1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

השווקים בארץ ובחו"ל יגיבו בפתח שבוע המסחר למה שנראה כמו ההסלמה החריפה ביותר שנרשמה בין ארה"ב ואיראן מאז החתימה על מזכר ההבנות ביניהן ב-17 ביוני. שני הצדדים החליפו מהלומות בימים שישי ושבת, לאחר שאיראן ביצעה ירי לעבר מכליות שנעו במצר הורמוז. בזירה המקומית, המשקיעים יגיבו לראשונה גם לחתימה על הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון.

בינתיים, הנשיא דונלד טראמפ איים שוב להשמיד את איראן, לאחר שזו ביצעה תקיפות נגד מטרות בכוויית ובבחריין. "ייתכן שנגיע לנקודה שבה לא נוכל להיות הגיוניים יותר, וניאלץ להשלים באופן צבאי את העבודה אותה התחלנו בהצלחה רבה. אם זה יקרה, איראן תחדול מלהתקיים!", הוא פרסם ברשת החברתית שלו Truth Social.

הבורסות בניו יורק ובת"א חוזרות משבוע של נסיגה אותה הובילו מניות הטכנולוגיה והשבבים, אשר מיוחסת, בין היתר, לתמחורים המתוחים של המניות בתחום ולחששות מפני הוצאות ההון האדירות בתחום ה-AI. ביום שישי האחרון, שלושת המדדים המובילים בת"א - ת"א 35, ת"א 90 ות"א 125 - נסחרו יחד במקביל בטריטוריה של תיקון (ירידה של 10% לפחות מהשיא שלהם).

בגזרת המאקרו, יפורסמו השבוע בארה"ב מדד אמון הצרכנים של CB, מדד התעסוקה של ADP ומדדי מנהלי הרכש של S&P Global ושל ISM במגזר הייצור; אך עיני המשקיעים יהיו נשואות בעיקר לדוח התעסוקה הרשמי לחודש יוני, לו השפעה מכרעת על השווקים, ובפרט על המדיניות המוניטרית של הפדרל ריזרב.

2 ת"א בדרך לחודש הגרוע מאז אוקטובר 2023

בפתח יום שני, המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי כולל קל של כ-0.2%. יבלטו לשלילה במיוחד מניות השבבים נובה וקמטק , עם ירידות של כ-4.5% וכ-3%, בהתאמה. מנגד, מניות התוכנה נייס ופורמולה מערכות יקפצו בכ-6.3% ובכ-8%, בהתאמה.

הבורסה בת"א חתמה שבוע שלילי שני ברציפות, כאשר את הירידות הובילו מניות הטכנולוגיה והשבבים, לצד המניות הביטחוניות. בסך הכל, מדד ת"א 35 איבד מערכו כ-2.8%, מדד ת"א 125 נחלש בשיעור דומה ומדד ת"א 90 איבד מערכו כ-3.1%.

אם המגמה שלילית בתל אביב תימשך השבוע, החודש הנוכחי (יוני) עלול להיות החודש החלש ביותר מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" באוקטובר 2023. מדד ת"א 35 נפל עד כה בכ-9.6%, מדד ת"א 125 נחלש בכ-10.4% ומדד ת"א 90 צנח בכ-12.5% - כך שירידות של 1%-1.5% ישימו אותו במסלול לשיא השלילי הזה. כלל המדדים הענפיים נמצאים בטריטוריה שלילית מתחילת החודש.

את הירידה החודשית החדה ביותר רושם מדד הקלינטק, שצנח במעל 17%, אך עדיין מוביל את העליות מתחילת השנה עם תשואה של כ-42%. אחריו, בלטו לשלילה מדדי הביטחוניות והביטוח, שנחלשו שניהם סביב 14%. מנגד, מדד הבנקים הוא בין המדדים הענפיים שנפגעו הכי פחות, עם ירידה של קרוב ל-7%.

בוול סטריט, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה הוביל את הירידות בשבוע החולף ונפל בכ-4.6%; ברמה החודשית, הוא נחלש עד כה בכ-6.2% ונמצא בדרך לסגור את החודש החלש ביותר שלו מאז מרץ 2025. ה-S&P 500 סגר את השבוע עם ירידה של קרוב ל-2%, והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.6%.

כאמור, את הירידות הובילו מניות השבבים ומניות ענקיות הטכנולוגיה. המגמה השלילית במניות השבבים בלטה גם בסוף השבוע, על רקע דיווח בניו יורק טיימס לפיו OpenAI שוקלת לדחות את הנפקתה המתוכננת ל-2027. זאת בשל הביצועים החלשים של SpaceX לאחר ההנפקה והתנודתיות בקרב מניות בתחום ה-AI.

בסיכום השבוע החולף, קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים, צנחה בכ-7.7%; קרן הסל MAGS, אשר עוקבת אחר "שבע המופלאות" - אנבידיה , אלפאבית (גוגל) , אמזון , אפל , מטא , מיקרוסופט וטסלה - השילה מערכה כמעט 6% ונמצאת בדרך לסגור את החודש החלש ביותר שלה מאז השקתה באפריל 2023. לתנועה זו כלפי מטה תרמה צניחה משמעותית של מעל 6% במניית אפל, לאחר שהודיעה ביום חמישי האחרון על העלאת מחירים משמעותית, לנוכח מחירי הזיכרון המאמירים.

מניית מיקרון , שהתרוממה ביום חמישי האחרון במעל 15% לאחר דוחות חזקים במיוחד, נחלשה למחרת בקרוב ל-7% ולבסוף חתמה את השבוע בשינוי מזערי. קרן הסל DRAM, אשר עוקבת אחר מניות שבבי הזיכרון, נפלה בשבוע החולף בכ-6.3%.

3 מחירי הנפט צנחו לרמות שנראו רק לפני פרוץ מלחמת איראן

השקל נחלש מול הדולר בשבוע החולף בכ-1.4%, כך ששערו שב לקידומת של 3 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל מטבעות ברחבי העולם, טיפס בכ-0.5% ונסחר בשיא של מעל שנה; זאת, בין היתר, על רקע הציפיות להעלאת ריבית אחת לפחות בארה"ב עד סוף 2026.

בסקירה השבועית של לידר שוקי הון, ציינו הכלכלנים כי בחודש אפריל, העלו הגופים המוסדיים את החשיפה למט"ח ל-20.5% מהתיקים בממוצע, לעומת 19.1% במרץ. לדבריהם, "העלייה בחשיפה למט"ח מגיעה לאחר מגמת ירידה רצופה מספטמבר 2025 ועד מרץ 2026, ונראה כי היא משקפת עלייה בפרמיית הסיכון הגאו-פוליטית, על רקע המשך הלחימה מול איראן וחיזבאללה. להערכתנו, בטווח הקצר, המוסדיים צפויים לשמור על רמת חשיפה גבוהה למט"ח, כל עוד אי-הוודאות סביב הפסקת האש נמשכת והסיכון להסלמה נותר גבוה. בהיעדר המשך עליות בשוקי המניות בחו"ל, השפעת פעילותם על שוק המט"ח צפויה להתמתן".

מחירי הנפט צנחו במעל 9% במהלך השבוע לרמות שנראו רק לפני פרוץ המלחמה נגד איראן, על רקע העלייה שנרשמה בתנועת הספינות במצר הורמוז - כאשר הירידות נמשכו אפילו לאחר דיווח על תקיפה איראנית של מכלית נפט טייוואנית ביום שישי האחרון. נפט מסוג ברנט ננעל סביב 72 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) ננעל מתחת לרף ה-70 דולר לחבית. כאמור, הסוחרים יגיבו מחר לראשונה להחלפת המהלומות בין ארה"ב ואיראן ביום שבת, כך שלא מן הנמנע שהמחירים יטפסו בפתיחת המסחר.

סקוט ניישנס, נשיא Nations Indexes, אמר ל-CNBC כי "יש עדיין כל כך הרבה שאלות פתוחות לגבי ההסכם האמיתי [בין ארה"ב לאיראן]. אני חושב שאנחנו אופטימיים מדי, מכיוון ששום דבר לא באמת נפתר, ואיראן יודעת שיש להם את כלכלת העולם במקום בו היא רוצה, במקרה שבו היא רוצה לסגור את המצר".

עוד בשוק הסחורות, מחיר הזהב ננעל ביום שישי האחרון ב-4,100 דולר לאונקיה, לאחר שסגר ארבעה שבועות שליליים רצופים. בשבוע החולף, הזהב שבר לזמן קצר מתחת לרף ה-4,000 דולר לאונקיה - רמה שהוא לא ביקר בה מאז נובמבר האחרון. זאת, על רקע דולר חזק, שמייקר את עלות הזהב עבור קונים זרים, וכן בשל הציפיות לסביבת ריבית גבוהה יותר לזמן רב יותר. ריבית גבוהה יותר נוטה להפוך את הזהב לפחות אטקרטיבי, שכן הוא נכס שאינו נושא ריבית.

עם זאת, למרות הקשיים שחווה לאחרונה המתכת היקרה, רבים מבנקי ההשקעות עדיין צופים שהיא תרשום עלייה משמעותית עד סוף השנה הנוכחית. בגולדמן זאקס, לדוגמה מעריכים שהזהב יגיע ל-4,900 דולר עד סוף השנה (אפסייד של מעל 20%), בעוד שבג'יי. פי. מורגן מעריכים שהוא יכול להגיע ל-6,000 דולר (אפסייד של כ-50%).

4 דוח התעסוקה יזניק שוב את הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב?

דוח התעסוקה הרשמי לחודש יוני ישוחרר ביום חמישי בעת רגישה, כאשר בשווקים נרשמים חששות מפני האפשרות שהפדרל ריזרב ייאלץ להעלות ריבית בארה"ב. נזכיר כי הדוח הקודם (לחודש מאי) הזניק בחדות את ההסתברות שתמחרו בשווקים להעלאת ריבית, לאחר שהמשק האמריקאי הוסיף 172 אלף משרות - הרבה מעל לצפי, שעמד על 88 אלף משרות.

בבנק ההשקעות RBC Capital Marktes מעריכים כי הדוח של יוני ימשיך את מגמת ההתחזקות בשוק העבודה, עם תוספת של 145 אלף משרות - ויזכה לתנופה חיובית גם מטורניר המונדיאל. בבנק העריכו כי הדוח יחזק את נטיית הפד למקד את מאמציו במיתון האינפלציה הגואה, על חשבון התמיכה בשוק העבודה.

פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות ב-Themes ETF’s, ציין כי "הכול סובב [השבוע] סביב שוק העבודה. אם נתוני התעסוקה יהיו חלשים מהצפוי, הלחץ על הפדרל ריזרב להמשיך במדיניות ניצית יפחת, ומניות הצמיחה יקבלו רוח גבית. אם שוק העבודה ימשיך להפגין עוצמה, השוק יחזור לתמחר אפשרות להעלאות ריבית נוספות".

5 התחזית הצוננת של בנק אוף אמריקה לשוק המניות האמריקאי

בבנק אוף אמריקה מזהירים שה-S&P 500 עלול להיכנס לטריטוריה של תיקון מתישהו במהלך הרבעון השלישי של השנה. פול סיאנה, האסטרטג הטכני הגלובלי של הבנק, העריך כי בתרחיש הגרוע ביותר, מדד הדגל האמריקאי יכול עד לרמה של 6,850 נקודות - מה שמשקף דאונסייד של מעל 6% לעומת רמתו הנוכחית.

סיאנה הצביע על סטייה במומנטום של ה-S&P 500, שעשויה להעיד על כך שכוח הקנייה שלו נחלש ושהמגמה הנוכחית בשווקים נמצאת בסיכון להיפוך. מדד העוצמה היחסית (RSI) של ה-S&P 500 ל-14 יום, אשר אומד את מהירות השינוי במחירו (ונע בין 0 ל-100), מתקרר משיאו ועמד ביום שישי על רמה של כ-49 נקודות.

למרות זאת, בבנק ציינו כי ככלל, הם נותרים שוריים לגבי שוק המניות האמריקאי, וצופים ברבעון הרביעי ריבאונד, ייתכן שבדמות "ראלי סנטה קלאוס" בסוף השנה הנוכחית.

ראוי לציין כי בנק אוף אמריקה הוא הפסימי ביותר מבין בנקי ההשקעות הגדולים בוול סטריט, וחוזה כי ה-S&P 500 יסיים את שנת 2026 ברמה של 7,100 נקודות - ירידה של מעל 3% לעומת רמתו הנוכחית. זאת, לעומת בנקים כמו גולדמן זאקס, מורגן סטנלי ודויטשה בנק, אשר קבעו למדד הדגל תחזיות של 8,000 נקודות - אפסייד של כ-9%.

סביר להניח שהפסימיות הזו בנוגע לשוק המניות האמריקאי אינה מנותקת מהתחזית הניצית של בנק אוף אמריקה לשלוש העלאות ריבית עד סוף השנה הנוכחית; זאת, בעוד מרבית הבנקים הגדולים צופים שהריבית בארה"ב תיוותר ללא שינוי.