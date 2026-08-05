אחרי חודשים של משבר: סבב פיטורים בוואלה

ועד עובדי וואלה וארגון העיתונאים הודיעו לעובדים כי הערב (ד’) הושגו הסכמות עם הנהלת וואלה להסדרת הצמצומים. בחודשים האחרונים נקלעה ההנהלה למשבר מול נציגות העובדים. בימים האחרונים התקיימה אסיפה, ולאחר שנשקלו האלטרנטיבות, הוחלט בוועד לעגן את ההסכמות. על פי הודעת הוועד, עד שבעה עובדים צפויים לסיים את העסקתם במסגרת סבב הצמצומים הנוכחי, ושני עובדים נוספים יעברו לתפקיד אחר ללא פגיעה בשכר ובתנאים.

● רשות התחרות אישרה את עסקת המכירה של הוט מובייל

● קשת 12 עתרה נגד חוק התקשורת: "חקיקה להחלשת ביקורת על השלטון"

עוד נקבע כי "לעובדים שיסיימו את העסקתם תינתן תקופת הודעה מוקדמת של שבועיים נוספים מעבר לדין. ההנהלה תהיה רשאית לשחרר עובדים אלו מעבודה בפועל בשבועיים אלו, והם יהיו זכאים לחלף הודעה מוקדמת (שכר בסיס) עבור תקופה זו". בנוסף, סוכם מול הוועד כי לא יתקיימו פיטורי צמצום נוספים בקרב העיתונאים בשבעת החודשים הקרובים. עוד נכתב כי הנהלת וואלה הצהירה שהיא מחויבת ותמשיך לפעול בהתאם לתקנון האתיקה של וואלה.

למעשה, בסוף התהליך הזה צפוי להישאר בוואלה דסק חדשות כללי, ורוב עורכי המדורים, בהם אופנה וטכנולוגיה, ימצאו את עצמם מחוץ למערכת. על פי הערכות, יישארו מספר עורכים בתחומים שונים, כמו תרבות וסלבס. לצד זאת, הכתבים ימשיכו בעבודתם כרגיל. בהודעת הוועד הוזכרה העורכת האחראית אילאיל שחר ליס, ונכללו בה איחולי הצלחה עבורה. עם זאת, לא הוזכר שמו של העורך הראשי אור צלקובניק, אף שלפי התכנון השניים אמורים לעבוד יחד "כתף אל כתף".

בתקופה האחרונה שררה תחושת אי־ודאות רבה בקרב העובדים בוואלה, בשל המהלכים שבהם נקטה ההנהלה. בין הסוגיות שהוצפו היו הוצאת עובדים לחופשות כפויות בהיקף רחב, וכן הכפלת יעדי האייטמים שכל מדור נדרש לספק מדי יום. לאחרונה פורסם כי העיתונאית מיטל קויפמן תפוצה ב־53 אלף שקל מוואלה בגין פיטורים שנעשו שלא בתום לב. בית המשפט פסק כי העלאת יעדי הטראפיק לאחר המלחמה הייתה קביעת "רף דרישות בלתי ריאלי המציב את העובדת המפונה בפני כישלון ידוע מראש".

מוואלה נמסר בתגובה: "הנהלת וואלה עושה הכל לטובת החברה והעובדים".