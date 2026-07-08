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אאורה ישראל

הדרך ליעד עוד ארוכה: אאורה חושפת כמה דירות מכרה במחצית הראשונה

אאורה מכרה 291 דירות במחצית הראשונה של השנה, רחוק מהקצב הנדרש לעמידה ביעד השנתי של 1,200 דירות • הנתונים מצביעים על תלות במכירות בפרויקטים במסגרת תוכניות סבסוד ממשלתיות כמו "מחיר למשתכן" ו"דירה בהנחה"

מאיה לוין 15:09
יעקב אטרקצ'י, מנכ''ל ובעלי קבוצת הנדל''ן אאורה / צילום: ראובן קפלינסקי
יעקב אטרקצ'י, מנכ''ל ובעלי קבוצת הנדל''ן אאורה / צילום: ראובן קפלינסקי

המחצית הראשונה של 2026 הסתיימה לפני מספר ימים ובשוק הנדל"ן עדיין לא נראים סימני התאוששות בהיקף מכירות הדירות. כך עולה מנתוני המכירות שפרסמה חברת אאורה למשל, בהם דיווחה כי מכרה 291 דירות במחצית לעומת 309 במחצית אשתקד.

על פניו, מדובר בירידה מתונה בלבד בהיקף המכירות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אלא שהנתונים עדיין רחוקים מהיעד השאפתני שהציבה אאורה במצגת שפרסמה לקראת סוף מרץ, שלפיו היא צופה למכור 1,200 דירות במהלך 2026. בתגובה לדיווח נופלת מניית אאורה במסחר בת"א ביותר מ-5%.

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מנגד, ניסיון העבר מלמד כי קצב המכירות במחצית הראשונה אינו בהכרח מעיד על התוצאות השנתיות: בשנת 2025 מכרה החברה 309 דירות בלבד במחצית הראשונה, אך עד סוף השנה זינק היקף המכירות ל-1,036 דירות. אמנם גם אז היא לא עמדה ביעד של 1,300 דירות, אך הצליחה לצמצם את הפער באופן משמעותי במהלך המחצית השנייה של השנה.

נזכיר כי ברבעון הראשון של השנה אאורה מכרה 163 יחידות דיור בלבד, ירידה של 22% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, אז מכרה אאורה 210 דירות. עם זאת, ברבעון השני של השנה, מכרה אאורה 128 דירות, לעומת 99 דירות שמכרה ברבעון השני של שנת 2025, גידול של כ-30% בהיקף המכירות.

רוב המכירות: של חברת הבת מגידו

למרות שהשנה עוד רחוקה מלהסתיים, כשבוחנים לעומק את פילוח המכירות בפרויקטים של אאורה, קשה להתעלם מכך שהאחוז הגדול של המכירות שייך למעשה לפרויקטים של חברת הבת מגידו, שמרבית פעילותה מתמקדת בפרויקטים במסגרת תוכניות הסבסוד הממשלתיות, ובהן "מחיר למשתכן" ו"דירה בהנחה".

כך למשל, מתוך 291 הדירות שמכרה אאורה במחצית הראשונה של השנה, 79 נמכרו בפרויקט של מגידו בבני עי"ש, שבו כ־80% מהדירות משווקות במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" ורק כ־20% בשוק החופשי. בנוסף, בפרויקט Trio של מגידו באופקים נמכרו כ־25 דירות במתחם 3, שבו כ־70% מהדירות מיועדות לזכאי "מחיר למשתכן". מדובר במגמה שמאפיינת כיום גם חברות נוספות בענף, על רקע ההאטה במכירות בשוק החופשי, קל יותר למכור דירות בפרויקטים המסובסדים, שכן הרוכשים כבר נרשמו מראש להגרלות, ולאחר הזכייה רובם רוכשים את הדירות.

במקביל, כ־69 מהדירות שמכרה אאורה סווגו תחת קטגוריית "פרויקטים שבנייתם הסתיימה", ובהן גם 52 דירות בפרויקט 'אאורה סיטי חדרה' שמכרה החברה לקרן הריט למגורים רנט איט, תמורת 108.5 מיליון שקל בחודש מאי האחרון. הדירות, המיועדות להשכרה ארוכת טווח, נמכרו לפי ההערכות בהנחה של כ־20% ממחיר המחירון של אאורה, המשקפת הנחה של כ־10% ביחס למחירי העסקאות שביצעה החברה בפרויקט.