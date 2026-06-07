המסחר בוול סטריט התנהל ביום שישי בירידות חדות, בהובלת מדד נאסד"ק שנפל ב-4.2%. מדד S&P 500 איבד 2.6% מערכו ומדד דאו ג'ונס ירד ב-1.4%. בכך הסתיים שבוע המסחר בירידות שערים. הסיבה לירידות ביום שישי הייתה דוח תעסוקה טוב מהצפוי בארה"ב, שמקטין את הסבירות להורדת ריבית ומעלה את הסיכוי דווקא להעלאת ריבית. מימוש משמעותי נרשם במניות השבבים, שבלטו קודם בזינוקים חדים, ומדד השבבים של פילדלפיה ירד ב-10.4% אחרי שקפץ ב-94.6% בין סוף מרץ לתחילת יוני.

● למעלה מטריליון דולר נמחקו והסערה בדרך לבורסה בתל אביב

● הישראלי הבכיר בכוכבת השבבים החדשה של וול סטריט: "נחמד שהמשקיעים מהמרים עלינו"

אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

מניית ולנס סובלת מהסנטימנט השלילי לשבבים והמניה צנחה ב-34.7%

מניות השבבים בלטו כאמור בירידות חדות ביום שישי. אחת מהן היא החברה הישראלית ולנס מהוד השרון, שמחקה מעל שליש משוויה (34.7%) במהלך יום המסחר, במחזור מסחר גדול במיוחד.

ולנס, בניהולו של יורם זלינגר, מפתחת שבבים שמיועדים לשני שווקים: שוק האודיו והווידאו, ושוק הרכב. בסוף שבוע המסחר, המניה ננעלה במחיר של 2.11 דולר שמשקף לחברה שווי שוק של 223 מיליון דולר. מתחילת השנה, תשואת המניה חיובית בשיעור של 48.6%. ולנס התחילה להיסחר בבורסת ניו יורק בשנת 2021, כשהשלימה מיזוג לחברת SPAC לפי שווי של 1.1 מיליארד דולר.

בשבוע שעבר, לא פורסם דיווח כלשהו שעשוי להסביר את התזוזה החדה במניה. בחודש שעבר, החברה פרסמה את דוחות הרבעון הראשון, בהם רשמה הכנסות דומות לרבעון המקביל, 16.9 מיליון דולר, בעוד שהאנליסטים ציפו להכנסות מעט נמוכות יותר. גם ההפסד הנקי היה דומה, 8.3 מיליון דולר, ועל בסיס Non-GAAP נרשם הפסד נקי של 4.8 מיליון דולר וה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה שלילי בגובה 5.5 מיליון דולר.

על פי נתוני וול סטריט ג'ורנל, שני אנליסטים מסקרים את מניית ולנס ושניהם מחזיקים בהמלצות חיוביות במחיר יעד של 4 דולר, שמשקף כעת פרמיה של כמעט 90% על המחיר הנוכחי.

מחיר הביטקוין יורד וחברת האוצר זוז סטרטג'י ירדה לשפל

החולשה במחיר הביטקוין משפיעה לרעה, מן הסתם, על מניית האוצר הדואלית זוז(ZOOZ Strategy), והיא נחלשה בשבוע שעבר לשפל, שמשקף לחברה שווי שוק של 44 מיליון דולר. זוז, בניהולו של ג'ורדן פריד, שינתה בשנה שעברה את המיקוד העסקי שלה מחברת אנרגיה מתחדשת לחברת אוצר, והחלה לרכוש ביטקוין. נכון להיום, זוז מחזיקה בכ-1,047 מטבעות ביטקוין שהשווי הנוכחי שלהם מגיע לכ-64.6 מיליון דולר, כלומר שווי ההחזקה שלה במטבעות גבוה יותר משווי השוק של החברה בנאסד"ק ובתל אביב. לפי נתוני החברה, היא רכשה את המטבעות במספר עסקאות כשמחיר הביטקוין היה גבוה משמעותית מהנוכחי, כשהיא שילמה מחיר ממוצע של כ-116 אלף דולר לביטקוין בעוד שהמחיר ירד מאז למחיר שנמוך מ-62 אלף דולר.

בשבוע שעבר, זוז השלימה מהלך של איחוד הון (ספליט הפוך) במסגרתו כל 20 מניות שלה אוחדו למניה אחת, וזאת לאחר שמחיר המניה ירד מתחת לרף של דולר שנדרש לצורך המשך מסחר בנאסד"ק.

בראיון לגלובס לפני מספר חודשים, אמר פריד: "התנודתיות במחיר הביטקוין היא פיצ'ר ולא באג. כל אפיק השקעה שהמשקיעים המוסדיים מתחילים לאמץ, סובל בהתחלה מתנודתיות. כשהתחלתי להשקיע בביטקוין בשנת 2013 אמרו לי שאני משוגע. היום, בלקרוק ופידליטי מוציאות ETF (קרנות סל) על ביטקוין, וקרנות פנסיה של מורים וכבאים מושקעות ישירות בביטקוין".

לייבפרסון תימחק ממסחר בת"א אחרי שרוב שוויה נמחק

לפני מספר שבועות, חברת התוכנה לייבפרסון הודיעה על מכירתה לידי SoundHound תמורת כ-43 מיליון דולר, וכעת היא מדווחת על מחיקת מנייתה ממסחר בבורסה בתל אביב. החברה האמריקאית נסחרת כחברה דואלית בבורסה המקומית מאז שנת 2011. המחיקה ממסחר בת"א תתבצע בעוד שלושה חודשים, ב-7 בספטמבר, או מוקדם יותר אם מכירתה לידי סאונד האונד תושלם קודם (ואז היא תימחק גם מהמסחר בנאסד"ק).

לייבפרסון, בניהולו של ג'ון סבינו, מספקת פתרונות SaaS לארגונים לניהול הקשר עם הלקוחות. מניות רבות בתחום נפגעו משמעותית לאחרונה על רקע החשש שהתפתחות מודלי AI תפגע בפעילות שלהן, אך במקרה של לייבפרסון החולשה התחילה מוקדם יותר. מחיר המניה נחתך ב-99.8% מהשיא של שנת 2021 (בשיא מגפת הקורונה), והחברה שנסחרה בשיא לפי שווי של 4.7 מיליארד דולר והייתה חלק ממדד ת"א 35 נסחרת כיום לפי שווי של 26 מיליון דולר בלבד. אגב, כשהחברה החלה להיסחר בבורסה בת"א שוויה עמד על 570 מיליון דולר.

בתקופת הקורונה, לייבפרסון נהנתה מהייפ חיובי משום שהמוצרים שלה מאפשרים לצרכנים לתקשר עם עסקים ולקבל שירות בערוצים דיגיטליים שונים, אך למרות זאת הביקושים לא באו לידי ביטוי בתוצאות החברה שהמשיכה להפסיד, ואף "הסתבכה" במאבק אקטיביסטי. לאחר מכן, המייסד והמנכ"ל דאז רוב לוקאסיו פרש, והוחלף במנכ"ל הנוכחי.