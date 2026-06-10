נתוני הפעילות בענף המגורים חלשים מאוד גם באפריל 2026 - בעיקר בזכות האירועים ה"עונתיים" והייחודיים לחודש זה, שנראה כי התקבצו כולם יחד: על־פי סקירת אגף הכלכלן הראשי של משרד האוצר המתפרסמת היום (ד'), באפריל האחרון נרכשו 5,081 דירות חדשות ודירות מיד שנייה, המבטאות ירידה של 31% בהשוואה למרץ 2026 וירידה של 19% בהשוואה לאפריל 2025.

מכירות הקבלנים הסתכמו בכ־2,107 דירות, ירידה של 11% בהשוואה לאפריל 2025 וירידה של 25% בהשוואה למרץ 2026; באפריל 2026 נמכרו 2,974 דירות מיד שנייה, ירידה של 24% בהשוואה לאפריל אשתקד וירידה של 35% בהשוואה לחודש מרץ 2026.

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"בהשוואה רב־שנתית של מספר העסקאות בשוק החופשי בחודשי אפריל נמצא כי רמה זו באפריל 2026 היא מהנמוכות ביותר שנרשמו מאז תחילת שנות ה־2000, ורק בחודשי אפריל בשנת 2023 וב־2020 (פרוץ הקורונה) נרשמו רמות נמוכות יותר של עסקאות", נכתב בסקירה. "גם מכירות הקבלנים בשוק החופשי נמצאות קרוב לתחתית הדירוג".

אנשי אגף הכלכלן הראשי מדגישים כי "בשבוע הראשון של אפריל עדיין התנהל מבצע 'שאגת הארי', אם כי שבעת ימי הלחימה באותו חודש חלו במקביל לחג הפסח (כולל ימי חול המועד)".

אפשר להניח במידה רבה של ביטחון כי שני ה"אירועים" המשמעותיים הללו השפיעו מאוד על המספרים באפריל 2026, אם כי יש לציין כי גם באפריל 2025 חל חג הפסח - והמספרים באפריל האחרון נמוכים משמעותית גם ביחס אליו. "מספר העסקאות באפריל 2026 נמוך במיוחד, גם בהשוואה היסטורית", מסכמים בסקירת הכלכלן הראשי.

תזרים מזומנים שלילי

הסקירה מביאה גם את תזרים המזומנים בפועל של הקבלנים ממכירת דירות חדשות: התזרים, לפני ניכוי תשומות, עמד באפריל האחרון על 5.4 מיליארד שקל, ירידה ריאלית של 16% בהשוואה לאפריל 2025. בניכוי תשומות עמד תזרים המזומנים בפועל של הקבלנים בחודש אפריל 2026 על מספר שלילי, מינוס 200 מאתיים מיליון שקל - נתון שאינו כולל הוצאות מימון.

נציין כי לא מדובר בחודש ראשון שבו תזרים המזומנים בפועל, אחרי ניכוי התשומות, הוא שלילי: גם במרץ 2023, ובינואר, במרץ וביולי 2025, התזרים הזה היה שלילי, ובחלק מהחודשים גם בשיעור גדול יותר.

אנשי אגף הכלכלן הראשי מציינים עוד כי שיעור העסקאות שבהן דווח על הטבת מימון עמד באפריל האחרון על 21% מסך מכירות הקבלנים בשוק החופשי, נמוך בשתי נקודות האחוז בהשוואה לחודש הקודם. בהשוואה לאפריל 2025 מדובר על ירידה של 17 נקודות האחוז.

עוד צוין כי בכל האזורים שנבחנו נרשמה ירידה בשכיחות הטבות המימון בהשוואה לאפריל 2025, "עם זאת, היא עדיין גבוהה יחסית באזור המרכז (35%) ובאזור נתניה (28%)", נכתב שם.

החולשה של תל אביב רבתי בשוק היד השנייה

כאמור, הירידה בעסקאות באפריל נרשמה גם בשוק היד השנייה, באופן טבעי. על־פי ממצאי אגף הכלכלן הראשי, החולשה הבולטת ביותר נרשמה באזור תל אביב. כך, נמכרו באזור מיסוי מקרקעין תל אביב (הכולל בין היתר גם את בת ים, למשל) רק 128 דירות באפריל, ירידה של 54% בהשוואה לאפריל אשתקד - שיעורי הירידה החדים ביותר בהשוואה ארצית.

"ממצא נוסף שיש בו כדי ללמד על הרמה הנמוכה במיוחד של עסקאות באזור זה הוא העובדה שזו גבוהה בכ-30 עסקאות בלבד מאזור מיסוי מקרקעין טבריה, האזור הנמוך ביותר במספר העסקאות".

גם בתל אביב עצמה נרשמה חולשה גדולה: בחודש אפריל 2026 נרכשו רק 86 דירות יד שנייה בעיר, ירידה חדה של 59% בהשוואה לאפריל אשתקד. בארבעת החודשים הראשונים של 2026 נרשמה ירידה של 34% ברכישות אלו בתל אביב, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. גם כאן מדובר בשיעור הירידה החד ביותר בהשוואה ארצית, בעוד בממוצע הארצי נרשמה ירידה של 6% בלבד.

תושבי החוץ לא מסתערים

רכישות המשקיעים בחודש אפריל הסתכמו ב־751 דירות, ירידה של 12% בהשוואה לאפריל 2025. שיעורן מסך העסקאות עמד על 15%. מכירות המשקיעים בחודש אפריל הסתכמו ב־922 דירות, ירידה של 28% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

סך רכישות תושבי החוץ (הנכללות בתוך סגמנט המשקיעים) עמד בחודש אפריל על 77 דירות, לעומת 106 דירות באפריל אשתקד ו-177 דירות במרץ 2026.

בניכוי הדירות שמכרו תושבי החוץ בחודש אפריל, הסתכם סך הרכישות נטו של סגמנט זה ב־56 דירות, לעומת 67 דירות באפריל אשתקד. המשמעות: על אף ההצהרות, תושבי החוץ עדיין לא "מסתערים" על שוק הדירות הישראלי.