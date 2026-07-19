1 המטה הלאומי לבינה מלאכותית פונה לציבור: מה תרצו מה-AI שלכם?

המטה הלאומי לבינה מלאכותית במשרד ראש הממשלה, בראשות תא"ל (במיל') ארז אסקל, יוצא בקריאה פומבית לציבור הרחב, לשוק העסקי, לאקדמיה וליזמים, במטרה למפות את האתגרים הלאומיים הבוערים ביותר, שפתרונם באמצעות טכנולוגיות AI עשוי להביא לאימפקט ממשי.

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למעשה, במטה מקימים את המכון הלאומי לבינה מלאכותית, בהשקעה של כמה עשרות מיליוני שקלים. בשלב הנוכחי המטה מתמקד בזיהוי והגדרת הבעיות והפערים המרכזיים, ולא בפתרונות הטכנולוגיים. ההצעות והאתגרים שייאספו מהשטח ישמשו בסיס למיפוי עומק ולקבוצות מיקוד, מתוכם ייבחרו "אתגרי דגל" שיקודמו.

בטווח הארוך יותר, המהלך ישתלב בתוכנית הלאומית הרחבה שאישרה הממשלה ליצירת עצמאות טכנולוגית, הכוללת הקמת תשתיות מחשוב עם יעד של 100 אלף יחידות עיבוד, פיתוח מחשב קוונטי לאומי, היערכות לשינויים בשוק העבודה וריכוז מאמץ בתחומי Cyber AI ו-Physical AI.

המשמעות היא שהמדינה תזרים את הדאטה הנדרש, את כוח המחשוב והעיבוד, ולאחר שכבר יהיה מוצר גמור שיגיע מהשוק, היא תהיה הלקוח הראשון ותטמיע אותו בשירותיה. לדברי גורמים במטה, מדובר במהלך שיכול להוביל את ישראל למובילה בתחום, וכבר כעת יש שיח מול מדינות שעשויות לרכוש את הפתרונות גם לשירותיהן.

מאחורי האופרציה של מטה ה-AI יש כ-20 עובדים בלבד, כולם הגיעו מהשוק הפרטי ומכירים לעומק את עולם הבינה המלאכותית. אנשי המקצוע הללו ינסו לעקוף את הביורוקרטיה הממשלתית הרגילה ולעבוד בקצב של השוק העסקי. כדי לאפשר לזה לקרות, החלטת הממשלה הקצתה למטה תקציב ענק של 3 מיליארד שקל כבר בשנה הראשונה.

2 תערוכה

נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל ביקרו במיצג "מפה נקום" של זיו קורן ונעם חורב, הכולל 11 מיצבי ענק. המיצג ממוקם על גג קניון עזריאלי תל אביב, והמבקרים בו חווים מסע רגשי העוסק בישראליות שמאז ה-7 באוקטובר.

לדברי הנשיא הרצוג, "התערוכה מחזירה אותנו בבת-אחת לרגעים הכי עוצמתיים שחווינו מאז ה-7 באוקטובר, רגעים שמעטות האומות שעוברות אותם".

בתמונה: זיו קורן, דנה עזריאלי, בני הזוג הרצוג ונעם חורב.

זיו קורן, דנה עזריאלי, בני הזוג הרצוג ונעם חורב / צילום: שירי עציץ

3 אקדמיה ועסקים

כחלק מהשותפות האסטרטגית בין הפניקס למכללת שנקר, תצוגת הגמר של 35 בוגרי ובוגרות המחלקה לעיצוב אופנה נערכה בקמפוס חברת הביטוח בראשון לציון - בהשתתפות בכירי העולם העסקי ותעשיית האופנה.

לדברי אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס, שיתוף-הפעולה בין הצדדים נובע "מההכרה בחשיבותם של חינוך, חדשנות, יצירתיות ויזמות בעיצוב עתידה של החברה הישראלית. עבורנו, השקעה בהון האנושי ובמצוינות אקדמית היא השקעה אמיתית בעתיד".

בתמונה: רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון; אורית אפרתי, יו"ר חבר הנאמנים בשנקר; אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס; ובני גבאי, יו"ר הפניקס.

רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון; אורית אפרתי, יו''ר חבר הנאמנים בשנקר; אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס; ובני גבאי, יו''ר הפניקס / צילום: רפי דלויה

4 פרסום

חברת השיווק הדיגיטלי לאוס מדיה עולה בקמפיין חדש, בהשתתפות שני פרזנטורים מפתיעים: מאמן הכדורגל ושחקן העבר ראובן עטר והזמר ואיש הטלוויזיה משה דץ. השניים יככבו בסדרת סרטונים, שישלבו הומור, נוסטלגיה ובניית מותגים. היקף ההשקעה במהלך מוערך במאות אלפי שקלים.

בתמונה: משה דץ וראובן עטר עם מייסדי לאוס מדיה, תומר לוינסקי וטל הופמן.

משה דץ וראובן עטר עם מייסדי לאוס מדיה, תומר לוינסקי וטל הופמן / צילום: עמית שלומוביץ

לדברי הופמן, "בחרנו בשני אנשים שכל ישראלי מזהה בתוך שנייה. מעבר לנוסטלגיה ולהומור, הם מייצגים את מה שכל מותג שואף אליו, להיות זכור, מזוהה ורלוונטי לאורך שנים. זה בדיוק המסר שהקמפיין מבקש להעביר".

לוינסקי משתף כי "התחלנו בשאלה פשוטה: איך יוצרים מפגש שאנשים יעצרו לראות. מהר מאוד עלה הרעיון למהלך עם ראובן עטר ומשה דץ - שילוב בין שני עולמות שונים לחלוטין, ספורט ובידור, שנפגשים לראשונה. זה חיבור מפתיע ומלא הומור, בדיוק מסוג הרעיונות שנשארים בזיכרון".

5 מינויים חדשים

שמוליק פרץ מונה למנכ"ל חברת הדרמו-קוסטמיקה דרמלוג'יקה ישראל. בתפקידו האחרון כיהן כסמנכ"ל התפעול וכמשנה למנכ"ל חברת הקלינטק ג'נסל. את עיקר הקריירה שלו, כ-27 שנה, עשה באינטל ובחברות שצמחו ממנה - כולל ניהול אחד משני מפעלי אינטל בקריית גת.

שמוליק פרץ / צילום: יח''צ

מיקי פז מונה לסמנכ"ל ביצוע תשתיות ומנהל פעילות המטרו בקבוצת מנרב. עד לאחרונה כיהן כסמנכ"ל התשתיות וכחבר הנהלה בקבוצת דניה.

שרונה סנדרמן-מאירוביץ מונתה לסמנכ"לית משאבי האנוש של בנק ירושלים. קודם לכן ניהלה את משאבי האנוש ב-BDO ישראל, ברשת 13, בפרטנר ועוד. בבנק היא תחליף את אודי גלעדי, שעוברת לנהל את אגף חוויית הלקוח.