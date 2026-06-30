חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:05

1. שוק המניות

המסחר בבורסה ייפתח היום על רקע שינוי הכיוון החד אתמול במדדים. כחצי שעה לפני סיום המסחר אתמול, המגמה התהפכה ות"א 35 נסגר בירידה קלה של 0.3%. הסיבה לכך הייתה מניות השבבים, בהובלת מנייית טאואר, שקיבלו רוח גבית שלילית מהמסחר בוול סטריט.

● עסקת הענק של רפאל: כמה ירוויחו העובדים וכמה המדינה?

● ילד הפלא של וויקס משיק מודל שפה חדש

חודש יוני, שנגמר היום, מסתמן כהחלש ביותר מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" באוקטובר 2023. מדד ת"א 35 נפל עד כה בכ-9.9%, מדד ת"א 125 נחלש בכ-10.5% ומדד ת"א 90 צנח בכ-11.7%. כלל המדדים הענפיים נמצאים בטריטוריה שלילית מתחילת החודש.

את הירידה החודשית החדה ביותר רושם מדד הקלינטק, שצנח במעל ל-18%, אך עדיין מוביל את העליות מתחילת השנה עם תשואה של כ-40.5%. אחריו, בלטו לשלילה מדדי הביטחוניות והביטוח, שנחלשו שניהם סביב 13%. מנגד, מדד הבנקים הוא בין המדדים הענפיים שנפגעו הכי פחות, עם ירידה של קרוב ל-7%.

במהלך יום המסחר אתמול, מי שהוביל את המגמה החיובית היה סקטור הנדל"ן, כאשר מדד ת"א בנייה זינק ב-3.3% ומדד ת"א נדל"ן הוסיף לערכו 2.1%, עליות אשר הטיסו בשיא היום את מדד ת"א 35 ב-1.7% ואת ת"א 90 בכ-3%. מנגד, מניות הטכנולוגיה דשדשו מאחור לאורך כל שעות המסחר, ורשמו צניחה חדה שהכריעה בסופו של דבר את השוק לקראת הצלצול האחרון, עם ירידה של 2%. מדד ת"א 90 ננעל בעלייה של כאחוז אחד.

בוול סטריט, ברמה החודשית, הנאסד"ק נחלש עד כה בכ-4.7%. ה-S&P 500 סגר את השבוע עם ירידה של 2.1%, והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-2.2%.

בין המניות הבולטות בעליות נמנו חברות הנדל"ן למגורים אאורה , רימון וגב ים , כאשר בשוק מעריכים כי הזינוקים משקפים ציפיות מוקדמות של המשקיעים לקראת הורדת ריבית עתידית.

מי שעוד בלטה לחיוב ביום המסחר האחרון היא מניית חברת אראסאל הביטחונית, שקפצה לאחר שדיווחה על מזכר הבנות לא מחייב למכירת השליטה בה לידי קרן השקעות מקבוצת ION, לפי שווי גבוה מזה שלפיו נסחרת מניית החברה כיום.

מנגד, את מגמת הירידות בתל אביב הוביל סקטור הטכנולוגיה. בין המניות הבולטות בירידות היו המניות הדואליות הגדולות, ובראשן חברות השבבים והתשתית. מניית טאואר בלטה בטריטוריה האדומה כשהירידה בה התחזקה מעבר ל-6%, ויחד עמה רשמו ירידות שערים בולטות גם המניות הדואליות אורמת ונובה , אשר לחצו על מדדי הסקטור בסיום.

בגזרת ענף הקמעונאות והמזון, מניית שופרסל רשמה עליות, בעוד מניית נטו מלינדה צנחה בחדות. התנודות מגיעות בעקבות חשיפת "גלובס", לפיה רשת הקמעונאות הגדולה בישראל יוצאת למהלך אסטרטגי משמעותי בשוק הבשר : שופרסל חותכת את היבואניות הגדולות ועוברת ליבוא ישיר של בשר טרי וקפוא כחלק ממהלך רוחבי. על פי המידע שהגיע ל"גלובס", המגוון והמלאי של בלדי ונטו כבר הלך והצטמצם בשבועות האחרונים בסניפי הרשת ובאתר האונליין, עד שנותרו מוצרים בודדים בלבד, לקראת המעבר המלא ליבוא ישיר של הרשת בעתיד הקרוב.

מניית סופרגז פאוור זינקה ב-4.5% על רקע דיווח החברה מאתמול, כי התקיימו כל התנאים המתלים למכירת מלוא זכויותיה בחברה הבת "סופרגז טבעי אחזקות", וכי הצדדים פועלים כעת להשלמת העסקה באופן מיידי.

מניית גילת זינקה לאחר שהודיעה על קבלת הזמנות המשך בהיקף של 43 מיליון דולר. ההזמנות החדשות, שהתקבלו מספק מוביל של שירותי אינטרנט בטיסה, הן עבור מערכות אנטנות ה-ESA מסוג Sidewinder של החברה. חוזה זה מצטרף לרצף המהלכים האסטרטגיים של גילת השבוע, ובראשם ההכרזה מאמצע החודש על רכישת חטיבת הלוויין והחלל של Comtech תמורת 157.5 מיליון דולר.

מניית ולוריקס (לשעבר אקווריוס מנועים) זינקה במהלך יום המסחר על רקע דיווח בדבר חתימת מזכר הבנות לרכישת השליטה (70%) בחברת לוחמה אלקטרונית המתמחה בשיבוש רחפנים ותקשורת, לפי שווי חברה של 75 מיליון דולר. העסקה, הכוללת הזרמה ישירה של 12 מיליון דולר לקופת החברה הנרכשת, מהווה צעד מרכזי נוסף באסטרטגיה של ולוריקס לשינוי פעילותה והפיכתה לקבוצה ביטחונית, וזאת בהמשך לרכישת חברת הרחפנים אירוסול לפני כרבעון. עם זאת, בדומה למגמה הכללית בשוק, המומנטום התהפך לקראת הסיום והמנייה ננעלה בירידות שערים חדות.

● הקריסה במניית פריגו לאחר שנמחקה מת"א: למוסדיים נחסך הפסד כבד

באסיה, המסחר בשווקי היבשת מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, כאשר הבורסות המובילות ביפן ובדרום קוריאה רוכבות על מומנטום ההתאוששות של סקטור הטכנולוגיה מוול סטריט. מדד הקוספי הדרום-קוריאני מוביל את העליות עם זינוק של 2.2% , ומיד אחריו מדד הניקיי, בטוקיו, שמטפס ב- 1.7%. בסין, נרשמת יציבות עם נטייה חיובית קלה, כאשר מדד שנגחאי מוסיף לערכו 0.2%. מנגד, מדד ההאנג סנג, בהונג קונג, בולט לשלילה עם ירידה של 1.2%.

בוול סטריט, אתמול, וול סטריט התאוששה מהירידות החדות שנרשמו במניות הטכנולוגיה בשבוע החולף, ופתחה את שבוע המסחר עם עליות נאות. הנאסד"ק זינק בכ-2.1%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-1.2% והדאו ג'ונס טיפס בכ-0.6% לשיא חדש, וננעל לראשונה מעל 52,000 נקודות.

העליות נרשמו, בין היתר, על רקע ההסכמה של איראן וארה"ב לעצור את התקיפות ההדדיות בין השתיים, ולאפשר לספינות לחצות במצר הורמוז באופן חופשי. הנשיא טראמפ ציין כי היום (ג') יתקיימו שיחות נוספות בין הצדדים בדוחא.

המגמה הירוקה מאתמול, נמשכת גם בשוק החוזים העתידיים בניו יורק, המאותת על פתיחה חיובית נוספת. את המגמה מובילים החוזים על מדד הנאסד"ק שמציגים את העלייה הבולטת ביותר עם טיפוס של כ-0.4%, כהמשך ישיר להתאוששות של מניות הטכנולוגיה והשבבים. במקביל, החוזים על מדד ה-S&P 500 רושמים עלייה של 0.1%, והחוזים על מדד הדאו ג'ונס שומרים על יציבות עם נטייה חיובית קלה, ברמה של 52,582.00 נקודות, ומבססים את מעמדו של המדד מעל שיא כל הזמנים שנשבר אמש.

את העליות הובילו מניות ענקיות הטכנולוגיה הידועות כ"שבע המופלאות" - אנבידיה , אמזון , אלפאבית , אפל , מטא , מיקרוסופט וטסלה . קרן הסל MAGS , אשר עוקבת אחריהן, קפצה בכ-3.1%, אך עדיין נמצאת בדרך לסגור את החודש החלש ביותר שלה מאז מרץ 2025. ראוי לציין כי נכון לסוף השבוע שעבר, קרן הסל הייתה בדרך לסגור את החודש החלש ביותר שלה מאז השקתה באפריל 2023. אלפאבית בלטה לחיוב, על רקע כניסתה הרשמית למדד הדאו ג'ונס.

מניות השבבים, שספגו את מרבית הלחצים בשבוע שעבר, התאוששו גם הן, אם כי המסחר בהן היה תנודתי במהלך היום. בין הבולטות בעליות, ניתן למצוא את ברודקום , TSMC , מארוול ו-AMD . קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, קפצה בכ-4.1%, לאחר שבשבוע שעבר צנחה במעל 7%.

מניות שבבי הזיכרון יותר התקשו. מיקרון נסחרה לאורך מרבית היום בטריטוריה שלילית, אך לבסוף ננעלה בעלייה קלה של כ-1%. סנדיסק נחלשה, בעוד ווסטרן דיגיטל וסיגייט טיפסו. קרן הסל DRAM ננעלה סביב רמת הבסיס, לאחר שבשבוע החולף איבדה מערכה מעל 6%. נזכיר כי מדובר במניות שרבות מהן רשמו עליות מטאוריות של מאות אחוזים מתחילת השנה, על רקע ההתרחבות בתחום ה-AI והביקושים האדירים לרכיבים התומכים בה.

רוס מייפילד, אסטרטג השקעות ב-Baird Private Wealth Management, אמר למרקטוואץ' כי הנסיגה שנרשמה במניות הטכנולוגיה בשבוע שעבר נראית יותר כמו לקיחת רווחים מאשר שבר מוחלט בראלי ה-AI בשווקים. הוא ציין כי שום דבר לא השתנה באופן מהותי בנרטיבים סביב AI או שבבים שסייע לאחרונה להניע את השוק כלפי מעלה. "כאשר זה המקרה, אני לא דואג שהירידות יימשכו להרבה זמן", מייפילד אמר, והוסיף כי הריבאונד במניות הטכנולוגיה מעיד על כך שקונים כבר חוזרים למגרש.

בבלומברג הביאו את דבריו של ג'יי. ג'יי. קינאהאן מ-Cboe Global Markets, שציין כי "בפתח השבוע הנוכחי, יש לזכור כי הוא מסמן את סופו של הרבעון ושל המחצית הראשונה. זה אומר שאנחנו צפויים לראות גלים של תנודתיות, בעוד מנהלי הקרנות של הגופים המוסדיים מאזנים מחדש את תיקי ההשקעות שלהם. צפו תנודתיות מסוימת, אבל אל תחשבו על זה יתר על המידה". ג'ו טיגיי, מנהל תיקי השקעות ב-Equity Armor Investments, אמר ל-CNBC כי בשל שבוע המסחר המקוצר (ביום שישי לא יתקיים מסחר לרגל יום העצמאות האמריקאי), ייתכן שהנזילות תהיה מעט דלה ושיירשמו תנועות חזקות מהרגיל בשווקים.

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח המקומי נרשמה יציבות, הן באג"ח הקונצרני והן באג"ח הממשלתי. מדד האג"ח הממשלתיות הארוכות (שקלי 10+ שנים) בלט עם עלייה של 0.2% ותשואה מגולמת של 4.01%

בארה"ב, תשואות איגרות החוב של ממשלת ארה"ב נסחרו אתמול ביציבות כמעט מלאה, כאשר המשקיעים מפנים את המבט לעבר שורת נתוני תעסוקה קריטיים שיתפרסמו השבוע, ובמקביל עוקבים בדריכות אחר הפסקת האש השברירית בין ארה"ב לאיראן.

באג"ח הקונצרני בארה"ב, ספייס אקס גייסה כ־25 מיליארד דולר באג"ח שזכו לביקושי שיא, מה שיצר תחושה של עסקה מדהימה והוביל לירידה במרווחי הסיכון. ההפתעה הגיעה כשהמסחר בשוק המשני התהפך במהירות, והאג"ח החלו להיחלש. לפי גורמים בשוק, אג"ח החברה לפדיון ב־2056 שנסחרו במרווחים גבוהים בכ־0.28% בלבד מעל מחיר ההנפקה, עלו ל־1.75% מעל תשואת אג"ח ממשלת ארה״ב. הדבר מעיד על ירידת ערך מהירה יחסית לאחר תחילת המסחר. כך למשל באג"ח אנבידיה שגייסה 25 מיליארד דולר החודש, המרווחים התרחבו בכ־0.08% בלבד מאז ההנפקה. וכך ההפסד הכולל של משקיעי אג"ח SpaceX תפח לכ־305 מיליון דולר נכון לסוף השבוע.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

במסחר התנודתי במט"ח, השקל מפגין עוצמה מול המטבע האמריקאי, שער הדולר הרציף נחלש ב- 0.41% ונסחר ברמה של 2.9882 שקלים, וזאת לאחר ששבר מטה את רף ה-3 שקלים ששימש כשער הבסיס (3.0004). במהלך אתמול, רשם הצמד דולר-שקל תנודתיות רבה, כאשר המטבע האמריקאי נשק בשיאו לרמה של 3.0058 שקלים, אך נחלש בהמשך עד לשפל יומי של 2.9718 שקלים בטרם התייצב לקראת הערב. בשוק מעריכים כי התחזקות השקל מגיעה, בין היתר, כתיקון לירידות שנרשמו בשוק המניות המקומי ובשל פעילי שוק המנצלים את רמות השיא הכלליות במטבע למימושי רווחים.

בגזרת האנרגיה, מחירי הנפט חוו תנודתיות לאורך יום המסחר אתמול, כשהם מתמרנים בין החששות מהפרעות באספקה במפרץ הפרסי לבין הדיווחים על הפסקת אש שברירית והסכמה של ארה"ב ואיראן לחזור לשולחן המשא ומתן. המסחר נפתח בבוקר בעליות קלות, כאשר חבית מסוג ברנט טיפסה ב-0.8% לרמה של 72.57 דולר, ונפט מסוג WTI עלה ב-1.1% למחיר של 70 דולר. בשעות הצהריים, נרשמה תנועה קלה בין הסוגים השונים, כאשר ה-WTI זינק ב-1.3% לרמה של 70.1 דולר, בעוד הברנט נחלש זמנית ל-72.4 דולר לפני שהתאושש לקראת ערב ל-72.7 דולר (עלייה של 0.9%). למרות העליות הקלות, מחיר הנפט נותר נמוך יחסית לשיאים אליהם הגיע בזמן הלחימה.

הבוקר, מחירי הנפט רושמים ירידות, כאשר הברנט מאבד כאחוז אחד ומחירה של חבית נסחר סביב 72.41 דולר, בעוד הנפט הגולמי (WTI) נחלש בכ-0.7% לרמה של 70.25 דולר, בעיקר על רקע הפגת המתיחות הביטחונית במצר הורמוז.

לפי נורברט רוקר, ראש תחום כלכלה ומחקר הדור הבא בבנק יוליוס בר, "הלחימה במזרח התיכון בסוף השבוע לא הצליחה עד כה להרשים את שוק הנפט". רוקר העריך כי לא צפויה הסלמה נוספת, ולדבריו, "המעבר האיטי יותר אל שוק 'החדש־ישן', המתאפיין בהיצע נרחב, מצביע על לחץ נוסף על מחירי הנפט בטווח הארוך יותר".

לעומת שוק האנרגיה, מחיר הזהב רשם אתמול, במהלך היום ירידה של מעל 1% ונסחר ברמה של כ-3,957 דולר לאונקיה. בכך חתמה המתכת היקרה את החודש הגרוע ביותר שלה מאז משבר אוקטובר 2008, ואת הרבעון החלש ביותר מאז 2013. השוק התנהל תחת לחץ שלילי מתמשך לאורך כל יום המסחר, בעיקר על רקע הרגיעה הגיאופוליטית במזרח התיכון שהובילה את המשקיעים לצמצם חשיפה לנכסי מקלט בטוח. במקביל, גברו ההימורים על העלאות ריבית בארה"ב מחשש שהאינפלציה תישאר גבוהה.

אדוארד מאייר, אנליסט בחברת Marex, הסביר את המומנטום השלילי וציין כי "השילוב של אינפלציה גבוהה, ציפיות לריבית גבוהה ודולר חזק, גובר על כל הגורמים השוריים (החיוביים) האחרים שבדרך כלל מזוהים עם ראלי במחיר הזהב". המגמה השלילית מכה גלים גם הבוקר: מחירי הזהב ממשיכים לרדת בכ-0.97% ונסחרים סביב רמת ה-3,999.90 דולר לאונקיה, תוך שהם משלימים צניחה חודשית חסרת תקדים של כ-12.7%.

מחירי הביטקוין הציגו אתמול, מומנטום חיובי יציב, שהלך והתחזק ככל שחלפו שעות המסחר, בהתאמה לסנטימנט הירוק הכללי ששטף את השווקים הפיננסיים. כבר בשעות הבוקר המוקדמות נפתח מטבע הקריפטו המוביל במגמה חיובית, ולקראת שעות הצהריים התחזקו העליות לרמה של 1.4%, מה שאיפשר לו לחצות את רף הפסיכולוגי של ה-60 אלף דולר ולהיסחר סביב 60,182 דולר. בשעות אחר הצהריים המאוחרות הגיע הביטקוין לשיאו היומי עם טיפוס של 1.5%, כשהוא ננעל ברמה של 60,262 דולר ומפגין חוסן רב לאורך כל יום המסחר. הבוקר, הביטקוין נסחר במגמה שלילית ומאבד כ-1.5% מערכו, כשהוא יורד מתחת לרף הפסיכולוגי של ה-60 אלף דולר ונסחר ברמה של 59,387.14 דולר.

4. מאקרו

ביום חמישי הקרוב יישואו עיני השווקים לעבר פרסומו של דוח התעסוקה הרשמי בארה"ב לחודש יוני, אשר צפוי לספק אינדיקציה דרמטית לגבי המשך המדיניות המוניטרית של הפד וחוזקה של הכלכלה האמריקאית. לפי הציפיות המעודכנות בשווקים, המשק האמריקאי צפוי להציג האטה חדה בקצב גיוסי העובדים עם תוספת של כ-114 עד 118 אלף משרות בלבד במגזר הלא-חקלאי - נסיגה משמעותית לעומת הנתון של חודש מאי שעמד על 172 אלף משרות. במקביל, שיעור האבטלה צפוי להיוותר יציב ברמתו הגבוהה יחסית של 4.3%, בעוד שהתביעות הראשוניות לדמי אבטלה צפויות לרשום עלייה קלה של חמשת אלפים לרמה של 220 אלף תביעות.

מנגד, לחצי השכר נותרים תחת שליטה עם צפי לעלייה חודשית מתונה של 0.3% בשכר הממוצע לשעת עבודה. נתונים אלו, אם יתממשו, יאשרו כי הריבית הגבוהה אכן הצליחה לקרר בצורה ניכרת את שוק העבודה ההדוק, מה שעשוי להרגיע את החששות מפני לחצים אינפלציוניים, אך מנגד - עלול להגביר את החשש הכללי מפני גלישה מוקדמת מדי למיתון.

בסקירתם, מפנים כלכלני בנק יוליוס בר מבט מיוחד אל עבר הדוח הגורלי, ומציינים כי הוא "יספק למשקיעים איתות מאקרו־כלכלי משמעותי לפני סוף השבוע הארוך של יום העצמאות האמריקאי". לדבריהם, עם סיום המחצית הראשונה של השנה, השווקים עדיין מעכלים את גל התנודתיות האחרון ושואלים האם הוא שיקף הידרדרות עמוקה יותר בנתוני היסוד, או לפחות בחלקו - התאמות פוזיציה, צמצום סיכונים ואיזון מחדש של תיקי השקעות לקראת סוף הרבעון. "לכן", מעריכים בבנק, "הימים הראשונים של המחצית השנייה עשויים לספק רמזים. אם תיאבון הסיכון יתייצב, הרי שהחששות יתפוגגו, אך במידה והנתונים יאכזבו - הקיץ עלול להיפתח בטון זהיר יותר".

בזמן שבוול סטריט נערכים להאטה מתונה, שווקי הניבוי מאותתים על תמונה קודרת בהרבה. לפי נתונים מפלטפורמת החוזים והניבוי קלאשי, הסוחרים חלוקים על קונצנזוס התחזיות של וול סטריט, שצופה תוספת של 118 אלף משרות, ומעניקים סיכוי של פחות מ-60% בלבד לכך ששוק התעסוקה יצליח לייצר אפילו 100 אלף משרות חדשות ביוני. מדובר בפסימיות מובהקת בהשוואה לחודש מאי, אז זינקו גיוסי העובדים ל-172 אלף משרות. עם זאת, בכל הנוגע לשיעור האבטלה, הסוחרים בשוק הניבוי דווקא מסכימים עם הקונצנזוס. הם מעניקים הסתברות של 71% לכך שהאבטלה תעקוף את רף ה-4.2%, אך רק 30% סיכוי לכך שהיא תעלה מעבר לרמתה הנוכחית העומדת על 4.3%. פערים אלו מדגישים את החשש הגובר בקרב פעילים בשוק כי הנתונים הרשמיים של יום חמישי עשויים להפתיע לרעה ולספק הוכחה נוספת להצטננות מהירה מדי של הכלכלה האמריקאית.

5. תחזית

במבט צופה פני עתיד, האופטימיות בוול סטריט לגבי המשך הראלי של מדד ה-S&P 500 הולכת ומתעצמת, כאשר בנקי ההשקעות הגדולים ממשיכים לעדכן את מחירי היעד שלהם כלפי מעלה. האחרון להצטרף למגמה זו הוא בנק RBC, שהעלה את מחיר היעד של המדד ל-12 החודשים הבאים לרמה של 8,150 נקודות. לורי קלווסינה, אסטרטגית השווקים של הבנק, ציינה כי העדכון נשען על שילוב של ציפיות נמוכות יותר לאינפלציה, לצד צפי לצמיחה חזקה ברווחי החברות. מעניין לציין כי המודלים של RBC הגיעו ליעד, למרות שהם כבר מגלמים בתוכם תרחיש ניצי של העלאת ריבית אחת נוספת מצד הפד במהלך השנה הקרובה.

המהלך של RBC מהווה המשך ישיר לקו שהוביל חודש קודם לכן, ענק ההשקעות גולדמן זאקס. בסוף חודש מאי, העלה האסטרטג בן סניידר מגולדמן זאקס את יעד סוף השנה של המדד מ-7,600 ל-8,000 נקודות, רמה שסביבה החלו מאז להתלכד מרבית האנליסטים בשוק. הנימוק של גולדמן זאקס למהלך נבע מקצב צמיחה פנומנלי ברווחי החברות, אשר צפוי לזנק השנה ב-24% לרמה של 340 דולר למניה. בגולדמן זאקס הדגישו כי העליות בשוק אינן נובעות מבועה תמחורית, אלא נתמכות "על ידי מומנטום רווחים מדהים", כאשר כחצי מאותו זינוק ברווחים מיוחס ישירות להשקעות העתק בתשתיות בינה מלאכותית.

השילוב בין העדכונים של גולדמן זאקס ו-RBC ממחיש כי למרות הטלטלות הגיאופוליטיות מול איראן ותנודתיות התשואות בשוק האג"ח, המנוע האמיתי של וול סטריט נותר איתן. החברות במדד ה-S&P 500 ממשיכות להכות את תחזיות הרווח בשיעורים גבוהים מהממוצע ההיסטורי, והאסטרטגים מסכימים כי כל עוד מומנטום הרווחים נשמר, לשוק המניות יש עוד מרחב עליות משמעותי במחצית השנייה של השנה ובפתחה של 2027.