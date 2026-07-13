כפי שנחשף בגלובס: דיסקונט מטמיע את מרכנתיל לתוכו

בנק דיסקונט ממזג לתוכו את בנק מרכנתיל, שבו הוא מחזיק. כפי שנחשף בסוף אפריל בגלובס, החליט דירקטוריון הבנק לבחון את שינוי מבנה הקבוצה המדובר. מטרת המהלך, ככל שיאושר, לפי הבנק, היא לחזק את כושר התחרות של הקבוצה ולהתאים את מבנה הפעילות בקבוצה לאתגרים העסקיים, הטכנולוגיים והתפעוליים של המערכת הבנקאית, לשפר את היעילות והגמישות התפעולית ולאפשר הקצאה מיטבית של משאבים והשקעות, תוך יצירת ערך לכל בעלי העניין בקבוצה.

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