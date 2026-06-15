חברת פיוניר הישראלית נמכרת ב-2.75 מיליארד דולר

חברות הפינטק Nuvei ופיוניר הודיעו היום רשמית על עסקה ביניהן. במסגרת העסקה, Nuvei, חברה פרטית מקנדה שנמצאת בבעלות קרן הפרייבט אקוויטי Advent, תשלם 2.75 מיליארד דולר במזומן תמורת רכישת פיוניר. מחיר המניה בעסקה הוא 7.4 דולר למניית פיוניר, פרמיה של 9.6% על מחיר המניה כיום. עם זאת, המחיר היה נמוך יותר וקפץ בשבוע שעבר לאחר שברויטרס פורסם על דבר העסקה המתגבשת.

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פיוניר היא חברה המספקת לעסקים קטנים ובינוניים פתרונות לביצוע עסקאות חוצות-גבולות, ומאפשרת להם, למשל, לקבל תשלומים, להחזיק במטבע חוץ ולשלם משכורות לעובדיהם. החברה הוקמה על ידי יובל טל ויניב צ'צ'יק, ובשנים האחרונות היא מנוהלת על ידי ג'ון קפלן. בסוף 2025, היא העסיקה בישראל 51% מעובדיה, כ-1,250 עובדים.

הרוכשת, Nuvei, היא ספקית פתרונות לתשלומים ועיבוד תשלומים. יו"ר ומנכ"ל Nuvei, פיל פאייר, מסר שהרכישה של פיוניר היא צעד משמעותי בהפיכת Nuvei למובילת תשתיות פיננסית עולמית. "על ידי שילוב של יכולות משלימות, נוכל להציע לעסקים, פלטפורמה שלמה יותר לקבלת תשלומים, שליחת כספים, הנפקת כרטיסים וניהול הצרכים שלהם במט"ח בקנה מידה גדול", מסר פאייר. החברות ציינו בהודעה על הרכישה שהפלטפורמה המשותפת תתמוך בלקוחות שמספקים אפשרות לתשלומים חוצי-גבולות, כולל וולמארט, אמזון, שופיפיי, Etsy , Airbnb, פייבר ואחרים.

"במשך שני עשורים, פיוניר זכתה באמונם של מיליוני עסקים בשווקים שבהם בניית אמון לוקחת שנים", מסר ג'ון קפלן, מנכ"ל פיוניר. "בנינו את העסק עם תוצאות יוצאות דופן, והשילוב עם Nuvei ירחיב את ההיצע ללקוחות. יחד, נגיע ליותר עסקים, ביותר שווקים, עם פלטפורמה שלמה יותר".

פיוניר צופה השנה הכנסות של 900-940 מיליון דולר בנטרול הכנסות ריבית, שיסתכמו ב-200 מיליון דולר. ה- EBITDA המתואם השנתי יגיע ל-285-295 מיליון דולר.

פיוניר הפכה לחברה ציבורית כשמוזגה ל-SPAC בשנת השיא 2021, לפי שווי של 3.3 מיליארד דולר. לא מעט חברות שמוזגו ל-SPAC איבדו גובה מאז השלמת המיזוג וחלקן גם נמכרו בהמשך.

לפי החברות, העסקה צפויה להיסגר באמצע 2027, בכפוף לאישור בעלי המניות של פיוניר וקבלת אישורים רגולטוריים. בנק גולדמן זאקס ייעץ לרוכשת, לצד ברקליס. היועץ הפיננסי של פיוניר היה Qatalyst Partners והיועץ המשפטי - משרד Davis Polk & Wardwell. המימון לעסקה יסופק על ידי הבנקים BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, ברקליס, UBS ו-וולס פארגו.