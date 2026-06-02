מגמה חיובית באירופה; מחירי הנפט רושמים ירידות קלות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:25

בורסות אירופה פותחות את היום בעליות שערים. בורסת פרנקפורט מטפסת בכ-1%, בורסת פריז מתקדמת גם היא בכ-1%, והבורסה בלונדון מוסיפה לערכה כ-0.3%. המדדים מטפסים לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש מאי בגוש האירו, שיפורסם ב-12:00 שעון ישראל.

9:30

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת, על רקע איומה של איראן לנטוש את המשא־ומתן מול ארה"ב ואי־ודאות מחודשת סביב המגעים בין השתיים. על אף המתיחות המוגברת, במהלך הלילה, טראמפ אמר לרשת ABC כי הוא מעריך שבשבוע הבא ארה"ב תגיע להסכם עם איראן להארכת הפסקת האש ולפתיחת מצר הורמוז.

לפי שעה, בורסת טוקיו יורדת בכ-0.4%, בורסת הונג קונג מטפסת בכ-1.8%, בורסת שנגחאי עולה בכ-0.4% ובורסת סיאול נחלשת בכ-0.2%. במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט יורדים הבוקר בשיעור של עד 0.3%.

אחרי שטיפסו אתמול במעל 4%, מחירי הבוקר רושמים הבוקר ירידות של כ-1%. נפט מסוג ברנט נסחר במחיר של 94 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר במחיר של 91 דולר לחבית.

וול סטריט

בוול סטריט, לאחר שכבר עשו זאת ביום שישי, מניות הטכנולוגיה שוב הובילו את הבורסה לשיאים חדשים של כל הזמנים. ה-S&P 500 טיפס בכ-0.3%, הנאסד"ק הוסיף לערכו כ-0.4% והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.1%.

אנבידיה ריכזה עניין במיוחד וטיפסה במהלך המסחר, לאחר שהשיקה שבב AI חדש למחשבים האישיים, RTX Spark. אינטל ו-AMD , שחקניות בולטות נוספות בשוק המחשבים האישיים, נסחרו בירידות.

מניית דל קפצה בכ-10% לאחר שבמורגן סטנלי העלו את המלצתם על המניה, וכך השלימה זינוק של מעל 40% מאז יום שישי האחרון. גם גולדמן זאקס חזרה ותיקנה את המלצת הקנייה שלה למניה, ויותר מהכפילה את מחיר היעד שלה, על רקע תחזיות גבוהות יותר וביטחון באופק הצמיחה של החברה, המונע על ידי בינה מלאכותית (AI). "אנו חוזרים על המלצת הקנייה ומעלים את מחיר היעד שלנו ל-12 חודשים ל-500 דולר (לעומת 230 דולר קודם לכן) בעקבות העלאת התחזיות ועלייה בביטחון לגבי קנה המידה המבודל של דל, תמהיל העסקים שלה והזדמנויות הצמיחה ארוכות־הטווח המונעות על ידי ביקוש הקשור ל-Agentic AI", אמרה האנליסטית קתרין מרפי.

באופן דומה לדל, מניה נוספת שרשמה זינוק עצום במהלך הלילה היא ענקית ה-IT Hewlett Packard Enterprise , לאחר שפרסמה תוצאות כספיות שניפצו את ציפיות האנליסטים וסיפקה תחזית אופטימית להמשך. החברה דיווחה על רווח מתואם של 79 סנט למניה לעומת צפי ל-53 סנט והכנסות של 10.68 מיליארד דולר לעומת צפי ל-9.79 מיליארד דולר (צמיחה של 40% לעומת הרבעון המקביל אשתקד). גם במקרה של HPE, התוצאות נתמכו בעלייה בולטת במגזרי הענן וה-AI.

יצרנית השרתים העלתה את תחזית הרווח למניה שלה לשנה המלאה בחדות, והיא צופה כעת רווח למניה של 3.35-3.45 דולר עבור שנת הכספים 2026, לעומת התחזית הקודמת שעמדה על 2.3-2.5 דולר. החברה מסרה כי היא מקדימה כעת בשנתיים את התוכנית הפיננסית שלה לטווח הארוך.

קייטי סטוקטון, מייסדת Fairlead Strategies, התייחסה לראלי ה-AI בוול סטריט ואמרה ל-CNBC כי "היו לנו תשעה שבועות רצופים של עליות במדד ה-S&P 500, ובאופן טבעי זה משקף מומנטום חיובי. המומנטום חיובי כעת בטווח הקצר, הבינוני והארוך, וראינו סדרה של פריצות של 'תבנית דגל' (flag pattern) - למעשה, זינוקים חדים ואחריהם שלבי התגבשות קצרים, שנפרצים לבסוף כלפי מעלה. הזינוקים האלה הם ממש אקספלוסיביים. לרוע המזל, זה גם אומר שהם נוטים להסתיים בצורה דרמטית, אבל עדיין אין לנו אינדיקציות - שום איתותי מכירה מאושרים מאינדיקטורי קניית־היתר ומכירת־היתר שלנו - שיצביעו על כך שזה נגמר".

חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק, מפתחת מודל הבינה המלאכותית "קלוד", עשתה צעד משמעותי אתמול לקראת הפיכתה לחברה ציבורית עם הגשת תשקיף חסוי לרשות ניירות הערך האמריקאית. המהלך, המגיע לאחר שהחברה השלימה סבב גיוס לפי שווי שוק של כ-965 מיליארד דולר, נתפס בוול סטריט כאיתות לכך שחברות ה-AI המובילות בשלות למעבר לשוק הציבורי.

אנתרופיק, שזכתה להשקעות עתק מצד ענקיות כגון אמזון וגוגל , מצטרפת למגמה רחבה יותר; בשוק מעריכים כי גם OpenAI ו-SpaceX צפויות לפעול בכיוון דומה. אם שלוש החברות יונפקו, הן עשויות להוסיף טריליוני דולרים לשווי המצרפי של המדדים המובילים בוול סטריט, ולעצב מחדש את מפת ענקיות הטכנולוגיה העולמית תוך הנגשת הערך העצום שנוצר בשנים האחרונות בשוק הפרטי גם למשקיעים ציבוריים.

חברת ההחזקות ברקשייר האת'וויי הודיעה אמש כי תרכוש את טיילור מוריסון הום (Taylor Morrison Home), בין חברות הבנייה למגורים הגדולות בארה"ב, תמורת 6.8 מיליארד דולר בעסקה של מזומן בלבד. במסגרת העסקה, החברה תשלם 72.5 דולר למניה - מחיר המשקף פרמיה של 24% לעומת מחיר הנעילה שלה ביום שישי האחרון (29 במאי). מניית טיילור מוריסון מתרוממת במעל 20% במסחר המוקדם בוול סטריט.

מדובר באחת מעסקאות הענק הראשונות שמבצעת ברקשייר האת'וויי תחת ניהולו של גרג אייבל, שהחליף את וורן באפט בתפקיד המנכ"ל בתחילת השנה. נזכיר כי חברת ההחזקות מיעטה מאוד ברכישות בשנים האחרונות, ונכון לעכשיו יושבת על ערימת מזומנים אדירה שמסתכמת בקרוב ל-400 מיליארד דולר. העסקה צפויה להיות מושלמת במחצית השנייה של השנה.

בהמשך היום, דווח על מהלך משמעותי נוסף של ברקשייר: השקעה של 10 מיליארד דולר באלפאבית, במסגרת מהלך של גיוס הון בגובה 80 מיליארד דולר עליו הודיעה ענקית הטכנולוגיה. המהלך מאותת על הביטחון הגובר של ברקשייר במעמדה של אלפאבית במרכז תנופת ה-AI. במקביל, הוא מספק הצצה ראשונית לגישת הקצאת ההון של המנכ"ל החדש גרג אייבל, ומצביעה על כך שיורשו של וורן באפט מוכן להשקיע סכומי עתק בחברות טכנולוגיה.