דוחות SpaceX מגלים: הציפיות בחלל - מחיר המניה יורד לארץ

SpaceX, חברת החלל והבינה המלאכותית של אילון מאסק, ריסקה אמש (ג') את התחזיות, הצליחה להגדיל את מכירותיה בכל אחת מפעילויותיה, כשבעל המניות הגדול והמייסד מאסק הגדיל לעשות והבטיח מיד לאחר הדוחות כי החברה תשלוט בתוך עשור בשוק האינטרנט העולמי, והכריז כי משגר ה"סטארשיפ" שלו יוכל "להמריא לפחות פעם ביום לחלל, אם לא יותר מכך".

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ובכל זאת, המשקיעים הורידו את המניה בחזרה לארץ. מניית SpaceX נסחרת כבר במחיר הנמוך בכ-20% מתחת למחירה בהנפקה ב-12 ביוני ובשווי של טריליון דולר פחות משוויה משיאה ב-16 ביוני עוד לפני הדיווח, וכעת, לפי ביצועיה במסחר המאוחר אמש, היא צפויה להמשיך ולרדת גם היום (ד') בכ-8% להערכת המשקיעים. שחרור נתח מניות מחסימה שצפוי לקרות לראשונה מאז תחילת המסחר מחר (ה') צפוי להוסיף לחץ נוסף על המניה.

"הבטחות שלא מהעולם בזה"

לא בכל יום עולה מאסק לשיחת משקיעים ומפריח הבטחות מהחלל: בטסלה הוא יכול להרשות לעצמו להתבטא בעניינים הקשורים ברכבים וברובוטים, אבל לפי ההופעה שלו מאמש, ההבטחות שלו הן - אם להשתמש במונח שתבע אמש מנכ"ל אחר, אלכס קארפ מפלנטיר - "שלא מהעולם הזה".

הבטחות אלה זכו מיד למסרי הרגעה מצד בכירי החברה שנכחו בשיחת המשקיעים. דבריו לפיהם SpaceX תשלוט עד סוף העשור בתעשיית האינטרנט האלחוטי העולמי, הביאו את סמנכ"לית התפעול של החברה, גוויין שוטוול, לחדד את המסר: "אנחנו מצפים לייצג חלק משמעותי בענף האינטרנט העולמי", אמרה.

כשסמנכ"ל הכספים ברט ג'ונסון צפה כי קצב ההכנסות השנתי של מחולל הקוד האוטונומי קרסר שנרכש לא מכבר על-ידי החברה יגיע לכ-100 מיליארד דולר בשנה, סתר אותו מאסק כשאמר כי "נגיע למספר הזה אם לא נעשה כלום, אבל הוא צפוי להיות גבוה מכך", והסביר כי החברה כולה תגיע לקצב הכנסות שנתי של טריליון דולר מהר יותר מהצפוי: "לפני ההנפקה צפינו שזה יקרה ב-2031, עכשיו זה הוקדם ל-2030, ויש סיכוי לא נמוך שזה בכלל יקרה ב-2029", אמר.

קצב ההכנסות השנתי של SpaceX כיום, בהתבסס על ההכנסות הרבעוניות שדווחו הלילה, עומד על כ-32 מיליארד דולר, אך מאסק מאמין כי הניסוי המוצלח של סטארשיפ - חללית השיגור הגדולה של החברה שעד כה ביצעה ניסויים כושלים ובחודש שעבר חזרה בהצלחה לכדור הארץ לאחר שיגור לוויינים לחלל - מעיד על פריצת דרך בפעילות השיגור של SpaceX, שנחשבת כיום לקטנה מבין פעילויותיה.

זינוק בהוצאות ההוניות

אולם מה שהביא לאכזבת המשקיעים היה דווקא נתון ארצי ביותר - זה שהפיל יותר מדי מניות ביג טק ברבעון האחרון - הזינוק המשמעותי בהוצאות ההוניות כדי לממן את גדילתה. במילים אחרות - עסקי הבינה המלאכותית של החברה - xAI לשעבר - שדומים במהותם לענן הבינה המלאכותית של גוגל או מיקרוסופט - תבעו הכפלה של הוצאות הוניות על שבבים, שרתים וחוות שרתים - מ-7.7 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה ל-15.8 מיליארד דולר ברבעון השני. זאת, על אף שכלל ההוצאות ההוניות של החברה - 18.37 מיליארד דולר - התבררו כנמוכות מהתחזית שעמדה על 18.58 מיליארד.

אחת הסיבות האפשרויות לעלייה בהוצאות ההוניות עשויה להיות מיוחסת לשותפות החדשה שהחברה הכריזה עם אנבידיה ביום שלישי האחרון. SpaceX הודיעה כי חתמה על הסכם לעיצוב משותף של חוות שרתים בחלל - כזו שתשגר באופן בלעדי את המעבדים הגרפיים ומעבדי הליבה שלה לחלל - "ורה רובין", ותאפשר לכל לוויין-שרת שכזה לבצע עיבודי ענן ובינה מלאכותית בהספק חשמלי של 250 קילוואט.

ההסכם מהווה בשורה טובה לאנבידיה - אך מותיר בסימן שאלה את השותפות עליה הכריזה SpaceX עם אינטל: השתיים הסכימו מוקדם יותר השנה על בניית מפעלי שבבים בשם "טרה פאב" שיופעלו על-ידי האחרונה.

הסכם הבלעדיות עם אנבידיה מעלה סימן שאלה באשר להוצאותיה של SpaceX: שרתי "ורה רובין" נחשבים ליקרים למדי, וההתחייבות לרכוש רק אותה מסירה מהשולחן אפשרות לרכוש שרתים דומים מאינטל או מ-AMD בעתיד.

מה אומרים האנליסטים?

מאסק נוטה להגזים באמירותיו. בעבר אמר כי "בתוך שש שנים נציב אדם על המאדים", אך אז עוד הייתה SpaceX חברה פרטית. כעת עליו להימנע מהפרחת גוזמאות שעלולות לסבך אותו עם הרשות לניירות ערך בארה"ב.

האנליסטים המובילים בוול סטריט, יש לציין, בצד שלו. על-פי קבוצת האנליסטים המסוקרים על-ידי הוול סטריט ג'ורנל, מחיר היעד הממוצע למניית SpaceX גבוה בכ-100 דולר ממחירו הנוכחי. בנק אוף אמריקה, למשל, החל לסקר את המניה באחרונה וניפק ל-SpaceX המלצת קנייה עם מחיר יעד של 235 דולר - פוטנציאל עלייה של 45% - זאת על בסיס תחזית הצופה הצלחה מסחרית מהירה מהצפוי של חללית השיגור סטארשיפ, גידול בנתח השוק של סטארלינק, רכישת מחולל קוד התוכנה קרסר ושיפור בשולי הרווח.

החשיבות של משגר ה"סטארשיפ" איננה פחותה לעתידה של החברה, על-פי בנק אוף אמריקה. אם הטיל יהפוך למסחרי וישיג ביצועים טובים ואמינים, עלות השיגור של החברה תרד פי עשרה, מכונת המזומנים של SpaceX - סטארלינק - תוכל להתרחב משמעותית, ושווקים חדשים יוכלו להתפתח בקצב מואץ יותר - בהן שרתי AI בחלל.

עוד נכתב בדוח שחיבר הבנק על חברת החלל כי מרבית המשקל בהכנסות החברה עשוי לנטות לטובת xAI, חברת הבינה המלאכותית של התאגיד - עם מתן שירותי עיבוד AI, השכרת שטחי חוות שרתים ומכירת שירותי מחולל הקוד קרסר.

דוחות מצוינים

בסך-הכול הציגה SpaceX דוחות מצוינים: ההכנסות עמדו על 7.8 מיליארד דולר, לעומת ציפיוות קודמות של 6.8 מיליארד דולר. הרווח ללא פחת ומסים (EBITDA) עמד על 3.5 מיליארד דולר, בהשוואה לתחזית של 2 מיליארד דולר.

ההפסד הכולל למניה עמד על 9 סנט בלבד, ביחס לציפיות שעמדו על 24 סנט למניה. גם ההפסדים של חטיבת ה-AI שהביאה לזינוק בעליות עמדו על 1.26 מיליארד דולר, קטנים בהרבה ביחס לציפיות של 2.39 מיליארד דולר.