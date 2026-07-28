צום ט' באב ותשעת הימים שלפניו, המתיחות הביטחונית מול איראן וגל החום הכבד הובילו לירידה במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי כמעט בכל ענפי הצריכה המרכזיים במשק - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא. היום החלש ביותר בשבוע היה חמישי, שבו חל הצום.

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הירידה החדה ביותר נרשמה בענף התיירות - צניחה של 24% במחזורי הקניות לעומת השבוע הקודם, ושל 10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הנתון נגזר הן מירידה של 17% במספר העסקאות והן מירידה של 9% בגובה העסקה הממוצעת. ייתכן כי הסיבה לכך היא שרבים כבר הזמינו את חופשות הקיץ שלהם, בעוד מזמיני הרגע האחרון העדיפו להמשיך להמתין בשל חוסר הוודאות הביטחוני.

ענף מוצרי החשמל ירד ב-22% במחזורי הקניות, וענף המחשבים והסלולר ירד ב-21%. עם זאת, קיים הבדל בין השניים: בענף מוצרי החשמל הירידה היא גם במספר העסקאות וגם בגובה העסקה הממוצעת, בעוד שבענף המחשבים מספר העסקאות ירד בשיעור מתון יחסית, בעוד גובה העסקה הממוצעת ירד בחדות.

עבור ענף האופנה מדובר בשבוע נוסף של היחלשות, כשהפעם הירידה במחזורי הקניות היא בהיקף של 18% לעומת השבוע הקודם. עיקר הירידה נבע מקיטון במספר העסקאות, בעוד שגובה העסקה הממוצעת נותר כמעט ללא שינוי. כאן ניכרת השפעתו של גל החום: מחזורי הקניות בחנויות הרחוב ירדו ב-25%, לעומת ירידה שהסתכמה "רק" ב-17% בקניונים.

העובדה שבתשעת הימים לא נהוג לאכול בשר השפיעה גם על הביצועים של בתי הקפה והמסעדות. המחזור הכללי ירד ב-15% לעומת השבוע הקודם, אך במחוז ירושלים היא הייתה חדה בהרבה. למעשה, עיר הבירה הובילה את הירידות בענף, כאשר בתי הקפה בה רשמו ירידה של 40% במחזורי הקניות, המסעדות ירדו ב-31% והמזון המהיר ב-21%.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "הירידות שנרשמו השבוע מהוות האטה נקודתית, ואנו צופים שבשבוע הקרוב, לקראת ט"ו באב, נראה עלייה במחזורי הקניות בענפי המתנות, האופנה, התכשיטים, הקוסמטיקה, הפרחים ועוד - כמובן, אם המצב הביטחוני יאפשר זאת".