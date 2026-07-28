ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום עקב ט' באב: בתי הקפה והמסעדות של ירושלים רשמו צניחה בהכנסות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קניות

בעקבות ט' באב: בתי הקפה והמסעדות של ירושלים רשמו צניחה בהכנסות

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל • נתוני הפניקס גמא מצביעים על ירידות דו-ספרתיות ברוב הענפים, בעיקר בשל מנהגי תשעת הימים

גלית חתן 11:02
בית קפה / אילוסטרציה: שלומי יוסף
בית קפה / אילוסטרציה: שלומי יוסף

צום ט' באב ותשעת הימים שלפניו, המתיחות הביטחונית מול איראן וגל החום הכבד הובילו לירידה במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי כמעט בכל ענפי הצריכה המרכזיים במשק - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא. היום החלש ביותר בשבוע היה חמישי, שבו חל הצום.

מנכ"ל תן ביס משיק כרטיס הטבות חדש ועוקץ את המתחרים
"אף אחד לא מתעסק עם שופרסל": הצעד החריג של האחים אמיר למאבק בהונאות

הירידה החדה ביותר נרשמה בענף התיירות - צניחה של 24% במחזורי הקניות לעומת השבוע הקודם, ושל 10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הנתון נגזר הן מירידה של 17% במספר העסקאות והן מירידה של 9% בגובה העסקה הממוצעת. ייתכן כי הסיבה לכך היא שרבים כבר הזמינו את חופשות הקיץ שלהם, בעוד מזמיני הרגע האחרון העדיפו להמשיך להמתין בשל חוסר הוודאות הביטחוני.

ענף מוצרי החשמל ירד ב-22% במחזורי הקניות, וענף המחשבים והסלולר ירד ב-21%. עם זאת, קיים הבדל בין השניים: בענף מוצרי החשמל הירידה היא גם במספר העסקאות וגם בגובה העסקה הממוצעת, בעוד שבענף המחשבים מספר העסקאות ירד בשיעור מתון יחסית, בעוד גובה העסקה הממוצעת ירד בחדות.

עבור ענף האופנה מדובר בשבוע נוסף של היחלשות, כשהפעם הירידה במחזורי הקניות היא בהיקף של 18% לעומת השבוע הקודם. עיקר הירידה נבע מקיטון במספר העסקאות, בעוד שגובה העסקה הממוצעת נותר כמעט ללא שינוי. כאן ניכרת השפעתו של גל החום: מחזורי הקניות בחנויות הרחוב ירדו ב-25%, לעומת ירידה שהסתכמה "רק" ב-17% בקניונים.

העובדה שבתשעת הימים לא נהוג לאכול בשר השפיעה גם על הביצועים של בתי הקפה והמסעדות. המחזור הכללי ירד ב-15% לעומת השבוע הקודם, אך במחוז ירושלים היא הייתה חדה בהרבה. למעשה, עיר הבירה הובילה את הירידות בענף, כאשר בתי הקפה בה רשמו ירידה של 40% במחזורי הקניות, המסעדות ירדו ב-31% והמזון המהיר ב-21%.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "הירידות שנרשמו השבוע מהוות האטה נקודתית, ואנו צופים שבשבוע הקרוב, לקראת ט"ו באב, נראה עלייה במחזורי הקניות בענפי המתנות, האופנה, התכשיטים, הקוסמטיקה, הפרחים ועוד - כמובן, אם המצב הביטחוני יאפשר זאת".