין כי "עוצמת הירידות נובעת בעיקר מהעליות המטאוריות שהיו קודם. השוק רגיש, והיום התרחש 'פירוק פוזיציות'. כשת"א וגם ה-S&P 500 בשיא, והשוק כל-כך יקר, כל אירוע שלילי הוא הרבה יותר אגרסיבי, וגם המכירות הרבה יותר אגרסיביות. כשאתה בפסגות, גם המדרון חלקלק. צריך לזכור שבחודש מאי היו עליות יפות, בעקבות ציפיות להסדר מדיני והורדת ריבית, וכולם התחילו להרגיש 'הפי'. ברגע שהתקווה להסכם התפוגגה, והמשקיעים חוששים שהמצב עלול להידרדר, ברגע שהכול התהפך, זה פירק את המדדים".

ובכל זאת, מנחם מציע להסתכל על זירת השקל-דולר ככלי לבחינת עומק הפאניקה: "ראוי לציון זה שהתגובה של השקל-דולר יחסית מתונה". השקל נחלש כעת רק בכחצי אחוז לרמה של 3.823 שקלים לדולר. "אם הייתי רואה במקביל לירידות בשיעורי המניות בשוק המניות גם עלייה של הדולר מול השקל, הייתי אולי מודאג יותר", ציין מנחם. "בדרך-כלל אם יש הרעה גאו-פוליטית שמבוטאת בהרעה של הסנטימנט של המשקיעים, אז היא מתבטאת גם בשוק המט"ח וגם בשוק המניות. כל עוד יש שקט בגזרה של הדולר, צריך להמתין בזהירות, וגם בארה"ב כעת המסחר מתנהל ביציבות".

מה המשקיעים צריכים לעשות עכשיו?

ההמלצה הגורפת של שני המומחים היא חד-משמעית: לנשום עמוק ולא לעשות כלום. פסטרנק: "הדבר הכי נכון לעשות בימים כאלה זה לא לעשות כלום, האויב הכי גדול שלנו זה אנחנו עצמנו. עכשיו אין שום הקשר כלכלי למה שקרה, זה בעיקר גאו-פוליטי. אתה לא יודע איזה ציוץ ייצא מחר מהטוויטר של טראמפ, אז אין מה לעשות. אין רציונל כרגע בשוק. צריך פשוט לנשום עמוק ולתת לרעש לעבור. כעת השוק מתנהג בצורה מאוד אמוציונלית. צריך פשוט לנשום עמוק ולתת לרעש לעבור. לחכות בחוץ זה לא דבר נכון, כי אתה לא יודע מה יקרה. זה כמו אונייה בלב ים סוער, היא פשוט נותנת לגלים לקחת אותה, ועד שהים נרגע, היא ממשיכה את ההפלגה שלה. אתה לא יכול להילחם נגד הגלים.

"יש משפט חשוב 'זמן בשוק מנצח תזמון שוק ( Time in the market beats timing the market ). עשינו עכשיו בחצי שנה תשואה של שנה וחצי, אז אין לנו על מה להלין, יש לנו מאיפה לרדת, זה בסדר גמור".

גם מנחם מציע לא לעשות כעת כלום: "שום דבר עוד לא סגור. השוק פועל על-פי ציפיות, והוא מאוד מאוד רגיש לכל התפתחות ולכל אמירה גאו-פוליטית. לא צריך להיות אדישים אבל לא כדאי להתרגש משינוי חד יומי. היו כבר ימים עם ירידות חדות במהלך השנה, שדי מהר התקזזו עם עליות חוזרות, ככה שצריך להמתין בסבלנות ולראות לראות מה קורה".