דיסני פלוס משתדרגת בישראל: החברה הודיעה היום (ה') כי האפליקציה שתשמש את הישראלים עומדת להשתדרג. על-פי הודעת החברה, האפליקציה תשתדרג ב-9 בספטמבר 2026. למעשה, האפליקציה החדשה תחליף את אפליקציית דיסני הנוכחית, כשהתוכן והמחיר לא צפויים להשתנות, משמע 50 שקל בחודש עבור השירות.

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כשדיסני השיקה את השירות בישראל לפני מספר שנים, התשתית שהושקה הייתה האפליקציה ההודית (Hotstar), שכללה פחות יכולות ופיצ'רים מאשר האפליקציה הגלובלית. ההשקה לוותה בתחושת אכזבה מצד הישראלים, שציפו לקבל את האפליקציה הגלובלית. עם זאת, עליית דיסני פלוס לישראל מנגישה עבור הישראלים תכנים רבים, כמו תכני דיסני, מארוול, "מלחמת הכוכבים", תכנים של Hulu ועוד.

מעבר לחוויית משתמש משופרת יותר, אחד השיפורים המשמעותיים המתוכננים היה אפשרות לצפות בתכנים במהלך נסיעות לחו"ל. עד כה, אם צרכן ישראלי היה יוצא מגבולות ישראל, האפליקציה הייתה נחסמת, ולא היה ניתן לצפות בתכנים. כעת יהיה ניתן לעשות את זה. עם זאת, יש לציין כי התוכן והזמינות עשויים להשתנות בהתאם למקום.

לצד זאת, בין הפיצ'רים החדשים יש בקרת הורים חדשה הכוללת "אזור קטנטנים" ייעודי לילדים וכן מערכת המלצות חכמות יותר עבור המשתמשים, שמשתפרות ככל שהלקוחות צופים ביותר תכנים.

היסטוריית הצפייה תתאפס

לפני ההשקה ב-9 בספטמבר, הלקוחות יקבלו עדכונים נוספים והנחיות לביצוע פעולות. על המשתמשים להוריד את האפליקציה החדשה, להתחבר עם פרטי החשבון הקיימים שלהם ולהגדיר פרופילים.

על-פי עדכון החברה, האפליקציה הנוכחית תמשיך להיות זמינה ברוב המכשירים עד להסתרה ב-12 באוקטובר 2026. מי שיחליט בכל זאת להישאר באפליקציה הישנה עד למועד ההסרה, לא יתחדשו בה התכנים בזמן הזה. יש לציין כי יש לעדכן את האפליקציה הן בטלוויזיה והן בסלולר, משמע בכל אפליקציה רשמית בה משתמשים.

המעבר לאפליקציה החדשה תוביל לכך שהיסטוריית הצפייה שלכם תתאפס, ובנוסף המעבר לאפליקציה גלובלית יוביל גם הטמעת יכולות נגד שיתוף החשבונות שדיסני הפעילה. בעבר, נטפליקס שמה את בעיית שיתוף הסיסמאות בתור עדיפות עליונה, משמע לא לאפשר לצרכנים לשתף סיסמאות מחוץ למשק הבית. היכולות האלה הגיעו גם לדיסני, ובעיקר באפליקציה הגלובלית. לא ברור איך זה יעבוד, אבל זה עומד על הפרק.

בנוסף, במקום להתחבר לשירות באמצעות מספר הטלפון שלכם, תצטרכו להתחבר עם כתובת מייל וסיסמה.