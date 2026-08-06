היועץ המשפטי החדש של רשות התחרות: עו"ד יונתן צויקל

ועדת המכרזים בחרה את עו"ד יונתן צויקל ליועץ המשפטי החדש של רשות התחרות. הוא יחליף את עו"ד יעל שיינין, שכיהנה בתפקיד בחמש השנים האחרונות ופרשה השבוע.

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צויקל (45) שימש בשנים האחרונות כסגן היועצת המשפטית ברשות התחרות בתחום האזרחי-מינהלי. הוא בעל תואר במשפטים וכלכלה מהאוניברסיטה העברית.

צויקל הצטרף לרשות התחרות כמתמחה בשנת 2008, לאחר מכן כעורך דין, וכעבור חמש שנים נשלח לייצג את הרשות ב-OECD וערך מחקר על קרטלים ודאטה. בהמשך שימש כראש צוות במחלקה המשפטית במשך שש שנים בתחומים שונים.

בין התיקים אותם ליווה צויקל: התנגדות למיזוג שטראוס עם משק ויילר והטלת עיצום כספי בשל פעולות למיזוג בניגוד לעמדת הרשות; הטלת עיצום כספי על אל על בתחילת השנה, בכפוף לשימוע, בטענה כי ניצלה לרעה את מעמדה המונופליסטי ומנעה מארקיע גישה להאנגרים לתחזוקת מטוסים בנתב"ג; והתנגדות למיזוג אל על וישראייר משנת 2018, שהובילה למשיכת הבקשה.

המחלקה המשפטית של רשות התחרות כוללת 30 עורכי דין העוסקים במשפט אזרחי ופלילי. המחלקה המשפטית מטפלת בתיקים פליליים שמחלקת החקירות של הרשות חקרה, ומלווה בקשות למיזוגים, הכרזות בעלי מונופול, הטלת עיצומים כספיים והוראות לקבוצות ריכוז. המחלקה גם מייצגת בבית הדין לתחרות בעררים המוגשים נגד החלטות הרשות.

לאחר המינוי הנוכחי, מרבית משרות הייעוץ המשפטי במשרדי הממשלה מאוישים כעת. המשרדים שנותרו לא מאוישים הם היועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה, תפקיד שלא אויש מאז פרשה עו"ד שלומית ברנע-פרגו ב-2025 אחרי 22 שנים בתפקיד.

גם לרשות הארצית לתחבורה ציבורית אין יועץ משפטי. מכרז לתפקיד היה קבוע ביוני, אך הוא בוטל ברגע האחרון, בטענה כי המנכ"ל טס לחו"ל מהרגע להרגע. מאז חלף חודש וחצי, ולא נקבע מועד חדש למכרז.