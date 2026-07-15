חברת הסטארט-אפ הישראלית Hemispheric נחשפת לראשונה ומודיעה על השלמת גיוסי הון בהיקף של 52 מיליון דולר. לאחר שש שנות פיתוח, החברה משיקה את Descartes, מודל בינה מלאכותית שלדבריה מסוגל לנתח פעילות מוחית הנמדדת באמצעים לא פולשניים, ולהפוך אותה למדדים כמותיים שנועדו לסייע לרופאים ולחוקרים באבחון ובקבלת החלטות.

● שי מורג משיק חברת סייבר חדשה עם גיוס סיד של 60 מיליון דולר

● חברת הסייבר שכמעט נמכרה ב־300 מיליון דולר מגיעה לת"א

● מנכ"ל Wix מנהל סדר יום הפוך וטוען: "נותנים יותר מדי קרדיט ל־AI"

את החברה הקימו ד"ר חגי לאלזר, חוקר בתחום מדעי המוח, וגידי ליטוין, ממייסדי חברת RealFace, שנרכשה על ידי אפל והטכנולוגיה שלה שולבה במערכת Face ID. בהמשך, היה ליטוין שותף לפיתוח יכולות הבינה המלאכותית של משקפי Apple Vision Pro.

את סבב הגיוס הובילו, בין היתר, הקרנות Hanaco Ventures, OneMind Awareness Capital, Protocol Labs, L Catterton, Arkin Capital, OurCrowd ו-Artofin, לצד משקיעים פרטיים ובהם הווארד מורגן, נעמי עזריאלי, יסמין לוקץ' וסקוט בלסקי.

צוות העובדים של המיספריק / צילום: דויד גארב

לדברי החברה, מודל Descartes כולל שישה מיליארד פרמטרים ואומן על יותר מ־250 אלף שעות של נתוני EEG, בדיקה המודדת את הפעילות החשמלית של המוח. בנוסף, שולבו באימון המודל גם נתונים התנהגותיים ומידע נוסף שנאספו מיותר מ־100 אלף משתתפים באמצעות רשת המחקר של החברה.

ב־Hemispheric טוענים כי מדובר באחד ממאגרי הנתונים הפרטיים הגדולים בעולם בתחום פעילות המוח, המשמש לאימון מודל הבינה המלאכותית. בחברה מסבירים כי בניגוד לאיברים אחרים בגוף, שלגביהם קיימות בדיקות אובייקטיביות המסייעות לרופאים באבחון ובבחירת טיפול, בתחום בריאות המוח האבחון נשען כיום במקרים רבים על שאלונים, שיחות עם המטופל והערכה קלינית. לטענת החברה, המודל שפיתחה נועד לספק מדדים כמותיים שיסייעו בזיהוי מוקדם של מחלות, בהבחנה בין סוגים שונים של הפרעות ובהתאמת טיפול מדויק יותר לכל מטופל.

בשלב הראשון, מתכננת החברה להתמקד ביישומים הקשורים להפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD), פגיעות מוח קלות, דיכאון, חרדה, סכיזופרניה ומחלת אלצהיימר.

בדיקה של כ־15 דקות ללא הליך פולשני

לדברי החברה, השימוש במערכת אינו דורש ניתוח או הליך פולשני. במהלך בדיקה שאורכת כ־15 דקות, המטופל חובש קסדת EEG המודדת את הפעילות החשמלית של המוח, ובמקביל מבצע משימות באמצעות טאבלט או טלפון נייד. הנתונים שנאספים מנותחים על ידי מודל הבינה המלאכותית, במטרה לספק לרופאים מידע שיסייע באבחון, בבחירת טיפול ובמעקב אחר מצבו של המטופל לאורך זמן.

במקביל לפיתוח הטכנולוגיה, החברה מקדמת גם את המסלול הרגולטורי שלה. לדבריה, היא כבר הציגה את הפלטפורמה בפני הנהלת המרכז למכשור רפואי ולבריאות רדיולוגית של מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA), ופועלת לקראת הרחבת השימוש במערכת בארצות הברית ובאירופה. עוד נמסר כי החברה משתפת פעולה עם גופים ממשלתיים וחברות תרופות.

הדמייה של הפלט של המודל דקארט: דינמיקה של הייצוג שלו לפעילות מוחית של אלפי נבדקים / הדמיה: המיספריק

Hemispheric מעסיקה כיום 112 עובדים מתחומי מדעי המוח, הבינה המלאכותית, הנדסת תוכנה, אלקטרוניקה ומערכות רפואיות. עוד מסרה החברה כי בכוונתה להפנות את כספי הגיוס להרחבת פעילותה בארצות הברית, להגדלת מאגר נתוני הפעילות המוחית שעליו מאומן המודל, לקידום התהליכים הרגולטוריים ולהרחבת שיתופי הפעולה עם מערכות בריאות, גופים ממשלתיים וחברות תרופות.