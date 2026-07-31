סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:30

1. שוקי המניות

יום המסחר, בתל אביב, צפוי להיפתח ברקע התקיפה האיראנית על בסיסים אמריקאיים בכווית, ולצד הודעת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהכריז הלילה (שישי) כי מועצת השלום ברצועת עזה "הגיעה לעסקה היסטורית לפירוק חמאס ושאר הקבוצות החמושות ברצועה מנשק".

● המנגנון הפחות מוכר שיכול לשנות לגמרי את הפנסיה שלכם

ברקע לתקיפה האיראנית, מחירי הנפט ממשיכים לרדת הבוקר, כאשר סימנים להתאוששות בהזרמת הנפט הגולמי דרך מצר הורמוז הפחיתו את החששות משיבושים באספקה. בסקירה שפרסם ביום שישי הבנק המרכזי של אוסטרליה, צוין כי התחזקות תנועת הנפט במצר הורמוז הרגיעה את חששות השוק, לאחר שהתקיפות ההדדיות בין ארה"ב לאיראן מוקדם יותר השבוע דחפו לזמן קצר את מחיר ה-Brent מעל 93 דולר לחבית.

בבנק מעריכים כי התנועה שנרשמת כעת בעורק השיט הקריטי התאוששה לכ-30%-35% מהרמות שלפני המלחמה, ומציינים כי חזרה להיקף זרימה של כ-50%-60% מהרמות הרגילות עשויה להספיק כדי להחזיר את מצב עודף ההיצע לשוק הנפט הגולמי העולמי.

המניות הדואליות יחזרו למסחר בתל אביב עם פער ארביטראז' משוקלל חיובי של כ-0.28% במדד ת"א 35, בהמשך לתרומה חיובית של 0.68% שנרשמה אמש בנעילת המסחר בניו יורק. את המגמה החיובית מובילות טבע שחוזרת עם פער חיובי של 1.26%, נייס (1.84%+), אלביט מערכות (0.46%+) ואיי.סי.אל (0.73%+), לצד עליות במניות כמו פאלו אלטו (2.62%+) ואינטרקיור (2.12%+). מנגד, פערים שליליים נרשמים בין היתר בטאואר (0.42%-), נובה (0.68%-) וקמטק (1.00%-), שקצת ממתנים את התרומה הכוללת של המניות הדואליות למדדים המובילים.

● ההימור הכושל והחילוץ: הדרמה שמאחורי העליות אמש בוול סטריט

המסחר באסיה מתנהל במגמה מעורבת עם נטייה לעליות חדות, בהובלת זינוק יוצא דופן של כ-15.2% במדד הקוספי הדרום-קוריאני, בהובלת מניית SK Hynix שמזנקת ביותר מ-25%, ומניית סמסונג שקופצת ביותר מ-20% בעקבות התאוששות סקטור הבינה המלאכותית. בטוקיו, מדד הניקיי מציג גם הוא ראלי מרשים ומזנק ב-4.1%. בסין נרשמות עליות מתונות יותר, כאשר מדד שנגחאי מוסיף 0.8%, מנגד, מדד הנג סנג בהונג קונג מציג ירידה קלה של 0.1%.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בעליות שערים, כאשר הנאסד"ק מזנק ב-1.1%, וה-S&P 500 והדאו ג'ונס מוסיפים כ-0.5% כל אחד.

אתמול בתל אביב, הבורסה נעלה את יום המסחר במגמה מעורבת. בעוד שבפתח היום נרשמו ירידות, בין היתר, על רקע הצניחה שנרשמה בוול סטריט וגל נוסף של תקיפות אמריקאיות באיראן, בהמשך מרביתן נמחקו, לנוכח התאוששות שנרשמה בבורסות ברחבי העולם. במקביל, השקל נחלש בתחילת היום, אך לקראת הנעילה התחזק מול הדולר בכ-0.7% ושערו הרציף עמד על 3.05 שקלים.

מדד ת"א 35 טיפס בכ-1.2%, בעוד מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.2%. את העליות הוביל מדדי הבנקים והביטוח, שטיפסו בכ-2.2% ובכ-1.6%, בהתאמה. מנגד, את הירידות הובילו מדד הבנייה ומדד ת"א־מניב חו"ל, עם ירידות של כ-0.6% וכ-0.75%, בהתאמה.

מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק מחקו ירידות שרשמו בפתח יום המסחר וסיימו את היום בירוק, לנוכח התאוששות משמעותית שנרשמה בסקטור השבבים בוול סטריט. מנגד, בין המניות שהובילו את הירידות במדד ת"א 125: אופקו הלת' (שזינקה מוקדם יותר השבוע בשיעור חריג של 33% אחרי הדוחות), נייס , אלקטרה נדלן , ורידיס ונאייקס .

מניה נוספת שריכזה עניין היא בז"א , שנפלה לאחר שוועדת הריכוזיות המליצה לא לאשר לשפיר הנדסה לרכוש את החברה. חברי ועדת הריכוזיות המליצו נגד הרכישה, בטענה שהיא תגדיל את הריכוזיות יתר על המידה, משום שבז"א בעצמה היא גורם ריכוזי השולט בכ-40% מאספקת הדלק והגפ"ם (גז בישול) בישראל.

נמשכת עונת הדוחות לרבעון השני של 2026, ושורה ארוכה של חברות שנסחרות בוול סטריט יפרסמו דוחות בשבוע הבא. אחת המדווחות תהיה ענקית החלל של אילון מאסק, SpaceX , בדוחות הראשונים שלה כחברה ציבורית. עוד חברות שיפרסמו דוחות הן חברת ה־AI פלנטיר , חברת התרופות אלי־לילי, חברת רכיבי הזיכרון סנדיסק ורשת המזון המהיר מקדונלד'ס . חברות ישראליות שיפרסמו דוחות הן יצרנית השבבים טאואר , חברת האינטרנט Wix וחברת ציוד השבבים נובה .

אמש בוול סטריט, הבורסות ננעלו בעליות חדות, לאחר שמשקיעים ניצלו את הירידות האחרונות כדי לחזור למניות הטכנולוגיה והשבבים, על רקע הערכות כי גל ההשקעות בבינה המלאכותית עדיין רחוק מסיום. הנאסד"ק טיפס ב-2.5%, S&P 500 ב-1.5% והדאו ג'ונס ב-1%.

מדד מניות השבבים (SOXX ) זינק בכ-8% לאחר המימושים החדים שנרשמו בימים האחרונים באחד הטריידים הצפופים ביותר בוול סטריט. למרות הזינוק החד שנרשם היום במניות השבבים, הסקטור עדיין נמצא בדרכו להשלים ירידה חודשית של כ-21% ביולי - מהלך שעשוי להיות החד ביותר מאז 2008.

מניית מיקרוסופט זינקה בכ-17% והוסיפה כ-480 מיליארד דולר לשווי השוק שלה ביום אחד - התוספת הגדולה ביותר שנרשמה אי פעם עבור חברה אמריקאית, לפי נתוני Dow Jones Market Data.

הביצועים של מיקרוסופט בולטים במיוחד על רקע הירידה החדה במניית מטא פלטפורמס (פייסבוק) , שאיבדה כ-9% לאחר שסיפקה תחזית הכנסות מאכזבת והציגה צניחה חדה בתזרים המזומנים החופשי. היא נמצאת בדרכה לרשום 11 ימי ירידות רצופים - רצף הירידות הארוך ביותר בתולדותיה. במהלך התקופה איבדה המניה יותר מ-20% מערכה.

גם מניות שהיו בין ההחזקות המרכזיות של קרן הגידור Situational Awareness , שנאלצה לאחרונה למכור חלק מהפוזיציות הממונפות שלה לסיטדל בעקבות המשבר במניות ה-AI, רשמו התאוששות חדה. בהן יצרניות שבבי זיכרון כמו אס.קיי. הייניקס וסנדיסק , יצרנית תאי הדלק בלום אנרג'י וספקית שירותי ענן מבוססי נביוס גרופ

"למרות התנודתיות בטווח הקצר, התחזית למניות בארה"ב נותרת חיובית, הודות לרווחי חברות חזקים, המשך אימוץ טכנולוגיות AI, כלכלה עמידה ותנאים פיננסיים תומכים", אמר סמיר סאמאנה, ראש תחום המניות והנכסים הריאליים בוולס פארגו.

אתמול, אפל ואמזון פירסו את דוחותיהם. אפל עקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון השלישי הפיסקלי עם הכנסות של 109.4 מיליארד דולר ורווח של 2.02 דולר למניה, כשהיא נהנית מזינוק של 21% במכירות האייפון (54.25 מיליארד דולר). עם זאת, המניה יורדת בכ-4% במסחר המאוחר - זאת על אף ששברה השבוע לזמן קצר שווי שוק של 5 טריליון דולר. הלחץ במסחר המאוחר מגיע על רקע פספוס קל בהכנסות האייפד והשירותים, היעדר תחזית רשמית, והתמודדות החברה עם מחסור גלובלי חמור בשבבי זיכרון שאף עשוי לייקר את מחירי האייפון הבא. מדובר בדוח האחרון של טים קוק כמנכ"ל אפל, רגע לפני ההשקה הצפויה בספטמבר של Siri המשודרגת מבוססת ה-AI.

אמזון הכתה בענק את תחזיות השוק לרבעון השני של 2026, מה ששיגר את המניה לזינוק של כ-8% במסחר המאוחר. החברה דיווחה על הכנסות של 200 מיליארד דולר (מעל הצפי ל-196.4 מיליארד) וריסקה את תחזית הרווח עם 5.75 דולר למניה - כמעט פי שלושה מתחזיות האנליסטים. מנוע הצמיחה המרכזי היה חטיבת הענן (AWS), שהכנסותיה קפצו ב-37% ל-42.3 מיליארד דולר, בין היתר בזכות ביקוש כבד מצד חברות כמו OpenAI ואנתרופיק והתרחבות תחום השבבים של החברה. לצד התוצאות החזקות, אמזון הודיעה על כוונתה להשקיע כ-200 מיליארד דולר בהוצאות הון השנה, בעיקר בתשתיות AI, כאשר תשומת הלב של המשקיעים מופנית לשיחת הוועידה של המנכ"ל אנדי ג'סי לגבי החזר ההשקעה והתקדמות פיתוח מודלי הבינה המלאכותית בחברה.

2. שוקי האג"ח

אחרי שהפד השאיר את הריבית ללא שינוי, התגובה בשוק האג"ח הייתה מעורבת: עליית תשואות באג"ח ל־30 שנה וירידת תשואות באג"ח הקצרות. תשואות איגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב ל־30 שנה עלו לשיא של 19 שנים. זאת, גם על רקע התחדשות התקיפות האמריקאיות באיראן. בבלומברג ציינו שהקפיצה בתשואות באג"ח הארוכות עשויה להצביע על חוסר אמון בשוק. התשואות לטווחים הקצרים נסחרו בעליות קלות, בהובלת התשואה לשנה שעלתה ב-0.45% לרמה של 4.04% והתשואה לשנתיים שהוסיפה 0.09% ל-4.23%. מנגד, בטווחים הבינוניים והארוכים נרשמה ירידת תשואות (עליית מחירי האג"ח): התשואה לאג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.34% לרמה של 4.65%, והתשואה ל-30 שנה נחלשה ב-0.36% ל-5.19%.

בשוק המקומי, הבורסה הוסיפה לראשונה תנאי נזילות להיכללות במדדי התל בונד. סדרות אג"ח שאינן עומדות בתנאי הנזילות החדשים ייגרעו ממדדי האג"ח בעדכון הקרוב באוגוסט - כ־1.6% משווי הנכסים במדדים. לפי הבורסה, בין הסדרות שעלולות להימחק גם סדרות מסוימות של בנק לאומי, נכסים ובניין, הבינלאומי ועוד, אך החברות יכולות לנקוט צעדים לשיפור הנזילות כמו מינוי עושה שוק עד למועד הקובע.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, השקל פתח את היום החולף בהיחלשות מול הדולר, אל מול התקיפות האמריקאיות באיראן והצניחה שנרשמה בוול סטריט בערב יום רביעי; עם זאת, לנוכח העליות החדות בוול סטריט הוא עבר להתחזק בכ-0.7% מול המטבע האמריקאי ושערו הרציף עמד על מעט מתחת לרף ה-3.06 שקלים.

בשוק המט"ח העולמי, דרמה נרשמה בגזרת הין היפני, שללא סיבה ברורה לפתע התחזק מול הדולר במעל 2% - התחזקות שעוררה בקרב אנליסטים ספקולציות כי הרשויות ביפן התערבו בשוק המט"ח כדי לתמוך במטבע המקומי.

מדובר בעלייה היומית החדה ביותר של הין מאז אפריל, וזאת לאחר תקופה שבה המטבע היפני נחלש לרמות השפל הנמוכות ביותר שלו זה ארבעה עשורים. היחלשות הין נבעה בעיקר מפערי הריבית הגדולים בין יפן לארה"ב, כאשר הפדרל ריזרב שמר על ריבית גבוהה בעוד שבנק יפן התקדם באיטיות בתהליך העלאת הריבית.

התחזקות פתאומית של הין, ללא גורם כלכלי ברור, הגבירה את ההערכות כי משרד האוצר היפני עשוי לפעול שוב בשוק המט"ח - כפי שעשה בעבר במטרה לבלום ירידות חדות במטבע. עם זאת, הרשויות ביפן נוהגות שלא לאשר או להכחיש באופן מיידי פעולות התערבות.

המהלך החד הגיע ערב החלטת הריבית של בנק יפן, שהחליטה להותיר את הריבית על כנה ברמה של אחוז אחד, בהתאם לתחזיות.

עבור השווקים הגלובליים, התחזקות מהירה של הין עשויה להיות משמעותית גם מעבר ליפן, שכן משקיעים רבים מימנו השקעות בנכסים שונים באמצעות הלוואות בין בריבית נמוכה - אסטרטגיה המכונה Carry Trade. עלייה חדה במטבע היפני עלולה לגרום לסגירת פוזיציות כאלה ולהגביר תנודתיות בשווקים.

מחיר הנפט נסחר באתמול ביציבות אחרי תנודתיות בימים האחרונים (ועלייה ברמה החודשית), כשהמשקיעים מנסים להבין מה הכיוון בלחימה במזרח התיכון. ביאהו פייננס צוטט אנליסט ב־KCM Trade, טים ווטרר, שאמר: "עד שהמעבר במצר הורמוז לא יהיה הימור, פרמיית הסיכון בנפט לא הולכת לשום מקום". הבוקר, מחירי הנפט ממשיכים לרדת. נפט מסוג WTI צונח ב-2.23% למחיר של 81.73 דולר לחבית. במקביל, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-1.75% ונסחר ברמה של 87.47 דולר לחבית.

עוד בשוק הסחורות, בנק ההשקעות קנטור מציין את הגידול בביקושים לנחושת, לצד מחסור בהיצע. בבנק מעריכים שבעקבות המשך ההשקעות בהגדלת תפוקת החשמל, רכב חשמלי, אנרגיה מתחדשת ותשתיות AI הביקוש לנחושת רק יגדל, ואחרי 2030 הפער בין הביקוש להיצע יתגבר. הקמת מכרות נחושת חדשים דורשת לדבריהם השקעות עתק והם מעריכים שכדי להצדיק הקמה מחיר הנחושת צריך לעלות.

4. מאקרו

הנתונים הכלכליים שפורסמו אתמול בארה"ב הצביעו על תמונה מעורבת בכלכלה האמריקאית. האומדן הראשון לצמיחת התמ"ג הריאלי ברבעון השני הראה כי הכלכלה צמחה בקצב שנתי של 1.5%, נמוך מתחזיות הכלכלנים שעמדו על 1.8%.

מדד המחירים של ה-PCE איבד 0.1% ביוני, בהתאם לקונצנזוס הציפיות האינפלציה שנתית כעת עומדת על 3.7% - רחוק מאוד מיעד הפד. במקביל, מדד הליבה של ה-PCE - מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב - עלה ביוני ב-3.3% בחישוב שנתי, בהתאם לציפיות השוק.

עוד פורסם כי מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה הסתכם בשבוע שהסתיים ב-25 ביולי ב- 197 אלף, עלייה של 9,000 לעומת הנתון המתוקן של השבוע הקודם.

לפי יוני פנינג, אסטרטג ראשי בבנק מזרחי טפחות, "את היעדר התיקון החזק יותר באינפלציה הפעם אפשר לייחס להשפעות המכסים, בנוסף למונדיאל האמור. אבל גם אם לא מסיבות פנימיות לכלכלה, ובטח לא מוניטריות, זה רחוק מאוד מיעד האינפלציה של הפד. וכמו שראינו אתמול, גם אם הבנק המרכזי בוחר שלא להעלות את הריבית במציאות הנוכחית, זה כבר מספיק כדי לקרוא תיגר על האמינות המוניטרית כולה, סיבות חיצוניות או לא, ולדחוף כלפי מעלה את התשואות הארוכות".

הבנק המרכזי של יפן הותיר את הריבית ללא שינוי , אך איתת על נכונות להאץ את קצב העלאות הריבית בהמשך - כאשר בכירים בבנק פתוחים למהלכים תכופים יותר מאשר התחזית הנוכחית בשוק, שעמדה על העלאה אחת לשישה חודשים. בהודעת המדיניות ציין הבנק כי היות והאינפלציה הבסיסית מתקרבת ליעד ה-2% והתנאים הפיננסיים נותרו מרחיבים, הוא ימשיך בהעלאות הריבית כדי למנוע חריגה כלפי מעלה מאינפלציית היעד. לאור זאת, אנליסטים בשוק מציינים כי העלאת ריבית כבר בספטמבר או באוקטובר הפכה לאפשרות סבירה. תשומת הלב מופנית כעת למסיבת העיתונאים של הנגיד קאזואו אואדה; כפי שציין ואטארו אסו, מומחה מוצרים ב-RBC BlueBay Asset Management: "השאלה החשובה יותר היא האם הנגיד אואדה והבנק יאותתו על האצת קצב ההעלאות העתידיות. זהו מוקד המפגש, ומסיבת העיתונאים שלו תהיה המקום שבו השווקים יחפשו תשובות" .

בין נתוני המאקרו שיפורסמו בשבוע הבא בישראל ניתן לציין את השכר הממוצע ברוטו לשכיר וייצוא שירותים לחודש מאי. בארה"ב יפורסמו מדד מנהלי הרכש ליולי, דוח התעסוקה (jolts) ליוני ושיעור האבטלה ליולי. בשוויץ יתפרסם מדד המחירים לצרכן, בסין המאזן המסחרי ומדד המחירים לצרכן, בבריטניה נתונים משוק הנדל"ן ובגוש האירו מדד מנהלי הרכש.

5. תחזית

בעוד שהבינה המלאכותית הפכה למוקד של סיפור הצמיחה בשווקים בשנה האחרונה, האסטרטג הוותיק אד ירדני בחר באחת מסקירותיו האחרונות להטיל זרקור על תאוריה שפותחה לפני יותר ממאה שנים, שמציעה כי לשוק השורי יש מקום להמשיך לטפס. "תאוריית הדאו נותרה שורית", ירדני כתב בסקירתו.

באתר Benzinga ציינו כי תאוריית דאו הולכת אחורה עד לעיתונאי האמריקאי צ'ארלס דאו (על שמו נקרא מדד הדאו ג'ונס), שטען כי שוק שורי בריא דורש אישור משתי פינות שונות של הכלכלה: חברות תעשייה חייבות לייצר סחורות, וחברות הובלה ותחבורה חייבות לשנע אותן.

לפי התאוריה, אם גם מדד התעשייה של דאו ג'ונס (Dow Jones Industrial Average) וגם מדד התחבורה דאו ג'ונס (Dow Jones Transportation Average) מגיעים יחד לשיאים חדשים, השוק מאותת שהפעילות הכלכלית מתרחבת באופן רוחבי, ולא מונעת מספקולציה בלבד.

וזה בדיוק מה שירדני ציין בסקירתו. "מדד התעשייה של דאו ג'ונס תעשייה ומדד התחבורה של דאו ג'ונס נותרו באזור שיא כל הזמנים", הוא אמר. ירדני הצביע על כך שמגזר התחבורה נהנה באופן עקיף ממרוץ התרחבות ה-AI, כאשר כל מרכז דאטה חדש דורש כמויות אדירות של פלדה, בטון, ציוד חשמלי, שנאים ומערכות קירור. "ההתאוששות בחברות הרכבת חופפת לבום הבנייה של דאטה סנטרים... הרכבות משנעות את החומרים והציוד הנדרשים לבניית הדאטה סנטרים", הוא אמר.

קרן הסל IYT , אשר עוקבת אחר מדד התחבורה של דאו ג'ונס (iShares Transportation ETF), עלתה בכ-13% מתחילת השנה ועוקפת בפער ניכר את התשואה של ה-S&P 500, שטיפסה עד כה בתקופה בזו במעל 8%.