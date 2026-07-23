מספר ההזמנות ב-BUYME הוכפל החודש, אך גם המתחרות בתמונה

מדי שנה בחודש יוני טרודים ההורים בכיתות ובגנים בבחירת מתנות למורות ולגננות לפני חופשת הקיץ, בין אם באמצעות הוועד ובין אם באופן פרטני. שחקנית אחת בולטת בתחום שנה אחרי שנה: חברת BUYME, המציעה גיפט קארד במגוון רחב של תחומים.

כך קרה גם הפעם, והחברה אף הכפילה את נפח ההזמנות שלה לעומת החודש הקודם: מ-7% (מקום 5 בדירוג האתרים הישראלים) בחודש מאי ל-14% (מקום 2) בחודש יוני. הסל הממוצע להזמנה באתר עמד החודש על כ-260 שקל, ותדירות הרכישה הגיעה ל-1.8 הזמנות לאדם - כך עולה מנתוני שופ אנליטיקס, המנטרת את רכישות הישראלים באונליין.

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מהנתונים עולה גם כי הצרכנים העדיפו להשאיר את אפשרויות הבחירה פתוחות: 87% מהשוברים שנרכשו היו מסוג BUYME ALL, שמשאיר בידי המקבל את זכות הבחירה במימוש. אלא שבניגוד לשנים קודמות, ב-2026 נרשמה שחקנית נוספת בתחום הגיפט קארדים.

הכוונה היא לפייבוקס, שהשיקה שירות מתנות חדש, ורשמה גידול של פי ארבעה במספר ההזמנות לעומת החודש הקודם. הזמנת מתנה באפליקציה עמדה החודש על כ-248 שקל בממוצע, והשובר הפופולרי ביותר היה All-In Zone - שובר דיגיטלי בשיתוף מועדון הצרכנות הייטקזון.

אז אומנם לא מדובר באיום על מובילת השוק, אבל בהחלט ניתן לדבר על נוכחות גוברת. "במקביל, גם וולט - שפעילות הגיפט קארד שלה עדיין מצומצמת - הופכת לשחקנית בתחום", מציין נתי יעקובי מנכ"ל שופ אנליטיקס. "החברה מחזיקה ביתרונות משמעותיים בזכות מיליוני משתמשים, ותדירות שימוש גבוהה.

"עבור רשתות ומותגים, התחרות העתידית עשויה להיות פחות על הגיפט קארד עצמו, ויותר על הפלטפורמה שתשלוט בנקודת המפגש עם הצרכן".

הקמפיין של iHerb

בחודש יוני 2026 עלה מספר ההזמנות של הישראלים באתרים המובילים בשיעור קל של כ-2% ביחס לחודש הקודם - אך באתרים הבינלאומיים נרשמה סטגנציה מצרפית.

עלי אקספרס שומר על המקום הראשון ונהנה מעלייה של כ-5% במספר ההזמנות לעומת החודש הקודם. לאחרונה ביצעה ענקית המסחר הסינית שינוי באופן ההזמנות בה, כך שגביית המע"מ נעשית מראש בקופה עבור הזמנות מעל 75 דולר, בדומה לאתרים כמו אמזון. מהלך כזה עשוי למנוע עיכובים במכס, ולהקל על הצרכנים.

שינוי נוסף שביצע האתר הוא האפשרות להגדיר מראש כתובת איסוף מועדפת, קרוב לבית. גם זמני השילוח אמורים להתקצר ל-7-10 ימים בלבד, הודות למחסנים מקומיים. לצד המבצעים המתוכננים ליולי ואוגוסט, ייתכן כי המהלכים הללו יתרמו לכך שמעמדו של האתר בקרב הישראלים יתחזק עוד יותר.

במקום השני נמצא אתר שיין, שרושם החודש ירידה של כ-10% במספר ההזמנות ביחס לחודש הקודם; ובמקום השלישי - אתר טמו, שהציג ירידה קלה במספר ההזמנות.

כאשר משווים בין שלושת השחקנים הסיניים עולה נתון מעניין: 77% מהקונים בעלי אקספרס רכשו החודש רק ממנו, ולא פנו לשני המתחרים. לעומת זאת, באתרים שיין וטמו רמת הנאמנות נמוכה יותר, והשיעור עמד על 62% "בלבד".

במקום הרביעי נמצא אתר הבריאות ותוספי התזונה האמריקאי iHerb, שרשם החודש זינוק של כ-15% בהזמנות הודות לקמפיין דיגיטלי נרחב, שכלל פרסום מסיבי ביוטיוב ושיתופי-פעולה עם משפיעניות. הסל הממוצע באתר עומד החודש על 243 שקל.

במקום החמישי נמצא אתר אמריקאי נוסף, אמזון, שהציג צמיחה של כ-6% במספר הרכישות, בעיקר הודות למבצעי ה"פריים דיי" שהוקדמו השנה. בין המוצרים הבולטים שרכשו הישראלים החודש היו מחשבים ניידים, מכונות תספורת, טאבלטים, בגדים וצעצועים.

ענף התיירות משגר שלושה שחקנים לטבלה: בוקינג.קום (מקום 6), חברת התעופה וויזאייר (מקום 9) ו-Agoda השייך קבוצת בוקינג (מקום 10).

התחרות בתעופה

מספר ההזמנות באתרים הישראלים עלה החודש בכ-7% בהשוואה לחודש הקודם. במקום הראשון נמצא KSP, עם צמיחה של כ-10% לעומת החודש הקודם וסל קניות ממוצע של כ-316 שקל (לאחר הנחות). נציין כי יותר מ-70% מסלי הקנייה במרקטפלייס כללו הנחה על מוצר אחד לפחות.

אתר שופרסל תופס את המקום השלישי, עם כמות הזמנות כפולה כמעט מזו של רמי לוי שבמקום השישי. שתי הרשתות פועלות בשיתוף-פעולה עם וולט, אך הנתונים מראים כי הפלטפורמה מהווה נתח צנוע מכלל ההזמנות שלהן - 11% בשופרסל, ו-5% בלבד ברמי לוי. מנגד, ברשתות טיב טעם (מקום 14) וויקטורי (מקום 16) התמונה הפוכה לחלוטין: יותר ממחצית מההזמנות המקוונות בהן מתבצעות דרך וולט.

גם בגזרה הישראלית, לענף התיירות יש שלושה נציגים - האתרים של שלוש חברות התעופה. החברה הגדולה ביותר, אל על, מתמקמת במקום השביעי. לאחרונה השיקה החברה פלטפורמת תיירות (אל על טרוול), המאפשרת להזמין מלונות, חבילות נופש, השכרת רכב ושירותי תיירות נוספים, במטרה להגדיל את נפח הפעילות שלה בענף.

במקום התשיעי נמצאת ישראייר, השחקנית הבולטת בתחום טיסות הלואו קוסט וחבילות נופש בחו"ל; ובמקום ה-20 נמצאת ארקיע, המתמחה בטיסות שכר ובקווי התעופה הפנים-ארציים לאילת (בחודש הקודם: מקום 8).

אתר האופנה החזק ביותר הוא טרמינל X (מקום 5), ואחריו זארה הספרדי (מקום 8), שעבורו מדובר בזינוק משמעותי בהיקף ההזמנות לעומת החודש הקודם. שווי הסל הממוצע ברשת עומד על 506 שקל.