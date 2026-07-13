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שוק ההון והשקעות כפי שנחשף בגלובס: דיסקונט מטמיע את מרכנתיל לתוכו
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בנק דיסקונט

כפי שנחשף בגלובס: דיסקונט מטמיע את מרכנתיל לתוכו

דיקרטוריון הבנק החליט לבחון את מיזוג בנק מרכנתיל לתוכו • המהלך פורסם בגלובס בסוף אפריל

חזי שטרנליכט 14:05
אבי לוי, מנכ''ל קבוצת דיסקונט / צילום: רמי זרנגר
אבי לוי, מנכ''ל קבוצת דיסקונט / צילום: רמי זרנגר

בנק דיסקונט ממזג לתוכו את בנק מרכנתיל, שבו הוא מחזיק. כפי שנחשף בסוף אפריל בגלובס, החליט דירקטוריון הבנק לבחון את שינוי מבנה הקבוצה המדובר. מטרת המהלך, ככל שיאושר, לפי הבנק, היא לחזק את כושר התחרות של הקבוצה ולהתאים את מבנה הפעילות בקבוצה לאתגרים העסקיים, הטכנולוגיים והתפעוליים של המערכת הבנקאית, לשפר את היעילות והגמישות התפעולית ולאפשר הקצאה מיטבית של משאבים והשקעות, תוך יצירת ערך לכל בעלי העניין בקבוצה.

הרחבה מיד.