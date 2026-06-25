סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:10

באסיה, הבורסות רושמות הבוקר, עליות שערים רוחביות בהובלת הקוספי הדרום-קוריאני שמזנק ב-5.8%. מדד הניקיי היפני ננעל בעלייה של 4.2%. שאר המדדים הציגו עליות מתונות יותר: מדד שנחאי עולה ב-0.4%, והאנג סנג בהונג קונג רושם עלייה של 0.3%.

בין המניות הבולטות היום במסחר, מניותיה של Trip בהונג קונג צללו בלמעלה מ-9%, לאחר שספקית שירותי הנסיעות המקוונת דיווחה ביום רביעי על צניחה של 41% ברווח הנקי ברבעון הראשון. הרווח הנקי לרבעון הראשון של 2026 עמד על 2.5 מיליארד יואן (367 מיליון דולר), לעומת 4.3 מיליארד יואן בתקופה המקבילה אשתקד, כשהוא מושפע בחלקו מהוצאות בגין תגמול מבוסס מניות.

המניה של עליבאבא הנסחרת בהונג קונג איבדה למעלה מ-4% מערכה, לאחר שחברת Anthropic האשימה את ענקית הטכנולוגיה הסינית בניסיון לשאוב את יכולות הבינה המלאכותית שלה.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים במגמה חיובית מובהקת בהובלת חוזי הנאסד"ק שמזנקים ב-2% וחוזי ה-S&P 500 שמטפסים ב-0.6%, בעוד חוזי הדאו ג'ונס שומרים על יציבות ברמת הבסיס.

בוול סטריט, המסחר ננעל אמש במגמה מעורבת, בעוד מניות הטכנולוגיה והשבבים המשיכו לספוג לחצים. אחרי שביום שלישי צנח במעל 2%, מדד הנאסד"ק השיל מערכו אתמול כ-0.4%. ה-S&P 500 נחלש בכ-0.1% והדאו ג'ונס טיפס בכ-0.5%.

קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר מניות השבבים, נחלשה בכ-0.3%, לאחר שאיבדה כ-8% בצניחה החדה שרשמה ביום שלישי. בין היורדות, ניתן למצוא את אנבידיה , AMD , מארוול , ווסטרן דיגיטל וסנדיסק .

מיקרון ריכזה עניין במיוחד וירדה במעל 4% לקראת פרסום תוצאותיה הכספיות לרבעון הפיסקאלי השלישי של 2026. החברה ניפצה את תחזיות האנליסטים ומנייתה זינקה במעל 10% במסחר המאוחר בוול סטריט. מיקרון הציגה הכנסות של 41.46 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה, זאת בהשוואה לציפיות האנליסטים שחזו כי החברה תדווח על הכנסות של 35.6 מיליארד דולר. הרווח הנקי של מיקרון הסתכם ב-25.11 דולר למניה, לעומת צפי ל-20.5 דולר למניה. מדובר בצמיחה בשיעור מסחרר של 1,215% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אז החברה דיווחה על רווח של 1.91 דולר למניה.

מניית שבבים נוספת, קוואלקום , זינקה אף היא ב-14% לאחר שהעלתה את התחזית להכנסותיה שאינן מתחום המובייל לשנת הכספים 2029 לרמה של 40 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת של 22 מיליארד דולר. מניות שבבים אחרות, בהן סנדיסק , ווסטרן דיגיטל , לאם ריסרצ' , KLA ואפלייד מטיריאלס , רשמו כולן עליות שערים כרוח גבית.

לצד הלחצים שספגו מניות השבבים, גם מרבית ענקיות הטכנולוגיה נסחרו באדום אתמול, ביניהן אנבידיה , טסלה , מיקרוסופט , אלפאבית (גוגל) ומטא . אפל נסחרה סביב רמת הבסיס, בעוד אמזון טיפסה קלות.

ריק גארדנר, מנהל השקעות ראשי ב-RGA Investments, אמר ל-CNBC כי "הנסיגה של מניות הטכנולוגיה היא נסיגה בריאה, מכיוון שהערכות השווי של מניות טכנולוגיה רבות הפכו למתוחות מדי. הנסיגה במגזר הטכנולוגיה מצביעה על כך שהמשקיעים מתחילים להבין שציפיות הרווח עבור מניות הטכנולוגיה הן גבוהות, מה שיוצר רף קשה יותר למעבר כאשר עונת הדוחות תתחיל מחדש ביולי, והיינו מאפיינים את הנסיגה הזו ככיול מחדש של הציפיות".

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סקטור האנרגיה הכביד על המסחר, כאשר ברקע הירידה במחירי הנפט בעולם. בין המניות הבולטות שנסחרו באדום, ניתן למצוא את אקסון מובייל , שברון וקונוקו-פיליפס . מנגד, בלטו בעליות ענפי הצריכה הפרטית והתעשייה, ככל הנראה, בשל הציפיות לירידה במחירי הדלק, שתשפיע לחיוב על שולי הרווח של החברות. חברות התעופה (כמו יונייטד איירליינס ודלתא איירליינס ) והקרוזים (כמו קרניבל ונורווג'יאן קרוז ליין הולדינגס ) נסחרו בעליות.

בשוק איגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב נרשמו ירידות תשואות חדות לאורך כמעט כל עקום התשואות, למעט יציבות נקודתית בטווחים הקצרים ביותר של עד ארבעה חודשים. את המגמה הובילו האיגרות לטווחים הבינוניים והארוכים: התשואה ל-10 שנים צנחה במעל 8 נקודות בסיס ונקבעה על רמה של 4.403%, בעוד התשואה ל-30 שנה נחלשה גם היא במעל 8 נקודות בסיס לרמה של 4.856%. בחלק הקצר של העקום, האיגרת לשנתיים איבדה מעל 5 נקודות בסיס וננעלה על תשואה של 4.152%.

הירידות הרוחביות הללו מוסברות בעיקר על רקע הצניחה החדה במחירי הנפט וההתקדמות במשא ומתן המדיני, מהלכים שמפחיתים את לחצי האינפלציה בטווח הבינוני. במקביל, המשקיעים ממשיכים לעקוב בדריכות אחר כלי ניטור הריבית הפדרלית לקראת החלטת הריבית ביולי, כאשר החוזים מתמחרים כעת בסבירות כמעט ודאית לפחות העלאת ריבית אחת עד סוף השנה הנוכחית.

בגזרת הסחורות, מחירי הנפט צנחו אתמול בכ-4%, בעוד מכליות נפט המשיכו לעבור במצר הורמוז, מה שעורר תקוות כי שיא השיבושים באספקת האנרגיה מהמזרח התיכון כבר מאחורינו.

החוזים העתידיים על נפט מסוג WTI חצו במהלך יום המסחר שפל של 69.63 דולר לחבית, הפעם הראשונה שבה חוזה זה יורד מתחת לרף ה-70 דולר מאז ה-2 במרץ. החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט, השילו 4.2% לרמה של 73.83 דולר לחבית, ורשמו את רמתם הנמוכה ביותר מאז ה-28 בפברואר, המועד שבו פתחו ארה"ב וישראל במתקפות אוויריות נגד איראן.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מתח ביום רביעי ביקורת חריפה על חברות הנפט על כך שאינן מורידות את מחירי הבנזין בהתאמה לירידות האחרונות במחירי הנפט הגולמי. "חברות הנפט הגדולות אינן מורידות את המחיר בתחנות הדלק באופן התואם למחירים הנמוכים משמעותית שהן משלמות על נפט. המחירים האלה צונחים כמו אבן!", כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית Truth Social. "במילים אחרות, הצרכנים עוברים 'עושק'. הנחיתי את משרד המשפטים להתחיל לבדוק זאת באופן מיידי. כדאי שמחירי הבנזין יתחילו לרדת הרבה יותר מהר ממה שאני רואה כרגע!", הוסיף הנשיא.

קארן יאנג, חוקרת בכירה במרכז למדיניות אנרגיה גלובלית באוניברסיטת קולומביה, תיארה את הפוסט כ"תיאטרון פוליטי", וציינה כי "זה לא באמת האופן שבו מחירי הבנזין עובדים בארה"ב. ישנם מסים מדינתיים ומקומיים המוחלים על מחיר הדלק בתחנות בארה"ב", אמרה יאנג ל-CNBC. "זה באמת תלוי בבתי הזיקוק, ולוקח מספר שבועות מאז שמחירי הנפט הגולמי יורדים, ועד שהדבר מתגלגל למחירים בבתי הזיקוק, ומשם לצרכנים, לפני שהם יכולים באמת להגיב".

במקביל להתחזקות הדולר בעולם, הזהב ירד אתמול, לראשונה מאז נובמבר, מתחת לרף ה-4,000 דולר לאונקיה. הזהב סופג לאחרונה לחצים, שכן דולר חזק הופך את הזהב ליקר יותר עבור קונים זרים, וסביבת הריבית הגבוהה יותר הצפויה הופכת אותו לפחות אטרקטיבי, שכן הוא נכס שאינו נושא ריבית. הבוקר, הוא נסחר ביציבות עם נטייה חיובית קלה של כ-0.1%, ומחירו כעת, עומד על 4,010.70 דולר לאונקיה תוך שמירה על מגמת עלייה.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ירד במעל 4% ונפל מתחת לרף ה-60 אלף דולר. בתחילת החודש, המטבע היה לזמן קצר מתחת ל-60 אלף דולר, אך לפני כן, רמה זו נצפתה רק בספטמבר 2024. הירידות מגיעות כשברקע הלחצים שסופגות ביומיים האחרונים מניות הטכנולוגיה עתירות הסיכון, כמו גם הציפיות לסביבת ריבית גבוהה יותר בארה"ב בטווח הזמן הקרוב. הבוקר הוא משנה כיוון ומציג התאוששות מהירה עם זינוק של 3.05% (תוספת של כ-1,822 דולר), מה שמחזיר אותו למגמת עלייה לרמה של כ-61,541 דולר.

בשוק האמריקאי, העיניים נשואות למדד ה-PCE לחודש מאי - מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב, שיפורסם ב-15:30 שעון ישראל. הפרסום מגיע בעת רגישה, כאשר האינפלציה בשיא של כשלוש שנים ובשווקים מתמחרים לפחות העלאת ריבית אחת עד סוף השנה הנוכחית.

האנליסטים צופים עלייה חודשית של 0.3% (לעומת 0.2% קודם), בעוד מדד ה-PCE הכללי השנתי צפוי לזנק לרמה של 4.1%. עם זאת, בשוק מעריכים כי מדובר בשירת הברבור של גל האינפלציה הנוכחי. כלכלני בנק UBS ציינו לקראת הפרסום: "אנו מצפים שחודש מאי הנוכחי יהיה נקודת השיא עבור מדד ה-PCE הכללי, אשר צפוי לרדת באופן ניכר בחודש יוני, היות ומחירי הבנזין הקמעונאיים בתחנות הדלק ירדו בכ-0.56 דולר לגלון מאז ה-20 במאי".

לתחזית זו שותף גם פרסטון קולדוול, הכלכלן הבכיר של Morningstar, שמחבר את בלימת המחירים ישירות לרגיעה הגיאופוליטית: "בהנחה שהשפעת המכסים תתחיל להתפוגג, חלק מהגורמים לאינפלציית המוצרים צפויים לרדת. ככל שגם מחירי האנרגיה ירדו, כל זה אמור להפעיל לחץ כלפי מטה על האינפלציה בהמשך, בהנחה שמצר הורמוז לא ייסגר שוב לתקופה ממושכת".

במקביל לנתוני האינפלציה, תפורסם קריאת התמ"ג הסופית לרבעון הראשון, אשר צפויה להצביע על האטה בצמיחה לרמה של 1.6% (לעומת 2.0% בקריאה הראשונה). בנוסף, יתפרסמו נתוני הזמנות מוצרים ברי קיימא לחודש מאי, שם השוק צופה נפילה חדה של 5% (לאחר זינוק של 8.0% בחודש הקודם), לצד נתון התביעות הראשוניות לדמי אבטלה שצפוי להישאר יציב על 225 אלף תביעות.

הנתונים שיפורסמו יעמידו למבחן את תרחיש 'הנחיתה הרכה' של הכלכלה האמריקאית, ויקבע האם הפד יוכל להתקדם למתווה הפחתות ריבית, או שמא ייאלץ לבצע פניית פרסה ניצית. האנליסטים של דויטשה בנק מזהירים מפני האפשרות השנייה ומדגישים כי השווקים עשויים להיות מופתעים מתגובת הבנק המרכזי: "עידן וורש נפתח בהבטחה להשיב את יציבות המחירים. אנו מאמינים כי הפד יצטרך לגבות את הטון הניצי והתקיף שלו במעשים - ומוקדם מאשר מאוחר".

באירופה, המסחר ברחבי היבשת התנהל במגמה מעורבת, תוך שונות ניכרת בין המדדים המובילים. בורסת פרנקפורט ריכזה את מרב הלחץ, כאשר מדד ה -DAX הגרמני השיל כ-0.9%, כשהוא מושפע ישירות מצניחה חדה של מניות הביטחון והתחמושת המקומיות בעקבות דיווחים על ביטול פרויקטים ממשלתיים. מנגד, שאר מדדי הייחוס המרכזיים ביבשת הציגו חוסן יחסי ונטו לעליות קלות, כאשר מדד ה -STOXX 600 הכלל-אירופי, מדד ה -FTSE הלונדוני ומדד ה -CAC הפריזאי הצליחו כולם להינעל בטריטוריה ירוקה .