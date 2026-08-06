הגלובס חשף השבוע את המהפכה שמתכנן המפקח על הבנקים דני חחיאשווילי, שתאפשר לחמשת הבנקים הישראלים הגדולים לשנות את התקינה החשבונאית במטרה להתחיל להיסחר בוול סטריט. מדובר בצעד שעשוי לשנות את כללי המסחר במניות הבנקים שנסחרים בבורסה בתל אביב. והנה חברת הפינטק שנסחרת בבורסה בתל אביב ובנאסד"ק, נאייקס , עשויה לעקוף אותם ולהפוך בעצמה לבנק אמריקאי.

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נאייקס, בראשות המנכ"ל והיו"ר, יאיר נחמד, מודיעה היום (ה') כי הגישה בקשה למחלקת הבנקאות של מדינת קונטיקט בארה"ב להקים בנק בבעלותה המלאה. שמו של הבנק: נאייקס אמריקה בנק, וככל שתאושר הקמתו הוא יפעל מכוח רישיון מדינתי ולא יקבל פיקדונות, לא יציע מוצרים ללקוחות פרטיים ולא יפעיל סניפים.

מסליקה לאשראי: כך יעבוד הבנק החדש

מדובר בצעד שנועד להעביר את נאייקס מספקית סליקה לגורם המעמיד אשראי בעצמו. עם קבלת הרישיון יוכל הבנק להציע ללקוחות החברה בארה"ב כרטיסים עסקיים, מערכות לניהול ובקרת הוצאות ופתרונות מימון להון חוזר - ובהם מקדמות על בסיס מחזור הסליקה ומימון ציוד - ישירות מתוך פלטפורמת נאייקס. הבנק יוחזק על ידי חברת הבת האמריקנית של נאייקס, שהינה חברת אחזקות אמריקאית שהוקמה לצורך זה.

ארה"ב היא השוק הגדול של נאייקס ואחראית לכ-40% מהכנסותיה העולמיות. עד כה נשענה החברה על רישיונות תשלומים והנפקת כרטיסים באיחוד האירופי, בבריטניה ובישראל, ובעלות על תשתית רגולטורית משלה בצפון אמריקה אמורה לצמצם את התלות בגופים חיצוניים ולהעמיק את חלקה של החברה בפעילות הפיננסית של לקוחותיה.

במקביל השיקה נאייקס שירות חשבון וניהול יתרות לעסקים קטנים ובינוניים הפועלים על גבי הפלטפורמה שלה. השירות פועל תחת הרישיון של חברת איידן ואינו מותנה בקבלת רישיון הבנק החדש, גם לאחר הקמתו תמשיך איידן להחזיק בכספי הלקוחות, מאחר שהבנק לא יקבל פיקדונות.

הנהלת הבנק החדש שמקימה נאייקס מורכבת מבכירי החברה עצמה: קרלי פורמן, מנכ"לית נאייקס צפון אמריקה, תכהן כמנכ"לית שלו, שגית מנור כסמנכ"לית הכספים וחיים פינטו כסמנכ"ל הטכנולוגיות. בדירקטוריון הראשוני יכהנו פורמן, אהרון גרינברג, סמנכ"ל האסטרטגיה של נאייקס, ופטריק מורוני כדירקטור בלתי תלוי. בהמשך צפוי הדירקטוריון להתרחב לחמישה חברים, שלושה מהם בלתי תלויים.

נאייקס, שהוקמה ב-2005 כמפתחת פתרונות תשלום למכונות אוטומטיות, מעסיקה כ-1,250 עובדים ב-13 משרדי מכירות. היא הונפקה בבורסה בת"א ב-2021 ובנאסד"ק ב-2023. שווי השוק הנוכחי שלה בתל אביב עומד על כ-7 מיליארד שקל, ומנייתה עלתה ב-34% בשנה החולפת.