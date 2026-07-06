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שוק ההון והשקעות הישראליות שנופלות בוול סטריט: אלארום ו-REE צונחות ביותר מ-50%
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ישראליות בוול סטריט

הישראליות שנופלות בוול סטריט: אלארום ו-REE צונחות ביותר מ-50%

מניית אלארום צוללת לשפל של שלוש שנים וחצי בעקבות חקירת ה-FBI בחשד שרשת חברת-הבת NetNut חוברה למכשירים ביתיים ללא ידיעת בעליהם • חברת האוטוטק, REE, שמחקה 99.8% משוויה מאז ההנפקה, הגישה בקשה לעיכוב הליכים בשל חובות של 51 מיליון שקל ותימחק מחר מהנאסד"ק

שירי חביב ולדהורן 16:32
שחר דניאל, מנכ''ל חברת אלארום טכנולוגיות / צילום: יח''צ
שחר דניאל, מנכ''ל חברת אלארום טכנולוגיות / צילום: יח''צ

שתי מניות ישראליות צונחות בפתיחת שבוע המסחר בוול סטריט בחדות, על רקע דיווחים שליליים שפורסמו בימים האחרונים.

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מניית אלארום נופלת בטרום מסחר ביותר מ-50% לשפל של כ-3.5 שנים ומוחקת כ-25 מיליון דולר משווי השוק שלה. החברה, שנסחרת במקביל גם בתל אביב, דווקא רושמת עלייה במסחר בבורסה המקומית וזאת משום שביום שישי היא צנחה בשיעור חד, בעוד שבוול סטריט לא נערך מסחר באותו יום בשל יום העצמאות האמריקאי.

אלארום, בניהולו של שחר דניאל, עוסקת בתחום איסוף הנתונים. החברה פרסמה כמה דיווחים בימים האחרונים בנוגע לחקירה שמנהל ה- FBI האמריקאי. ב-FBI בוחנים האם החברה הבת של אלארום, NetNut, הייתה מעורבת בחיבור של מכשירי אלקטרוניקה ביתיים המחוברים לאינטרנט (כגון טלוויזיות וסמארטפונים) ללא הסכמת בעליהם, לרשת בה אנשים משתמשים כדי להסוות את מיקומם. החברה הדגישה שהיא מתייחסת לעניין במלוא הרצינות ותשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק, כדי להבטיח שכל שימוש לרעה בתשתית שלה ייחקר ביסודיות והאחראים יועמדו לדין. החברה דיווחה גם שנתפסו דומיינים המשויכים לחברה הבת וכתוצאה מכך החברה חווה שיבושים בחלק מהשירותים שלה, מה שעלול להוביל להשפעה מהותית על פעילותה אם הדבר יימשך תקופה ממושכת.

בחברת האוטוטק REE , המשקיעים נחשפו לכך שהחברה הגישה ביום חמישי האחרון בקשה לעיכוב הליכים בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בעקבות דיווח שהעבירה החברה היום (ב'). במקביל, מניית REE צפויה להימחק מחר ממסחר בנאסד"ק לאחר שהחברה לא עמדה בתנאי המשך מסחר בשל מחיר מניה נמוך מדולר אחד. על רקע זה, המשקיעים "נפטרים" מהמניה שנופלת בטרום ב-51%. מאז ש- REE הפכה לחברה ציבורית לפני קרוב לחמש שנים, היא מחקה 99.8% משוויה, מ-3.1 מיליארד דולר לכ-6.1 מיליון דולר כיום, וכעת ממשיכה בנפילה.

REE חייבת לעובדיה ולנושים נוספים מעל ל-51 מיליון שקל. החברה ציינה בבקשה לבית המשפט כי הגיעה למשבר תזרימי חריף וחדלות פירעון תזרימי בהיעדר מקורות מימון, "נוכח שורת גורמים אקסוגניים". בין היתר, הוזכרו גורמים גיאופוליטיים כמו המלחמה בישראל והמבצעים מול איראן, המכסי שהטיל ממשל טראמפ, ההרעה ביכולת החברה לגייס הון והמודל העסקי עתיר ההשקעה של החברה.