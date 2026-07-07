1 בכירי קבוצת דלק נפרדים מגבי לסט

יושבי ראש ומנכ"לי קבוצת דלק לדורותיהם (כולל החברות הבנות) נפרדו השבוע מגבי לסט, באירוע שנערך במיט בר בהרצליה. לסט שיציין בקרוב את יום הולדתו ה-80 מסכם 26 שנים בקבוצה, שבמהלכן כיהן בתפקידים שונים, בהם המנכ"ל והיו"ר שלה, וכן יו"ר דלק רכב, יו"ר דלק קידוחים ניו מד ועוד. בחודש מרץ האחרון הודיע על כוונתו לפרוש, "בהתרגשות ובתחושת סיפוק".

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בין הנוכחים באירוע היו הבעלים יצחק וחיה תשובה, גיל אגמון בעל השליטה ומנכ"ל דלק רכב, אבינועם פינקלמן (פינקי) לשעבר מנכ"ל ויו"ר הקבוצה, איליק רוזנסקי, לשעבר מנכ"ל דלק וכיום מנכ"ל להב, יו"ר דלק ומבעלי השליטה בקבוצה, ושני מפכ"לי משטרה לשעבר - משה קראדי, שהיה יו"ר ומנכ"ל דלק וכיום מכהן כיו"ר חברת הנדל"ן ארי; ודודי כהן, לשעבר בכיר בקבוצת דלק וכיום איש עסקים.

עוד השתתפו באירוע גדעון תדמור, לשעבר מנכ"ל אבנר דלק קידוחים ניו מד וכיום יו"ר ובעל השליטה בנאויטאס, קובי כץ לשעבר מנכ"ל משרד התשתיות וסמנכ"ל דלק קידוחים וכיום סגן יו"ר נאויטאס, אייל לפידות לשעבר מנכ"ל דלק והפניקס וכיום איש עסקים, ליאורה פרט לוין סמנכ"לית ויועצת משפטית בקבוצת דלק ועוד.

המשתתפים העלו זיכרונות משנותיו של לסט בקבוצה, ולצד זאת הרימו כוסית לכבוד יום ההולדת של תשובה.

2 שיווק

בחברת התעופה אל על משתפים פעולה עם מותג משקפי השמש קטאליה של אופטיקנה, במהלך שכולל את הפרזנטור עומר אדם והאמן פילפלד. כחלק מכך צולם סרטון עם מטוס החברה שיוקרן בחנויות החברה ויופיע גם בדיגיטל, חולקו ערכות מוצרים בטיסה לתאילנד, יוקם דוכן בטרקלין המלך דוד בנתב"ג, וכלל נוסעי אל על יקבלו 20% הנחה באתר ובסניפי קאטליה.

הפרזנטור עומר אדם והאמן פילפלד במהלך של אל על / צילום: שי פרנקו

3 נדל"ן

חברת הנדל"ן רותם שני ציינה 30 שנות פעילות באירוע שנערך בחוות רונית, בהשתתפות העובדים, השותפים ומאות אורחים. המייסדים, אבי טוריסקי ודידי ידידיה, הזכירו שהחברה נקראת על שם בנותיהם, ובני משפחתו של שאולי גרינליק ז"ל, שנפל במלחמה, עלו לבמה עם קטעים מתוך המופע המנציח את זכרו. בתמונה: טוריסקי וידידיה עם שלישיית "מה קשור", שהופיעה באירוע. בסיום הערב עלה ידידיה לעמדת הדי.ג'יי, וניגן סט מקפיץ.

טוריסקי וידידיה עם שלישיית ''מה קשור'' / צילום: יוסי ועקנין

4 מינויים חדשים

נטעלי הררי מונתה למנכ"לית Verstill, המציעה פלטפורמה טכנולוגית לייצור מותגי משקאות אלכוהוליים פרימיום תוך זמן קצר. החברה פועלת בישראל ובארה"ב.

נטעלי הררי / צילום: יח''צ

דרור בלומנטל מונה לסמנכ"ל השיווק של וולט, ו"ייפגש" מחדש עם המנכ"ל שלו מימי BUYME, תומר כהן, שמכהן כעת כמנכ"ל אפליקציית המשלוחים.

5 עצמאות ארה"ב

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי ורעייתו ג'נט, יחד עם סגל השגרירות, הגיעו בסופ"ש האחרון למיקום לא שגרתי: מטווח חבצלת שבעיר רחובות.

האקבי ורעייתו במטווח עם ראש העיר מתן דיל / צילום: עיריית רחובות

במהלך הביקור במקום, המנוהל על ידי רשת חוויות, התקיימה תחרות ירי מעשי "בסגנון אמריקאי" בהשתתפות שלושה מועדונים.