הדיבידנד של הפניקס יאושרר, הרשות מתכננת הטלת קנס

לאחר הדוח הסופי של רשות שוק ההון נגד אי הסדרים בחלוקת הדיבידנד בעין שביצעה הפניקס בהיקף של 1.4 מיליארד שקל, כעת מגיעות גם הסנקציות נגד החברה שמוביל אייל בן סימון. הרשות הודיעה להפניקס פיננסים שהחברה תהיה חייבת להביא לדיון חוזר בחברה ולאשר מחדש כמעט חצי מהדיבידנד, בהיקף של 614 מיליון שקל (ביום הודעת הכרזת החלוקה). מדובר על החלק בדיבידנד של נכס הנדל"ן המניב "בית הורד" בגבעתיים, שטרם חולק בפועל.

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בנוסף, ברשות שוק ההון גם דורשים מהפניקס כי במהלך 3 השנים הקרובות כל החלטה על חלוקת דיבידנד בעין תהיה חייבת לקבל אישור של וועדת השקעות הנוסטרו, ועדת הביקורת ודירקטוריון חברת הביטוח, ודווקא לפי הסדר הזה.

על פי הודעת הרשות, ועדת התגמול של הפניקס ביטוח נדרשת לבצע בתוך שישה חודשים בחינה מחדש של "מכלול הסדרי התגמול של נושאי המשרה המכהנים בהפניקס ביטוח, ולעדכנם במידת הצורך" וגם לוודא שבוועדת הנוסטרו של הפניקס ביטוח יכהן "רק אחד מבין מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון הפניקס ביטוח".

הפרות נוספות: מינוי חברת דירקטוריון וישיבות משותפות

מדיווח שפרסמה הפניקס לבורסה עולה כי רשות שוק ההון מתכננת להטיל עליה קנס של 14.4 מיליון שקל. הפניקס מדגישה כי מדובר על נושא חדש שלא הופיע בדוח הביקורת של הרשות. לדבריה, הסיבה לקנס כפולה. ברשות טוענים כי הפניקס ביצעה הפרה בנוגע למינוי של חברת דירקטוריון כ"משקיפה" בוועדת הנוסטרו, לצד הפרות פרוצדוראליות אחרות הנוגעות לקיומן של ישיבות משותפות בין חברת האם הציבורית ("הפניקס פיננסים") לחברה הבת ("הפניקס ביטוח") .

הפרשה החלה כאשר הפניקס אישרה לפני שנה וחצי מהלך של חלוקת נכסים ומניות ("דיבידנד בעין") בשווי של 1.4 מיליארד שקל, שבאותה עת היווה כחמישית (20%) מההון העצמי של חברת הביטוח הגדולה בישראל .

כבר בדוח הביניים עלה החשש שוועדות הדירקטוריון, שאמורות לשמש כשומרי סף בחברה ללא גרעין שליטה, מודרו מהתהליך. בשוק ההון היו מי שהגדירו את המהלך כאירוע תקדימי שנועד, לכאורה, "להפקיע מהרשות את היכולת לפקח על נכסים שאמורים לשרת את יציבות החברה והמבוטחים".

במסגרת ניוד הנכסים, הועברו לחברה האם נכסים אסטרטגיים כמו מניות מועדון "הנוסע המתמיד" של אל על (ששולבו תחת חברת האשראי גמא), מניות הפניקס משכנתאות (זהב), ויחידות השתתפות בלידר שוקי הון ובביזי פיננסים. ברשות שוק ההון עלה חשש כי המהלך נועד לנפח שווי של חברות בנות שבהן מחזיקים בכירים בקבוצה באופציות צולבות, וכעת הרגולטור מבהיר כי דרך הניהול הזו לא תוכל להמשיך.