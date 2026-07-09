נבחן ביטול הקלות המס לרכב ירוק: מ-2027 ייפגעו גם רכבי פלאג-אין

ועדה פנימית באוצר בוחנת בימים אלה אפשרות לבטל או לצמצם משמעותית את הטבות המס על כלי רכב "ירוקים" בשנים הקרובות. הוועדה, שבה לוקחים חלק אגף התקציבים ורשות המסים, בוחנת את נחיצות ההטבות לאור השינויים האחרונים במבנה שוק הרכב, ובראשם העלייה הדרמטית בשיעור החדירה של כלי רכב "מחושמלים" מופחתי זיהום בשנה החולפת.

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על פי נתוני הרישוי העדכניים נמכרו במחצית הראשונה של השנה כמעט 120 אלף כלי רכב עם הנעה חשמלית, היברידית ופלאג-אין, שהיוו כ-67% מסך כלי הרכב החדשים שנמכרו באותה תקופה. זו עלייה של כ-15% בנתח השוק "הירוק" בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2025, ושיעור חדירה כפול כמעט משיעור החדירה של כלי רכב כאלה בכל שנת 2023.

מקורות באוצר מציינים, כי בשנים האחרונות ביצע השוק הישראלי מעבר מהיר ו"טבעי" לדגמי רכב עם זיהום מזערי, שנבע בין השאר מהתרחבות מהירה של ההיצע של דגמים זולים מתוצרת סין בפלחים הרלוונטיים. לטענתם השינוי מייתר למעשה את הצורך בהמשך מתן תמיכה של המדינה ברכישתם באמצעות הטבת "המיסוי הירוק".

זיהום מצמיגים ומרפידות

הטבת המס הירוק הושקה ב-2009, כששיעור החדירה של כלי רכב "ירוקים" היה מזערי, וכללה במקור הפחתה שקלית מדורגת של עד 15 אלף שקל ממס הקנייה על רוב כלי הרכב. ההטבה ניתנה ליבואנים על פי דרגת זיהום פרטנית של כל רכב, שחולקה ל"קבוצות ירוקות" על פי נוסחה מורכבת של פליטת מזהמים.

עם השנים הוקשחה נוסחת המזהמים, כדי להפחית את מספר הדגמים, ונרשמה הפחתה רוחבית בתקרה המקסימלית של ההטבה. על פי התוכנית המתגבשת, הטבה זו, שעלותה הכוללת למדינה נאמדת בכ-2.5 מיליארד שקל בשנה, צפויה להיות מבוטלת במספר פעימות. בפעימה הראשונה, שתיכנס לתוקף בתחילת 2027, תוחמר משמעותית נוסחת החישוב של הקבוצות הירוקות, כך שתכלול גם מזהמים שמיוחסים לכלי רכב חשמליים ופלאג-אין, שעד כה נחשבו "נטולי זיהום" - ביניהם פליטת חלקיקים שנוצרים כתוצאה מחיכוך צמיגים ורפידות בלם.

המשמעות היא שרכבי פלאג-אין, שעד כה היו שייכים לקבוצות ירוקות נמוכות, והיו זכאים לרוב הטבת המס הירוק, ידורגו כעת בקבוצות נמוכות יותר, ויזכו להטבה מוקטנת.

העלות של הטבת המס הירוק למדינה נאמדת בכ-2.5 מיליארד שקל, והשינוי הנוכחי צפוי להכניס לקופת האוצר מאות מיליונים בשנה.

במקביל ממשיך האוצר לבחון את הטבת שווי השימוש החודשי על רכב צמוד "ירוק" לעובדים. כיום עומדת ההטבה הזו על כ-1,350 שקל בחודש לרכב חשמלי מלא, כ-1,130 שקל לחודש על רכב פלאג-אין וכ-560 שקל בחודש לרכב היברידי. לטענת האוצר שיעור החדירה של כלי רכב מהקטגוריות הללו לציי הרכב בישראל עלה בצורה חדה בשנתיים האחרונות, והוא מתקרב ל-90%.

הטבה ב-260 מיליון שקל

באוצר אומרים כי "המקור להטבה בשווי השימוש היה רצון לעודד עובדי ציים לעבור לכלי רכב ירוקים, שמחירם במקור היה גבוה יותר ממשמעותית מהמחיר של דגמי בנזין רגילים. אולם כיום פער זה נסגר, ורוב הדגמים הירוקים עולים כמו רכבי בנזין רגילים, הן מבחינת מחיר הרכישה והן מבחינת עלות ההון".

על פי הערכות באוצר שפורסמו ב-2025, הטבת שווי השימוש עולה למדינה כ-260 מיליון שקל בשנה, וסכום זה עולה ככל שהחדירה של כלי רכב ירוקים מתרחבת.

מהאוצר נמסר בתגובה: "ישנה ועדה משולבת למשרד האוצר ורשות המסים הבוחנת את הסוגיות הרלוונטיות לתחום מיסוי הרכב בכללותו. הנושא נמצא בלמידה וטרם גובשו המלצות מעשיות". 

XPENG מתרחבת בישראל: מיניוואן פרימיום, קרוס־אובר "עממי" וטעינה אולטרה־מהירה

חברת XPENG נערכת להרחבת היצע הדגמים שלה בישראל, במקביל להתרחבות האירופית שתתחיל בשבועות הקרובים. בשלב הראשון ינחתו כאן שני דגמים; הראשון ביניהם, שהושק השבוע בארץ, הוא המיניוואן החשמלי הגדול X9, עם שבעה מקומות ישיבה בשלוש שורות מושבים. זהו אחד הדגמים הגדולים בפלח שלו, עם אורך של 5.31 מ', גובה 1.78 מ' ובסיס גלגלים באורך 3.16 מ'. תא הנוסעים מפואר וכולל שני מושבים חשמליים נפרדים בשורת המושבים השנייה.

אקספנג L03 / צילום: יחצ

מערכת ההנעה משלבת מנוע בודד בהספק 347 כ"ס וסוללה בקיבולת 110 קילוואט-שעה עם טווח של עד 615 ק"מ. הדגם הוא הראשון של החברה שתומך בטעינה אולטרה-מהירה, בקצב של עד 542 קילוואט. זו תתאפשר באמצעות רשת המטענים הייעודיים שהיבואנית פריזבי (קרסו מוטורס) מתכוונת להתחיל לפרוס בישראל החל מסוף השנה, ככל הנראה במסגרת חברת הטעינה ג'ינרג'י שאת רכישתה השלימה בתחילת השנה.

תמיכה לנהיגה אוטונומית

בקצה הנגיש יותר של קשת הדגמים ינחת כאן בחודשים הקרובים הקרוס-אובר הקומפקטי אקספנג L03, שממוצב מתחת ל-G6, ויהיה הדגם הזול ביותר של המותג בישראל עד כה. בסין ובמספר שווקים נוספים הוא ישווק תחת שם המותג MONA, שהוא המותג "הנגיש" של XEPNG, אולם בשווקים אחרים, ובהם ישראל, הוא ישווק תחת שם המותג XPENG.

אורך הרכב 4.65 מ', גובהו 1.6 מ' ובסיס הגלגלים באורך 2.85 מ'. תא המטען הוא בנפח 539 ליטר. המפרט האירופי טרם פורסם, אולם בשלב הראשון הוא יכלול ככל הנראה מנוע בודד בהספק 245 כ"ס וסוללה של 69 קילוואט-שעה עם טווח משוער של עד כ-520 ק"מ. על פי הערכות באירופה הוא יהיה זול בכ-15% ממחיר הבסיס של ה-G6, כלומר בסביבות 170-180 אלף שקל בישראל.

דגם זה מצויד בתמיכה לנהיגה אוטונומית מתקדמת על בסיס צ'יפ בינה מלאכותית מפיתוח עצמי של XPENG, המכונה "טיורינג". המערכת, המכונה VLA, אמורה לקבל תקינה אירופית בתור חודשים ספורים.

בהמשך צפויה XPENG להשיק באירופה ובישראל במדורג גם גרסאות פלאג-אין של הדגמים המרכזיים שלה, ובהם G6 ו-L03. זו תהיה מערכת EREV, שבה המנוע משמש כגנרטור לטעינת הסוללה. מועד הגעת הדגמים עדיין אינו ידוע.

סמלת משיקה קרוס-אובר חדש של המותג ג'יפ

חברת סמלת השיקה השבוע בישראל את הדור החדש של הקרוס-אובר ג'יפ COMPASS, שמבוסס על השלדה הגלובלית של החברה האם סטלנטיס. אורכו של הרכב 4.55 מ', גובהו 1.68 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.75 מ'. נפח תא המטען הוא 493 ליטר.

COMPASS / צילום: יחצ

הרכב מצויד בתא נוסעים עם פיקוד דיגיטלי ורמות אבזור גבוהות כבר מגרסת הבסיס. להנעה אחראי מנוע 1.2 ליטר טורבו-בנזין עם סיוע היברידי "קל", שמייצר 145 כ"ס, מאיץ מאפס ל-100 קמ"ש ב-10 שניות ורושם צריכה מוצהרת של כ-17.5 ק"מ לליטר. המחיר מתחיל בכ-210 אלף שקל.