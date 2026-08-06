חברת נובה , יצרנית ציוד הבדיקה לענף השבבים עקפה את תחזית ההכנסות והרווח הנקי למניה לרבעון השני, והמניה שלה מטפסת במסחר המוקדם בוול סטריט. החברה עקפה את תחזית ההכנסות של האנליסטים כאשר היא מציגה ברבעון השני הכנסות שיא בהיקף של 255 מיליון דולר, זאת למול ממוצע התחזיות של האנליסטים בוול סטריט להכנסות של 250 מיליון דולר. ברבעון המקביל אשתקד, עמדו הכנסות החברה על כ-220 מיליון דולר, כך שמדובר בצמיחה של 16% בתוך שנה.

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בשורה התחתונה, רשמה רווח למניה (נון-גאאפ) בשיעור של 2.51 דולרים למניה, וגם כאן עקפה החברה את התחזית הממוצעת של האנליסטים לרווח של 2.41 דולרים למניה. מדובר בעליה של 14% ביחס לרווח למניה אשתקד ו-8% ביחס לרבעון הקודם.

נובה מדווחת על שיא בהכנסות מתחום המעבדים, הודות למעבר לטכנולוגיית Gate-All-Around וביקוש לשבבים מדורות מתקדמים. כמו כן, החברה רשמה שיא בהכנסות מפתרונות למארזים מתקדמים, הודות להרחבת כושר הייצור בתחומי המעבדים והזיכרונות.

מניית החברה עלתה בכ-22% מתחילת השנה (עד לפרסום הדוחות) ובכ-53% בשנה החולפת. שווי השוק שלה נאמד ב-13 מיליארד דולר. החברה מפתחת ומייצרת מערכות מדידה ובדיקה מתקדמות (מטרולוגיה) לתעשיית השבבים והמוליכים למחצה.

הנהלת החברה סיפקה תחזית לרבעון השלישי שלה השנה בה היא צופה הכנסות בטווח של 277-287 מיליון דולר. הרווח הנקי למניה בדילול מלא על (נון-גאאפ) ינוע לפי התחזית בטווח של 2.70-2.85 דולר.

גבי ויסמן, נשיא ומנכ"ל נובה אמר עם פרסום התוצאות כי ״הרבעון הנוכחי מסמן אבן דרך משמעותית עבור נובה. התוצאות משקפות את קצב הצמיחה והביצועים שנקבעו בתוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח שלנו. הצגנו מכירות שיא במספר קווי מוצרים, בהם פתרון המטרולוגיה הכימית שלנו לפרונט-אנד ופתרונות של סנטרוניקס למדידת המימדים למארזים מתקדמים. הישגים אלו הם נגזרת של ביקושים נרחבים מלקוחות, המשך הגידול בנתח השוק שלנו ובהעמקת שיתופי הפעולה עם יצרני שבבים מובילים. יש לנו תמונה עסקית ברורה יותר ברבעונים הקרובים, צבר הזדמנויות חזק וביטחון ביכולתנו להציג שנה נוספת של צמיחה רווחית".