מנכ"ל הוט מובייל אילן ברוק הודיע על החלטתו לסיים את תפקידו לאחר שבע שנים כמנכ"ל וכ-15 שנים בקבוצת הוט, כך נודע היום (ה'). ברוק היה משותפי הקמת הוט מובייל ומונה למנכ"לות החברה בשנת 2019, זאת לאחר שכיהן כסמנכ"ל החטיבה העסקית בקבוצת הוט וסמנכ"ל המכירות של הוט מובייל. על פי הודעת החברה, ברוק ימשיך לכהן כמנכ"ל החברה עד להשלמת עסקת המכירה והעברת הבעלות לרוכשות, דלק ישראל, קרן קיסטון ובנק לאומי. במהלך התקופה הזו, ברוק יבטיח את ההמשכיות והרציפות הניהולית כדי להעביר את החברה לרוכשים.

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בהודעת החברה נכתב כי הוט מובייל צמחה במהלך תקופת כהונתו ליותר מ-2 מיליון מנויים, הציגה צמיחה בהכנסות וב-ARPU והכפילה את ה-EBITDA. כמנכ"ל של חברת סלולר, הוט מובייל הרחיבה את ההשקעה שלה בפריסת הדור החמישי ושילבה פתרונות של בינה מלאכותית במערכי השירות.

אילן ברוק מסר כי "לאחר שבע שנים כמנכ"ל הוט מובייל וכ-15 שנים בקבוצת הוט, החלטתי כי הגיע הזמן עבורי לסיים את התפקיד ולהמשיך לפרק הבא בדרכי. אני גאה מאוד בדרך שעשינו, בצמיחה שהשגנו ובחברה החזקה, החדשנית והמובילה שבנינו יחד. ההישג הגדול ביותר בעיניי הוא האנשים. זכיתי להוביל צוות יוצא דופן של מנהלים ועובדים, שהאמינו בדרך, העזו לחשוב אחרת ופעלו מדי יום במקצועיות ובמחויבות. אני מודה לכל עובדות ועובדי הוט מובייל, להנהלת החברה, ללקוחות ולשותפים העסקיים שליוו אותי לאורך השנים".

בהודעתו הודה למנכ"לית טל גרנות, והיא מסרה כי "אילן הוא מנהל יוצא דופן, מקצועי, ערכי ומחויב, שהיה במשך שנים רבות מעמודי התווך של קבוצת הוט. לאורך שבע שנות כהונתו כמנכ"ל הוט מובייל הוא הוביל את החברה באחריות, באומץ ובנחישות, חיזק את פעילותה העסקית והטכנולוגית וביסס אותה כחברה חזקה, חדשנית וצומחת. מעבר להישגים העסקיים, אילן הוא מנהיג, שידע לרתום סביבו מנהלים ועובדים ולהוביל מתוך מחויבות עמוקה לחברה וללקוחותיה. אני מודה לו באופן אישי על שנים של שותפות, חברות, מסירות ותרומה יוצאת דופן לקבוצת הוט, ומאחלת לו הצלחה רבה בהמשך דרכו".