עוד התרחבות באירופה: כלמוביל קיבלה את זיכיון GAC באוסטריה

שיעור החדירה יוצא הדופן של כלי הרכב הסיניים בישראל, והמוניטין שרוכשים היבואנים הישראלים בקרב יצרני הרכב בסין, ממשיכים להניב להם בונוסים בשוקי חו"ל. השבוע חתמה קבוצת כלמוביל על חוזה זכיינות ליבוא ולשיווק של כלי רכב של יצרנית הרכב הסינית GAC באוסטריה.

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זה כשנה משווקת כלמוביל באוסטריה את המותגים ג'אקו ואומודה מבית צ'רי, והיא הקימה עבורם רשת הפצה, עם מעל 20 סוכנים ואולמות ברחבי המדינה. באוסטריה מעריכים כי הזיכיון החדש מעניק לכלמוביל מעמד ייחודי מול GAC, מכיוון שהיצרנית הסינית החלה לאחרונה את ייצור כלי הרכב של המותג AION של GAC במפעל של מאגנה האוסטרית בגראץ.

זיכיונות נוספים בדרך?

הייצור באוסטריה פוטר את החברה מהמכסים הכבדים שמוטלים על רכב חשמלי באיחוד האירופי, והם ישווקו בכל רחבי אירופה. העמדה "הקדמית" של כלמוביל בראש שרשרת האספקה עשויה להקנות לה זיכיונות יבוא ושיווק נוספים של GAC במדינות נוספות באיחוד האירופי.

קבוצת GAC היא אחת היצרניות הגדולות בסין, אך חדירתה לאירופה ולישראל הייתה עד כה איטית ביחס לחלק מהמתחרות, בין השאר בשל התמקדות בלעדית בכלי רכב עם הנעה חשמלית מלאה והיעדר תקינה אירופית מלאה (WVTA) לחלק מהדגמים, מה שהגביל את כמויות השיווק שלה. עם זאת, בחודשים הקרובים צפויה החברה להציג ליין רחב של דגמים עם תקינה אירופית, כולל דגמי מפתח עם הנעת פלאג-אין, שיתחרו מול מובילות השוק.

במקביל הודיעה השבוע כלמוביל על מינוי מנכ"ל חדש לפעילותה באירופה, שהיה בעבר מנהל בכיר במרצדס בגרמניה, ובתפקידו הקודם ניהל את כל הפעילות של BYD בגרמניה. 

בלעדי | בניגוד להמלצת רשות התחרות: רישיון יבוא צ'רי של קרסו יוארך עד סוף העשור

משרד התחבורה צפוי להאריך את רישיון היבוא של המותג צ'רי מוטורס, שבידי חברת קרסו מוטורס הבורסאית ("פריסבי"), עד סוף 2030. הרישיון אמור היה לפקוע בסוף החודש. ההארכה למספר שנים מנוגדת לחוות דעת שהגישה רשות התחרות בפברואר למשרד התחבורה, ובה הומלץ לחדשו לשנה בלבד, כדי "לבחון את הסטטוס התחרותי של רכבי קונצרן רנו-ניסאן", שגם אותם מייבאת קרסו.

הליך הבחינה התחרותית, שמבצע משרד התחבורה לפני חידוש רישיונות, מהווה חלק ממהלך לבחינת התחרות בשוק הרכב, שעליו הכריז לפני מספר שנים יחד עם משרד הכלכלה. לשם כך הוקמה ועדה בין-משרדית, שהמליצה כצעד ביניים להגביל את פעילות היבוא של יבואני רכב "גדולים", שמחזיקים יותר מ-10% מהמכירות בשוק הרכב הישראלי. ההמלצה הייתה לא להעניק להם רישיונות יבוא חדשים או לא לחדש להם רישיונות קיימים, וזאת בכפוף להתייעצות עם רשות התחרות.

עד כה פרסמה רשות התחרות מספר חוות דעת, שבהן הומלץ שלא להאריך את רישיונות היבוא של מספר מותגים של קבוצות יבוא גדולות. זיכיונות אלה הוארכו בשנה החולפת לפרקי זמן מוגבלים של שלושה חודשים בכל פעם, עד לקבלת החלטה גורפת בנושא.

מכונית צ'רי ביבוא של קרסו מוטורס

הערכות: שינוי מדיניות של המשרד

בענף הרכב מעריכים כי חידוש הרישיון לקרסו מהווה תקדים ושינוי מדיניות, שיפנה את הדרך לחידוש ארוך-טווח של שאר רישיונות היבוא ש"תלויים ועומדים" כיום. גורם בענף אמר, כי אי-חידוש של רישיונות היה יכול לגרום נזק גם לעשרות אלפי לקוחות שמחזיקים בכלי רכב של המותגים הללו, ששוויים היה צונח.

השבוע פרסם הממונה על התחרות להערות הציבור טיוטת צו מוסכם שנערך עם קרסו. על פי בדיקת רשות התחרות, קרסו דרשה מבעלי רכבים מיבוא מקביל, שהיא היבואנית הישירה שלהם, הצגה של תעודת האחריות המקורית של הרכב לצורך מתן שירות במוסכיה, זאת למרות, כך נטען, שמידע על תקופת האחריות והיקפה קיים כבר במערכות המידע שאצל קרסו.

במסגרת הצו הוסכם שקרסו תשלם לאוצר סך של למעלה מ-11.5 מיליון שקל, וכן תקבל על עצמה שורה של התחייבויות שנועדו להסיר חסמים ולהבטיח כי יתאפשר לבעלי כלי רכב שיובאו ביבוא מקביל לקבל שירות במוסכים המורשים של קרסו באופן שוויוני.

קרוס-אובר חשמלי של מרצדס ומותג חדש של שנגאן

כלמוביל, יבואנית מרצדס, השיקה בישראל את הקרוס-אובר החשמלי GLC, שניצב על פלטפורמה חשמלית חדשה לגמרי. אורכו 4.84 מ', גובהו 1.64 מ', בסיס הגלגלים באורך 2.97 מ' ונפח תא המטען 570 ליטר. הרכב מגיע עם מספר גרסאות הנעה וטווחי נסיעה, החל בחד-מנועית בהספק 354 כ"ס עם טווח של עד 650 ק"מ, וכלה בגרסת ביצועים כפולת מנועים עם 489 כ"ס וטווח של עד 663 ק"מ. לרכב מאפייני עיצוב ייחודיים לגרסה החשמלית, כמו גריל מוכסף ואטום ותא נוסעים מפואר ועתיר טכנולוגיות. המחירים נעים בין כ-440 אלף שקל לגרסת הבסיס ועד ל-640 אלף שקל לגרסת הביצועים, שמצוידת גם במתלי אוויר אלקטרוניים.

מרצדס GLC החשמלית

במקביל, חברת שנגאן נערכת להשקת מותג נוסף באירופה ובישראל. המותג מכונה Nevo, אם כי בחלק מהשווקים ייתכן שייקרא "שנגאן". הדגם הראשון, שיגיע לאירופה ולישראל לקראת סוף השנה, הוא Q05. זהו קרוס-אובר עם הנעה חשמלית, קטן מעט מהדיפאל 05 שנמכר כיום בישראל. אורכו 4.4 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.73 מ'. בשלב הראשון הוא יגיע עם הנעה חשמלית מלאה וסוללה של 52 קילוואט עם טווח משוער של עד כ-450 ק"מ ב-WLTP. בהמשך הוא יגיע גם עם הנעה היברידית מלאה.

דגם Q05 של שנגאן

סמלת משיקה דגם פלאג-אין חדש של LeapMotor B10 הקומפקטי

חברת סמלת הכריזה השבוע על מהלך לקידום המותג הסיני LeapMotor, שפועל כיום באירופה כחלק מקבוצת "סטלנטיס" הבינלאומית. במסגרת המהלך החל החברה לשווק את הקרוס-אובר הקומפקטי B10 בגרסת פלאג-אין ובמחיר שמתחיל ב-155 אלף שקל. הרכב זהה בממדיו לגרסה החשמלית ששווקה עד כה, עם אורך של 4.53 מ', גובה 1.65 מ' ובסיס גלגלים באורך 2.73 מ'. לרכב תא מטען בנפח 330 ליטר.

להנעה אחראי מנוע 1.5 ליטר בנזין, שמשודך למנוע חשמלי וסוללה בקיבולת 18.8 קילוואט-שעה. ההספק המשולב הוא 218 כ"ס והטווח החשמלי עד 86 ק"מ. האבזור התקני כולל גג זכוכית, חישוקי 18 אינץ', מצלמה היקפית ועוד.

LeapMotor B10

הגרסה הבכירה, שעולה 165 אלף שקל, כוללת גם ריפוד עור, דלת תא מטען חשמלית, מושבים קדמיים חשמליים ועוד. במקביל ביצעה החברה עדכון והוזלה של מחירי המחירון הקבועים של מספר דגמים, כולל הוזלת דגם ה-C10 החשמלי ב-5,000 שקל ל-170 אלף שקל, והוזלת גרסת הפלאג-אין של אותו רכב, עם טווח חשמלי של עד 145 ק"מ, ב-10,000 שקל, ל-175 אלף שקל. במקביל צפויה החברה להשיק קרוס-אובר קומפקטי של המותג, שיתחרה ב-Atto 2 של BYD, ומכונית האצ'בק קומפקטית עם הנעה חשמלית.