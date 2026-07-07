דרך יבואנים שונים: קבוצת הרכב שהשתלטה על השוק הישראלי

מילים רבות כבר נכתבו על "הכיבוש הסיני" של שוק הרכב הישראלי. הסיסמה הזו מקבלת סימוכין מנתוני המכירות של המחצית הראשונה של 2026, שמראים כי כלי רכב מתוצרת סין כבשו כ-43% מכלל המסירות.

אבל עיון לעומק מגלה תמונה שונה. בישראל אכן מתמודדים כיום כ-22 מותגים פעילים של רכב מתוצרת סין, אבל 51.4% מנתח המסירות "הסיני" מוחזק על ידי ארבעה מותגים, ששייכים כולם לאותה יצרנית, קבוצת צ'רי מוטורס.

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המותג ג'אקו של כלמוביל לבדו החזיק במחצית כ-24.8% מנתח השוק "הסיני", פלוס 3.4% של המותג-האח אומודה, שנמכר תחת אותה קורת גג' ואילו המותג-האם צ'רי, שמשווק על ידי קרסו, החזיק 23.2% מהנתח הסיני הכולל. בסך הכול מסרה קבוצת צ'רי על שלל מותגיה כ-23.5% מכלל מסירות הרכב בישראל במחצית הראשונה של השנה.

נתח דומיננטי כזה לקבוצת ייצור רכב בודדת אינו חריג במונחים ישראליים; האחיות הקוריאניות יונדאי וקיה, למשל, שגם הן "מפוזרות" אצל שתי יבואניות שונות, החזיקו שנים רבות בנתח מצרפי של יותר מ-30% מהמסירות בישראל.

אבל בעוד שלקוריאניות לקח שני עשורים כמעט להיכנס למרכז הקונצנזוס של שוק הרכב הישראלי, קבוצת צ'רי עשתה זאת בתוך פחות משלוש שנים. בשנת 2023, למשל, שהייתה השנה המלאה הראשונה של המותג-האם צ'רי בשוק הישראלי, הוא החזיק ב-4% בלבד מהשוק, ואילו המותגים ג'אקו ואומודה הצטרפו אליו רק כשנה וחצי מאוחר יותר.

תופעה חריגה בעולם

במאמר מוסגר נציין, שזוהי תופעה חריגה גם עבור צ'רי בעולם. ברוסיה, שהיא אחד משוקי היצוא המרכזיים של הקבוצה, היא מחזיקה בכ-18% מהמסירות בלבד. באיחוד האמירויות ובסעודיה, שנחשבות לשוק "סיני" חזק, היא מחזיקה כ-5%, ואילו באיחוד האירופי כולו היא החזיקה במחצית הראשונה של השנה כ-2.1% בלבד, וזה לאחר שכמעט שילשה את מכירותיה בהשוואה ל-2025.

קבוצת צ'רי עצמה מתייחסת להצלחת המכירות שלה בשוק הישראלי כאל תופעה יוצאת דופן, והוכחה לכך ניתן לראות בתפקיד שהיא מעניקה ליבואניות רכב ישראליות בתור "פורצות דרך" במדינות מפתח שאליהן היא נכנסת באיחוד האירופי.

כלמוביל, למשל, מחזיקה זה כשנה את זיכיון השיווק של המותגים ג'אקו ואומודה באוסטריה. קרסו מוטורס משווקת החל מהשנה את המותג צ'רי באוסטריה, ונערכת להתרחבות לשווקים נוספים. ואילו סמלת קיבלה לפני שנה את זיכיון השיווק של צ'רי ברומניה, ולאחרונה את הזיכיון של המותגים צ'רי ו-ICAR בשווייץ, ואת הזיכיון של המותג LEPAS, גם הוא מבית קבוצת צ'רי, ביוון - והתרחבות נוספת צפויה בעתיד.

כמה סיבות להצלחה

ישנן כמה סיבות להצלחת קבוצת צ'רי בישראל, והראשונה היא תמהיל המוצרים ועיתוי הכניסה שלהם. הקבוצה הצטרפה מאוחר יחסית לפלח הרכב החשמלי, שנהנה בישראל מצמיחה חזקה מאד בתחילת העשור. אבל בפלח רכב הקרוס-אובר פלאג-אין במחיר נגיש של פחות מ-200 אלף שקל, היא הייתה כמעט החלוצה.

בעת כניסתה לישראל זה היה פלח "נטוש" כמעט, בשל ביטול הטבת מס הקנייה, שהביא ליציאה מהשוק של רוב המתחרים המערביים. יתר על כן, ב-2024 כבר החל תהליך של "התקררות" בהתלהבות הראשונית של הישראלים מכלי הרכב החשמליים המלאים. לקוחות רבים, בעיקר בציים, החלו להתוודע מקרוב למגבלות של ההנעה החשמלית המלאה, ובעיקר התלות בעמדות טעינה פרטיות בבית או בעבודה, שהתקנתן לא תמיד ריאלית. סיבות נוספות היו בין היתר ירידת ערך מואצת מהצפוי וחוסר נוחות תפעולי עבור צרכני קילומטרים "כבדים", שנוסעים מאות קילומטרים ביום.

מנגד, רכבי הפלאג-אין הסיניים הזולים סיפקו עסקת חבילה אטרקטיבית, שקלעה היטב לטעמו של הקהל הישראלי חובב הקומבינות: ניתוק התלות בעמדות טעינה, אפשרות לחסוך משמעותית בצריכת הדלק בשימוש אופטימלי (שהוא מקרה די נדיר בישראל) ולציי רכב גם נוספה הנחה נאה במס שווי השימוש החודשי, כמו גם "עלה תאנה ירוק", שמאפשר לארגונים להתהדר בהפחתת החתימה הסביבתית.

לכך ניתן להוסיף עיצוב, שמזכיר בקווים כלליים את הדגמים הקומפקטיים של ריינג'רובר, ותמורה לכסף שכוללת ממדים גדולים עבור חובבי הסטטוס, אבזור נדיב כמקובל אצל הסינים (ועדיין לא אצל המתחרים) וטכנולוגיה עדכנית - הן בתחום ההנעה והן בתחום איכות החיים בתא הנוסעים. כל זה, על רקע התערערות הדרגתית של הנאמנות למותג של הלקוח הישראלי, שהחלה עוד בתחילת העשור הנוכחי.

עוד מרכיב שתרם להתרחבות מהירה של המותגים ג'אקו וצ'רי היה כניסה לנישות מחיר-אבזור חדשות, כמו רכבי קרוס-אובר קומפקטיים (יחסית) עם הנעה היברידית מלאה במחיר של פחות מ-150 אלף שקל. הפלח הזה זכה לחדירה מהירה במיוחד מתחילת 2026, והמתחרים הסיניים עדיין מגיבים לו באיטיות יחסית.

המרכיב האחרון בנוסחה הוא ממשלת סין. אומנם באופן רשמי צ'רי מוטורס היא כיום חברה ציבורית מונפקת, וממשלת סין כבר לא מחזיקה בבעלות מלאה עליה, אלא "רק" בנתח של 36.3% (במישרין ובעקיפין).

אבל קשרי הממשל של צ'רי לא מסתכמים רק באחוזי האחזקה הרשמיים; היא הייתה, ועודנה, חוד החנית של יצוא הרכב של סין וחלק משמעותי בפרויקט "דרך המשי" של נשיא סין להרחבת ההשפעה הכלכלית של סין במערב אסיה, המזרח התיכון ואירופה. המשמעות היא "גב" ממשלתי רחב בכל הנוגע לתקינה ולגמישות מחיר, שאפשר את אותה חבילה יוצאת דופן של תמורה לכסף. יצרני הרכב מקוריאה, מיפן ומאירופה טוענים, שאותה "גמישות מחיר" היא שם נרדף לסבסוד ממשלתי עמוק, שמאפשר לצ'רי למכור כלי רכב מתחת למחיר העלות כדי להשיג מטרות אסטרטגיות. אבל הלקוח הישראלי, כך מסתבר, לא ממש מתעניין מה מקור ה"דיל" שהוא מקבל.

רק מערכה ראשונה

השילוב של כל הגורמים הללו יצר את "הסערה המושלמת" והכשיר את הקרקע לחדירה יוצאת הדופן של צ'רי בזמן שיא. אבל נראה, שאפילו ההישג המרשים הזה הוא רק המערכה הראשונה במחזה של קבוצת צ'רי בישראל, שסופו עדיין לא ידוע.

בחודשים הקרובים צפויה החברה להרחיב את חדירתה לשוק הישראלי עם עוד שני מותגים, מותג נישה בשם ICAR ומותג "מיינסטרים" בשם LEPAS, שעדיין לא ברור מי ייבא אותם. אומנם לאחרונה נחסמו כלי הרכב הסיניים מהשתתפות במכרזי הצטיידות של ציים ביטחוניים, אבל הקהל הפרטי אדיש לכך. לכן לא נראה שזה מה שיבלום את קבוצת צ'רי המורחבת בדרכה ל-30-40 אחוז משוק הרכב הישראלי, ואולי מעבר לכך.