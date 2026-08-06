במאנדיי מסבירים לעובדים: "אין קשר בין שדרוג שכר המנכ"לים לפיטורים"

לקראת אישור שדרוג השכר למנכ"לים המשותפים רועי מן וערן זינמן הערב באסיפת משקיעים מיוחדת, מאנדיי מפרסמת הסבר למהלך לעובדיה בישראל בעקבות הביקורת הציבורית על הסמיכות בין בקשת ההעלאה לבין פיטורי 620 מעובדי החברה לפני כשבועיים.

"בעוד שחלק מהסיקור מקשר בין העדכון הזה לבין השינויים האחרונים בחברה, השינוי הארגוני שביצענו נועד להתאים את מבנה החברה למיקוד המוצרי והעסקי החדש שלנו. מדובר בתהליכים נפרדים לחלוטין, עם לוחות זמנים שאינם תלויים אחד בשני", נכתב בדוא"ל שנשלח לעובדים. "התהליך הזה התחיל לפני כחצי שנה, זמן רב לפני שהחלטנו על השינוי הארגוני".

● משפחת המייסדים ניצחה את הדירקטוריון, עכשיו כולם הולכים

● שיחת המשקיעים עם אילון מאסק חשפה את הבטן הרכה של SpaceX

מן וזינמן מבקשים מאסיפת המשקיעים לאשר הערב בשעה שש את העלאת חבילת השכר של כל אחד מהם בהדרגה מ-7.3 מיליון דולר כיום ל-14.6 מיליון דולר עד שנת 2029. לפי הבקשה שפורסמה בבורסה בניו יורק, שכר הבסיס יעלה בהדרגה מ-93 אלף שקל בחודש ל-120 אלף שקל בחודש, ושווי ותקרת התגמול ההוני תעלה עד ל- 13.65 מיליון דולר ב-2029.

ערן זינמן ורועי מן, מייסדים ומנכ''לים משותפים של מאנדיי / צילום: נתנאל טוביאס

"מדיניות תגמול תחרותית ומותאמת לשוק"

במאנדיי מסבירים כי מאז ההנפקה לפני חמש שנים נותרה חבילת השכר שלהם קבועה וזאת על אף שהכנסות החברה צמחו מכ-300 מיליון דולר ליותר ממיליארד דולר בשנה, וכי המנכ"לים הטילו על עצמם במקור תקרת העלאת שכר של 3% בשנה ומענקי מניות ואופציות קבועים של כ-7 מיליון דולר בשנה ללא קשר לביצועים - מה שהיא מגדירה כמהלך חריג בשוק. עוד טוענים בחברה כי שכרם של מן וזינמן נמצא באחוזון ה-25 של השכר המקובל בשוק וכי ברצותם להעלותו לאחוזון ה-50.

"זו הפעם הראשונה שאנחנו מעדכנים במאנדיי את מדיניות תגמול השכר של רועי וערן מאז ההנפקה בנאסד"ק לפני כחמש שנים", כתבה הנהלת החברה. "המדיניות הקודמת הגיעה לסיומה השנה ויש חובה לחדש אותה על ידי אישור בעלי המניות באסיפה שמתקיימת אחת לשנה - מדי אוגוסט. המטרה של העדכון היא לשמור על מדיניות תגמול תחרותית ועקבית ומותאמת לשוק, כפי שאנחנו עושים לאורך השנים בכל שכבות הארגון.

"שכר המנכ"לים עובר תהליך דומה ונקבע על ידי ועדת תגמול ודירקטוריון לפי תהליך בדיקה אובייקטיבי שממנו עלה, שלפי בנצ'מרק חיצוני, השכר שלהם היה מתחת למקובל והנהוג בשוק כבר כמה שנים, והתוכנית המוצעת מאזנת אותו בהדרגה במהלך השנתיים הקרובות. רוב חבילת התגמול אינו שכר שוטף אלא תגמול מבוסס מניות של מאנדיי, שערכו תלוי בביצועי החברה לאורך זמן. בנוסף, המספרים שמופיעים במדיניות הם תקרות מקסימום ולא סכומים מובטחים. התגמול בפועל תלוי בביצועים, בעמידה ביעדים ובהחלטות הדירקטוריון. רוב התגמול תלוי בהצלחת החברה".