העליות בקוספי נבלמו ברקע חשש ממכסי טראמפ החדשים; הנפט מזנק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:30

שוק המניות

המסחר בבורסות העולם ייפתח הבוקר ברקע אישור טראמפ להסכם גרעין לסעודיה. על פי דיווח ב-Wall Street Journal, הנשיא דונלד טראמפ אישר רשמית הסכם בשווי עשרות מיליארדי דולרים ל-30 שנה עם ערב הסעודית. ההסכם יספק לממלכה תוכנית גרעין אזרחית ויפתח פוטנציאלית את הדלת להעשרת אורניום בשטחה, תוך הענקת תפקיד מרכזי לחברות אמריקאיות.

באסיה המסחר מתנהל במגמה מעורבת. מדד הקוספי הדרום-קוריאני מרכז עניין ומטפס בכ-2.4%, בעוד בטוקיו מדד הניקיי ובסין, שנחאי מדד שנחאי נסחרים ביציבות עם עליות קלות בלבד. מנגד, ירידות שערים נרשמות בהונג קונג, שם מדד ההאנג סנג מאבד כ-1.2%.

במסחר המוקדם בוול סטריט, מגמה שלילית קלה בחוזים העתידיים. החוזים על הנאסד"ק מאבדים כ-0.3%, בעוד החוזים על ה-S&P 500 והדאו ג'ונס יורדים בכ-0.1%.

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בנוסף, הלילה המשיכו התקיפות האמריקאיות באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע כי השלים גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. הותקפו מרכזי מבצעים, מחסני כטב"מים ותשתיות ימיות, במטרה להבטיח את חופש השיט במצר הורמוז. בתוך כך, שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו ציין כי ארה"ב נכונה לקיים מגעים עם טהראן, אך טען כי איראן אינה מציגה נכונות רצינית לשיחות.

ברקע לתקיפות, מחירי הנפט רשמו עליות קלות במסחר המוקדם הבוקר, ברקע התגברות החששות משיבושי אספקה נוספים באנרגיה העולמית. ברקע המגמה, החות'ים בתימן פתחו חזית חדשה כשהאיימו לפגוע בכלי שיט הנושאים נפט סעודי במצר באב אל-מנדב, לצד הכרזה על סגר ימי על ערב הסעודית. נתיב השיט בבאב אל-מנדב, שבכניסה הדרומית לים סוף, הפך לצינור יצוא מרכזי עבור הנפט הגולמי הסעודי, במיוחד לאור הירידה החדה בהיקף התנועה במצר הורמוז.

בתוך כך, שר ההגנה האמריקאי פיט הוגסת' ציין כי המערכה מול איראן עלתה לארה"ב כ-37.5 מיליארד דולר עד כה, זינוק של כ-8 מיליארד דולר לעומת ההערכה הרשמית הקודמת. בגזרת הנתונים, אומדני מכון הנפט האמריקאי שהתפרסמו הלילה הראו כי מלאי הנפט הגולמי והתזקיקים בארה"ב עלה בשבוע החולף, בעוד שמלאי הבנזין ירד. נתוני המלאי הרשמיים מטעם מינהל המידע על האנרגיה של ארה"ב צפויים להתפרסם מאוחר יותר היום.

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במסחר בוול סטריט אתמול נרשמה התאוששות והמשקיעים ניצלו את הירידות האחרונות כדי לחזור ולקנות מניות, בעוד שמניות השבבים הובילו את העליות על רקע ההערכה שגל ההשקעות בבינה המלאכותית, שהניע את שוק המניות בשנתיים האחרונות, עדיין רחוק ממיצוי.

משקיעים המשיכו להזרים כספים אתמול למניות השבבים שספגו ירידות בתקופה האחרונה, ומדד מרכזי של הענף (SOX ) זינק בכ-5% ונאסד"ק עלה ב-1.4%. S&P 500 ב-0.8%.

בתוך מניות השבבים הקרן שמרוכזת סביב מניות שבבי הזיכרון, DRAM , זינקה בכ-10%, הובילו אותה היום מיקרון טכנולוג'י , סנדיסק וווסטרן דיגיטל .

מניות נוספות שריכזו עניין אתמול -

אינטל זינקה לאחר שענקית אבטחת המידע Fortinet הודיעה כי תייצר את שבב האבטחה מהדור הבא שלה, SP6, באמצעות מפעלי הייצור של אינטל. בנוסף החברה מתכננת סבב קיצוצים נוסף.

אילון מאסק תקף את המשקיעים שמהמרים נגד SpaceX , למרות שיתרות השורט על מניית החברה זינקו. בפוסט ברשת X, הזהיר את השורטיסטים: "הסיכוי שאלה שישמרו לאורך זמן על פוזיציית שורט משמעותית על SpaceX ישרדו הוא נמוך מאוד".

צל נוסף עומד בפני החברה בתחילת אוגוסט - היא מתכוננת לאחד מאירועי שחרור המניות (Lock-up expiration) הגדולים ביותר בשוקי ההון, כאשר מניות בהיקף של עד 116 מיליארד דולר עשויות להפוך לניתנות למכירה לראשונה.

הביטקוין עלה אתמול ביותר מ־2% והתקרב לרמה של 67 אלף דולר, בעוד מניית Coinbase זינקה, לאחר ששר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר כי המחוקקים נמצאים "בקו היארד האחרון" לקראת אישור חוק Clarity להסדרת תחום הקריפטו.

הלילה, תעבור וול סטריט מבחן נוסף. לאחר שבשבוע שעבר פרסמה נטפליקס את דוחותיה לרבעון השני של השנה, הלילה, יפרסמו טסלה ואלפאבית (גוגל) גם הן את תוצאותיהן. מחר תדווח אינטל ובשבוע הבא, יפרסמו את תוצאותיהן מיקרוסופט , מטא , אפל ואמזון .

לדברי ברט קנוול, אנליסט ב-eToro, המשקיעים מציבים כיום רף גבוה במיוחד. "נטל ההוכחה השתנה. המשקיעים כבר לא שואלים אם החברות מסוגלות להתמודד עם אי-הוודאות - הם דורשים צמיחה ותחזיות חזקות מספיק כדי להצדיק את רמות התמחור הגבוהות של המניות", אמר.

בסך הכול, פתיחת עונת הדוחות הייתה חיובית: לפי נתוני בלומברג, יותר מ-90% מחברות מדד S&P 500 שפרסמו עד כה דוחות עקפו את תחזיות הרווח של האנליסטים.

שוקי האג"ח

בשוק האג"ח הממשלתי של ארה"ב נרשמו ירידות ותשואות האג"ח ל־10 ול־30 שנים עלו לרמות הגבוהות ביותר זה כחודשיים, על רקע הזינוק במחירי הנפט והחשש כי התגברות הלחצים האינפלציוניים תוביל את הפדרל ריזרב להעלות את הריבית.

התשואות עלו ב־2-4 נקודות בסיס לאורך עקום התשואות, כאשר התשואה על האג"ח ל־10 שנים טיפסה עד ל־ 4.64% - הרמה הגבוהה ביותר מאז סוף מאי. הירידות בשוק האג"ח מחקו את העליות שנרשמו לאחר פרסום נתון האינפלציה המתון מהצפוי בתחילת החודש.

שוקי הסחורות והמטבעות

הבוקר, מחירי הנפט מסוג ברנט נסחרים בעלייה של כ-1.04% לרמה של 91.96 דולר לחבית, בעוד שנפט מסוג WTI האמריקאי מטפס בכ-0.85% לרמה של 85.06 דולר לחבית.

מחירי הנפט רשמו עליות של כמעט 2% ברקע חילופי תקיפות חדשים בין ארה"ב ואיראן, לצד איומים בסגר ימי על ערב הסעודית מצד החות'ים בתימן - מהלך המשפיע על הסחר העולמי ומאיים על פעילותה של יצואנית נפט מרכזית נוספת. אתמול, חוזה עתידי על נפט מסוג ברנט עלה ב-1.9% לרמה של 90.92 דולר לחבית, בעוד שנפט מסוג WTI טיפס ב-2% ל-84.96 דולר לחבית.

ההסלמה נרשמת לאחר כוחות ארה"ב הפציצו מטרות בדרום איראן, בתגובה להרג חיילים אמריקאים, בעוד איראן תקפה אתרים אמריקאיים בבחריין, כווית וירדן. במקביל, מכלית נפט במצר הורמוז נפגעה מקליע והצוות נטש את הספינה, דבר שהוביל לירידה נוספת בהיקף מעבר כלי השיט במצר.

ג'ובאני סטאונובו, אנליסט ב-UBS ציין ל-CNBC כי "ירידה בהיקף היצוא דרך מצר הורמוז וחששות משיבושי אספקה פוטנציאליים דרך ים סוף מעניקים תמיכה מתונה למחירי הנפט". טים ווטרר, אנליסט ב-KCM Trade חיזק את סטאונובו וציין כי "האיומים בסגר ימי על ערב הסעודית מצד החות'ים משמעותיים, שכן הם מגבירים את הסיכון לשיבוש בפעילותה של יצואנית נפט מרכזית נוספת".

מי שממתן את עליות המחירים הוא דיווח של גורם איראני בכיר לסוכנות רויטרס, לפיו טהראן קיבלה הצעה להפסקת אש בת 10 ימים במטרה להציל את ההסכם שנחתם ב-17 ביוני ולסלול דרך לסיום הלחימה. בנוסף, סקר מקדים של רויטרס מצביע על צפי לירידה במלאי הנפט והבנזין בארה"ב, אל מול עלייה במלאי התזקיקים.

בסקירת SEB Research מצוין כי "האופטימיסטים עשויים לראות בתקיפות האמריקאיות ניסיון אחרון לחזק את עמדת המיקוח לפני פשרה ופתיחת מצר הורמוז. עם זאת, הסיכון הוא במבוי סתום ממושך שיגרור אי-וודאות באספקה ומחירים גבוהים".

הזהב טיפס ביותר מ-1% ברקע הדיווחים על מאמצי התיווך בין ארה"ב ואיראן, מהלך שעשוי לקרר את מחירי האנרגיה ולמתן את החששות מריבית גבוהה לאורך זמן. הזהב למסירה מיידית עלה אתמול ב-1.5% לרמה של 4,064.89 דולר לאונקיה, והחוזה העתידי לאוגוסט טיפס אתמול ב-1.4% ל-4,069.70 דולר.

רוס נורמן, אנליסט עצמאי: "הזהב חיפש רצפת מחיר לאחר הראלי ההיסטורי של ינואר, ונראה שיש תחושה שגל המכירות החד מאחורינו. עם זאת, הזהב מתקשה כרגע לייצר מומנטום חיובי כלפי מעלה, וזהירות היא עדיין שם המשחק".

גם הביטקוין התחזק היום, אחרי תקופה לא פשוטה ושבר שיא של יותר מחודש (מעל 66 אלף דולר למטבע). העליות יוחסו להתגברות בהזרמות הכספים לקרנות סל עוקבות ביטקוין, בין היתר, מצד משקיעים מוסדיים. הבוקר הוא נסחר בירידות של עד חצי אחוז.

מאקרו

הבוקר פורסם כי טראמפ מקדם מדיניות מכסים חדשה על תרופות גנריות. הנשיא טראמפ הודיע כי החל מ-1 באוגוסט יחול מכס של 0% על תרופות גנריות המיובאות לארה"ב למשך שנתיים. בתום התקופה יועלה המכס ל-100% לשנה, ולאחר מכן ל-200% - צעד שנועד לתמרץ חברות להעביר את מפעלי הייצור לתוך ארה"ב.

האנליסט דניס דינג מבנק ההשקעות ג'פריס מציין בסקירה כי בשלב זה עדיין חסרים פרטים מהותיים, כגון האם המכסים יחולו רק על מוצרים מוגמרים או גם על חומרי גלם, והאם יכללו תרופות ביוסימילר (להערכתו, תרחיש פחות סביר). להערכתו, חברות גנריות יתחייבו להגדיל את ההשקעות בארה"ב, אך בטווח הקצר ייתכנו שיבושים בענף עד להשגת בהירות רגולטורית.

לצד ההתפתחויות בסקטור הפארמה, עיני המשקיעים נשואות גם לעבר המדיניות מוניטרית בארה"ב והתחזיות להחלטת הריבית הקרובה של הפד. שוקי ההון והאג"ח בארה"ב מגיעים להחלטת הריבית הקרובה של הפדרל ריזרב כשהם ניצבים בפני עידן חדש ושונה מזה שהורגלו אליו בשנים האחרונות. אם בעבר נהג הבנק המרכזי לכוון ולהכין את השווקים בדיוק רב שבועות מראש, הרי שתחת הנהגתו של היו"ר החדש, קווין וורש, העמימות חזרה לשלוט ביד רמה.

עדותו של וורש בקונגרס הבהירה כי הבנק המרכזי אינו מגלה סובלנות ללחצים אינפלציוניים, אך נמנעה מלספק איתות חד-משמעי לגבי גובה הריבית בטווח המיידי. בשוק מגדירים את הגישה הזו כמפתיעה, ומותירים את האנליסטים והמשקיעים לחפש רמזים בין השורות.

שינוי הגישה של הנהגת הפד הנוכחית יוצר עצבנות בקרב פעילים בשוק ההון, שאינם מורגלים בחוסר ודאות מהסוג הזה.

"זה קצת מורכב כעת, כי וורש לא בהכרח מספק את אותה הנחיה מוקדמת שהורגלנו לקבל מהנהגת הפד בעבר," מסביר ג'רמי שוורץ , כלכלן אמריקאי בכיר ב-Nomura למארקטוואץ'. "בנקודה זו בעבר, היית מצפה שהפד יכוון את השוק בבירור - או לתמחור העלאת ריבית או להמתנה". דרק טאנג, מייסד-שותף ב-LH Meyer/Monetary Policy Analytics, מחזק את הדברים ומציין כי "יש חוסר שקט בשוק פשוט מכיוון שמשקיעים לא יודעים אם וורש עשוי להפתיע את כולנו".

את התחושה ששררה בגבעת הקפיטול סיכם דאגלס פורטר, הכלכלן הראשי ב-BMO Capital Markets, שציין בציניות בסקירתו ללקוחות כי עדותו של הנגיד "סיפקה קצת חום, אך לא הרבה אור חדש" לגבי תוואי המדיניות המוניטרית.

למרות העמימות מכיוון הנגיד, קולות ניציים בתוך מועצת המושלים והפד האזורי החלו לעלות אל פני השטח. נשיאת הפד של דאלאס, לורי לוגן, והנשיאה של קליבלנד, בת' האמאק, איתתו בגלוי על תמיכה בהידוק מוניטרי נוסף כדי לרסן את הציפיות האינפלציוניות של הצרכנים והעסקים.

"הייתי אומר לעשות זאת כבר בפגישה הקרובה - להעלות את הריבית ולנקוט פעולה" טוען ג'פרי לאקר , נשיא הפד של ריצ'מונד לשעבר. הוא מציין כי "הגענו לנקודה שבה זה מרגיש כמו דיבורים בלבד, ואנשים תוהים מדוע הפד אינו פועל בעוצמה נגד האינפלציה".

בבנק אוף אמריקה מעריכים כי הניצים אינם מיעוט מבוטל. אדיטיה בהאבה, ראש מחקר הכלכלה האמריקאית ב-BofA Global Research, מעריך כי לוורש "יהיו מספיק קולות בוועדה כדי להעלות את הריבית", כשהוא חוזה גל של שלוש העלאות ריבית החל מחודש ספטמבר.

מנגד, מחנה רחב של כלכלנים מציג תמונה אופטימית יותר. נתוני מדד המחירים לצרכן שהיו רכים מהתחזיות, לצד התבטאויות של נשיא הפד של ניו יורק, ג'ון ויליאמס, מצביעים על כך ששיא האינפלציה עשוי להיות כבר מאחורינו, מה שיאפשר לבנק המרכזי להמתין בסבלנות.

"עבור וורש, להפגין קו תקיף ודיבורים 'נציים' אך בפועל לא להעלות את הריבית כיוון שהאינפלציה יורדת - זה התרחיש האידיאלי," אומר גיא לה-באס , אסטרטג אג"ח ראשי ב-Janney Montgomery Scott למרקטוואץ'.

ישנם אף אלה שצופים הקפאה ממושכת של עלויות הלוואות במשק. "תחזית הבסיס שלנו היא שהאינפלציה תתמתן במחצית השנייה של השנה," מבהיר מארק ג'יאנוני , הכלכלן הראשי לארה"ב ב-Barclays, שחוזה כי הפד יותיר את הריבית ברמתה הנוכחית ללא שינוי עד לסוף שנת 2027.

בשורה התחתונה, שוקי הנגזרים מתמחרים כעת הסתברות של כ-50% להעלאת ריבית בפגישת הפד בספטמבר, תוך ירידה בסבירות לצעד אגרסיבי כבר בטווח המיידי. עם זאת, כל עוד הפד שומר על קלפיו קרוב לחזה, התנודתיות בשוקי האג"ח והמניות צפויה ללוות את המשקיעים בכל פרסום של נתוני מאקרו חדשים.