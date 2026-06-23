1 ישי דוידי: "במהלך המלחמה השלמנו מימושים ב-3.6 מיליארד דולר"

מייסד ומנכ"ל קרן פימי, ישי דוידי, קיבל אות הוקרה מטעם הפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב על תרומתו למשק הישראלי, לתעשייה ולקידום החדשנות. "פימי היא כיום הגוף התעשייתי הגדול בישראל והמעסיק הגדול במשק התעשייתי, וב-30 שנות פעילות לא סגרנו אף חברה", ציין בנאומו באירוע.

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עד היום רכשה הקרן את השליטה ב-108 חברות, והשלימה אקזיטים ב-77 חברות. כעת היא מחזיקה ב-31 חברות, המעסיקות כ-60 אלף עובדים. "אנחנו לא קונים בזול, ומוכרים ביוקר", אמר דוידי. "אנחנו רוכשים חברות בעלות פוטנציאל, מבצעים תהליכי השבחה עמוקים ומייצרים צמיחה ארוכת טווח". עוד הוא ציין כי שני התחומים היחידים שבהם הקרן אינה משקיעה הם נדל"ן ופיננסים.

לפי דוידי, בשלוש השנים האחרונות השלימה הקרן 14 עסקאות מימוש חלקי או מלא. בחברות הללו הושקעו כ-839 מיליון דולר, "ופימי השלימה מימושים בהיקף של 3.6 מיליארד דולר במהלך שנות המלחמה. זה קרה בתקופה שבה משקיעים זרים נמנעו מהגעה לישראל, ומעיד על איכות החברות ועל האמון בכלכלה הישראלית".

השבוע מימשה פימי כ-6% ממניות חברת מנועי בית שמש תמורת 500 מיליון שקל, כשבצד הקונה נמצאת חברת הביטוח הראל. דוידי התייחס בנאומו לחברה, וציין כי כשפימי נכנסה אליה ב-2016 הסתכמו המכירות בכ-77 מיליון דולר בשנה, ואילו כיום עומד קצב המכירות על כ-350 מיליון דולר. צבר ההזמנות צמח לכ-3.5 מיליארד דולר, ושווי השוק עלה מכ-100 מיליון דולר לכ-2.8 מיליארד דולר. "השינוי נבע משילוב של הנהלה חזקה, אסטרטגיה ברורה, השקעות בצמיחה, שליטה ובקרה והצטיינות תפעולית", הסביר.

2 פובליסיס קוראת למפרסמים לקפוץ לבריכת ה-AI

קבוצת הפרסום פובליסיס ישראל השיקה במלון The George בתל אביב את brain - מערך היכולות החדש שלה, המחבר בין דאטה, מדיה, קריאייטיב, ביצועים ובינה מלאכותית, לשדרוג הביצועים השיווקיים והפרסומיים.

לדברי מנכ"ל ויו"ר הקבוצה, יוסי לובטון, מדובר ב"עבודה של כמה חודשים, והגיע הזמן לשים אותה על הכביש, ולהתחיל לנסוע. עבר עשור עד שהמהפכה הדיגיטלית חלחלה, הפעם אין לנו אפילו שנתיים".

בשנים האחרונות השקיעה פובליסיס העולמית יותר מ-10 מיליארד דולר ברכישות טכנולוגיות. עם זאת, גם שם מודים כי בשלב הנוכחי ה-AI לא מאפשר אוטומציה מלאה, והוא משמש בעיקר ככלי תומך החלטות. לובטון ציין כי כיום האימפקט העסקי מעבודה עם כלי AI עדיין נמוך, והעביר מסר לארגונים: "תיכשלו בפעם הראשונה, זה בסדר, תשתפרו בפעם הבאה. אבל אם לא תנסו, תיעלמו. לחשוב שאם לא נקפוץ לבריכה, אז לא תהיה בריכה, זה נאיבי. עכשיו יש לנו הזדמנות להיות בתוך המהפכה".

מנכ''ל ויו''ר פובליסיס ישראל, יוסי לובטון, ועמית ינאי מהחברה המרכזית למשקאות / צילום: הילה אייזינגר

מה יקרה למשרדים הקטנים במרוץ הזה? לובטון הודה שהוא מדבר מהפוזיציה, אך ציין כי "טכנולוגיות ופלטפורמות עולות כסף, ולכן זה עומד להיות עולם של שחקנים גדולים מאוד".

3 הייטק

בכירי ענף ההייטק ותחום ההשקעות הגיעו למסעדת קלארו בתל אביב לאירוע The Unicorn Circle - The Next AI Wave שארגן התאגיד השוויצרי UBS.

מיכאל כגן מאנבידיה, רותם תמרי מנכ''לית UBS Wealth Management Israel, ועמית בן דב מ-Gong / צילום: שאולי לנדנר

4 מינויים חדשים

ערוץ רשת 13 מבצע שני מינויים בהנהלה: נועה צבר, 49, מונתה לסמנכ"לית הכספים, אחרי תפקיד דומה בחברות ארטליסט ופייבר; ירדן ביטרן מונתה לסמנכ"לית התוכן של חדשות 13, לאחר שבשלוש השנים האחרונות כיהנה כראש מערכת החדשות של ידיעות אחרונות ו-ynet.

נועה צבר / צילום: עומר הכהן

ירדן ביטרן / צילום: יונתן בלום

עו"ד נדב אטיאס מונה ליועץ המשפטי וקצין הציות של אולטרה פיננסים, חברת שירותים פיננסיים חוץ-בנקאית.