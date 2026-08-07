שוק העבודה האמריקאי איבד 23 אלף משרות ביולי - בניגוד לצפי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

15:30

שוק העבודה האמריקאי מפתיע: 23 אלף משרות נגרעו משוק העבודה ביולי, בעוד הצפי היה לתוספת של כ-80 אלף משרות חדשות. שיעור האבטלה ירד מעט, ועומד כעת על 4.1%, בעוד הצפי היה כי יעלה ל-4.3%.

החוזים בוול סטריט מגיבים בעליות מהציפייה שנתוני התעסוקה החלשים עשויים למנוע מהפד להעלאות ריבית בהחלטה הקרובה בספטמבר.

לדברי רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, "שוק העבודה בארצות הברית מתעתע כהרגלו.

"הפעם - הכיוון כלפי מטה. במקום תוספת של 80 אלף משרות, נגרעו, בחודש יולי, 23 אלף ומהנתון המקורי של חודש יוני נגרעו 37 אלף משרות. התוספת לחודש מאי עודכנה גם כן כלפי מטה ל-63 אלף משרות ובסך הכול התוספת המתוקנת לחודשיים הללו קטנה ב-103 אלף מכפי פורסם קודם לכן. בסך הכול נוספו לכלכלת ארה"ב 23 אלף משרות בלבד בשלושת החודשים האחרונים.

"החולשה התעסוקתית התבטאה, החודש, היטב בסקטור הפרטי, שהוסיף 30 אלף משרות בלבד במקום תוספת של 78 אלף משרות.

"אחת הסברות הייתה כי נתוני התעסוקה יראו שיפור, דווקא, על רקע המונדיאל שנערך בחודש זה בארצות הברית, אך הציפיות התבדו. החולשה התבטאה הפעם גם בשורת השכר לשעת עבודה, שעלה 0.1% בלבד, שליש מהערכות השוק ושליש מהתוספת של החודש הקודם.

"כפועל יוצא עלה השכר 3.2% ב-12 החודשים האחרונים, במקום 3.5% לפי הערכות השוק ו-0.2% פחות משיעור העלייה (המתוקן) של חודש יוני.

"שיעור הבלתי־מועסקים ירד קלות מ-4.2% ל-4.1%, אך נתון זה מגיע על רקע ירידה קלה של שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי, כך שלא מדובר בבשורה של ממש.

"יש לציין כי הנתון החלש מצטרף לנתון על מדד המחירים לצרכן לחודש יוני, שהצביע אף הוא על התמתנות מ-4.2% ל-3.5%.

"במאמר מוסגר, ייתכן כי עצם ההיחלשות מפתיע פחות שכן הנתון המקדים לסקטור העסקי (דוח ADP) שפורסם ביום רביעי היה אף הוא נמוך משמעותית מהמשוער.

"יש לציין כי הסתמכות על נתוני חודש בודד בעייתית, מה עוד שנתוני התעסוקה תנודתיים למדי ולעיתים קרובות מתוקנים משמעותית בדיעבד. עם זאת, מבט על שלושת החודשים האחרונים בתור מקשה אחת אכן מצביע על אפשרות להיחלשות מתמשכת יותר.

"מכל מקום, השוק ללא ממתין ומגיב בהתאם. אנו רואים ירידה חדה של עקום התשואה לפדיון, בדגש על איגרות החוב הקצרות יותר, מה שמעיד על כך שמדובר בנתון שעשוי לעכב את העלאות הריבית שהסתמנו קודם לכן. עם זאת, גם תשואות הפדיון על איגרות החוב הממשלתיות ל-10 שנים יורדות, מה שמראה כי השוק מעריך שהנתון עשוי למתן את תוואי הריבית גם בהמשך.

"שוק ההון אכן מגלם כעת הסתברות של 60% שהריבית תישאר על כנה בחודש הבא, לעומת 33% בלבד לפני שבוע.

"בדומה, ניתן לראות את ההשפעה החיובית של הנתונים על שוק המניות, תוך שהחוזים עולים כרגע, בדגש על מדדי המניות הקטנות - המקומיות יותר - ומניות הטכנולוגיה, שתמאנה נשכרות מתרחישי ריבית מתונים יותר.

"הדולר מאבד 0.45% כנגד האירו ו-0.85% ביחס לשער היציג של השקל, תוך שהאחרון נופל שוב מתחת לשלושה שקלים.

"מדובר בתגובה ראשונה שעשויה להתברר כתגובת יתר, בפרט כשהפד תחת קווין וורש מדגיש בראש ובראשונה את הנחישות להשיג את יעד האינפלציה של 2%. אך נצטרך להמתין, כשגם ההתפתחויות סביב המגעים סביב העימות במזרח התיכון ממשיכים להותיר את חותמם".

15:15

מניית ג'יי פרוג הישראלית מזנקת בכ-17% בטרום מסחר לאחר שעקפה את ציפיות וול בשורת הרווח ובשורת ההכנסות ברבעון השני של השנה. חברת התוכנה רשמה רווח של 0.27 דולר למניה על הכנסות של 163.8 מיליון דולר, בהשוואה להערכות האנליסטים שעמדו על 0.24 דולר למניה והכנסות של 155.49 מיליון דולר. מדובר בזינוק של 29% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה. ההכנסות מתחום הענן זינקו ב-53% ועמדו על 87 מיליון דולר.

מניית מאנדיי קופצת ב-5% בטרום מסחר. זאת לאחר שבעלי המניות אישרו את הכפלת חבילת התגמול של המנכ"לים המשותפים רועי מן וערן זינמן, שבועות ספורים לאחר פיטורי כ-620 עובדים לפני כשבועיים, ולאחר שמניית מאנדיי איבדה כ-38% מערכה מתחילת השנה.

14:35

המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח בעליות. החוזים על נאסד"ק עולים בכ-0.5%, S&P 500 צפוי לעלות בכ-0.2% ודאו ג'ונס ב-0.1%. המסחר באירופה מתנהל בשעה זו בעליות. דאקס מטפס ב-0.9%, קאק עולה ב-0.4% ופוטסי מוסיף 0.7%. סטוקס 600 מתחזק ב-0.6%.

המסחר בארה"ב ייפתח לאחר פרסום הנתון החשוב של השבוע - דוח התעסוקה החודשי, כאשר כלכלנים מעריכים כי הוא יצביע על המשך גידול בריא במספר המשרות, על רקע המשך התמיכה של הצריכה הפרטית בפעילות הכלכלית.

בבנק אוף אמריקה מעריכים כי דוח התעסוקה לחודש יולי יצביע על שוק עבודה יציב, עם תוספת של כ-80 אלף משרות ועלייה קלה בשיעור האבטלה ל-4.3% בשל גידול בהשתתפות בכוח העבודה - נתונים שלדבריהם אינם מעידים על היחלשות הכלכלה. להערכת הבנק, לצד אינפלציה שנותרה עיקשת, שוק העבודה החזק מחזק את התחזית לשלוש העלאות ריבית נוספות של הפדרל ריזרב עוד השנה, ואף עשוי להקל על קבלת החלטה להעלות את הריבית כבר בספטמבר. בהתאם לכך, הבנק ממליץ להמשיך להעדיף השקעה באג"ח ממשלת ארה"ב לטווח קצר, ומעריך כי כל נתון תעסוקה חזק מהצפוי יוביל לעלייה נוספת בתשואות האג"ח ולתמחור אגרסיבי יותר של העלאות ריבית.

אתמול, מספר הבקשות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב נותר ברמה נמוכה, מה שמצביע על המשך חוזקה של שוק העבודה. לפי נתוני משרד העבודה האמריקאי, הבקשות החדשות הסתכמו ב־199 אלף בשבוע שהסתיים ב־1 באוגוסט - עלייה קלה בלבד לעומת השבוע הקודם. זהו השבוע השלישי ברציפות שבו מספר הבקשות נותר מתחת לרף של 200 אלף, רצף שלא נראה מאז 1969 (57 שנה) תקופה שבה רמות כה נמוכות של אבטלה היו שכיחות יותר ושוק העבודה האמריקאי היה קטן משמעותית. גם הממוצע הנע לארבעה שבועות, שמנטרל תנודתיות שבועית, ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2022.

נפט

התפתחויות במצר הורמוז השפיעו אמש על מחירי הנפט - ההסלמה במזרח התיכון ואי ודאות סביב ההסכם לפתיחת מצר הורמוז דחפו את מחיר נפט ברנט מעל ל־82 דולר לחבית, זינוק של 4%. סוכנות הידיעות הממלכתית של איראן פרסמה טיוטת תוכנית הכוללת תנאים מגבילים לתנועת כלי שיט במצר הורמוז. עם זאת, כעת הנפט מסוג ברנט נסחר בירידה קלה סביב 82 דולר. נפט מסוג WTI נחלש מעט ל-77 דולר לחבית.

לפי טיוטת התוכנית, ככל הנראה, איראן תאסור על ספינות אמריקאיות וישראליות לעבור במצר. מדינות אחרות שפגעו באיראן לא יורשו לעבור במצר עד שישלמו פיצויים, בהתאם לטיוטה. טהרן תטיל על מפרים קנסות בשיעור השווה ל־20% מערך המטען שעל סיפון הספינה.

מניית Airbnb מזנקת ב-7% במסחר המוקדם, לאחר שחברת השכרת הדירות לנופש עקפה את תחזיות השורה העליונה והתחתונה. Airbnb דיווחה על עלייה של 17% בהכנסות ל-3.1 מיליארד דולר בהשוואה לשנה קודמת. הרווח הנקי צמח ל-816 מיליון דולר, לעומת 642 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

מניית קלאודפלייר מזנקת ב-16% במסחר המוקדם, לאחר שחברת אבטחת הסייבר בענן פרסמה תחזית חזקה לשנה המלאה ולרבעון הנוכחי.

נאסד"ק ננעל אתמול (ה') בירידה קטנה על רקע חולשה במניות השבבים וזיכרונות האחסון, בהן סנדיסק וווסטרן דיגיטל . שתי החברות הציגו תוצאות חזקות, אך המשקיעים ציפו ליותר. S&P 500 ירד ב-0.2%, ודאו ג'ונס נעצר אחרי שישה ימים של עליות וירד ב-0.8%, הכבידו עליו ירידות במניות סיילספורס , בואינג ויונייטד הלת' .

כמעט כל הסקטורים במדד S&P 500 נסחרו בירידות, כאשר רק שניים מתוך 11 הסקטורים נמצאים בטריטוריה חיובית. סקטור האנרגיה (XLE) הוביל את העליות עם זינוק של יותר מ־1%, בעוד שסקטור התקשורת (XLC) עם עלייה מזערית. מבין מניות האנרגיה בלטו אקסון מובייל ושברון . העליות במניות האנרגיה מגיעות על רקע הזינוק במחירי הנפט. מוקדם יותר השבוע אמר הנשיא דונלד טראמפ כי אקסון מוביל ושברון "מרוויחות יותר מדי כסף" מהזינוק במחירי הנפט שנגרם בעקבות המתיחות במזרח התיכון.

אלפאבית בוחנת גיוס של עד 25 מיליארד דולר בשוק האג"ח האמריקאי, במהלך שבוחן את תיאבון המשקיעים לחוב של חברות טכנולוגיה לאחר גל המכירות בשוק האג"ח בחודש יולי.

מניית SpaceX הייתה במוקד אתמול, כאשר לראשונה מאז ההנפקה יכולים בעלי עניין ומשקיעים מוקדמים למכור את מניותיהם. אבל בניגוד לתחזיות המניה התאוששה לאחר שחרור המניות לשוק. היא עולה לאחר שירדה לשפל חדש. דומה שהמשקיעים ספגו את גל ההיצע הראשוני.

ישראליות בוול סטריט

אספת בעלי המניות של מאנדיי אישרה את הכפלת חבילת התגמול של המנכ"לים המשותפים רועי מן וערן זינמן, שבועות ספורים לאחר פיטורי כ-620 עובדים לפני כשבועיים, ולאחר שמניית מאנדיי איבדה כ-38% מערכה מתחילת השנה. שווי חבילת השכר של כל אחד מהם צפוי לעלות בהדרגה מ-7.3 מיליון דולר ל-14.6 מיליון דולר עד 2029. אתמול, לפני האישור, פרסמה החברה הסבר למהלך לעובדיה בעקבות הביקורת על הסמיכות בין בקשת ההעלאה לבין הפיטורים . "תהליכים נפרדים לחלוטין, עם לוחות זמנים שאינם תלויים אחד בשני", נכתב. המניה עולה בכ-4% במסחר המוקדם.

חברת הגיימינג פלייטיקה נפלה בחדות למרות שחזרה לרווח ברבעון השני של 2026, לאחר שסיימה את הרבעון הקודם בהפסד.

אמדוקס זינקה לאחר שדיווחה על רווח רבעוני של 1.84 דולר למניה , בהתאם לתחזיות האנליסטים, זאת בהשוואה לרווח של 1.72 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד.

בורסות אסיה

בורסות אסיה ננעלו הבוקר במגמה מעורבת. ניקיי ירד ב-0.1% וקוספי איבד 0.6%, שנחאי קפץ בכ-1% והנג סנג הוסי, 0.4%.

הבוקר פורסמו נתוני היוצא של סין, שצמח מעבר לצפוי בחודש יולי, אף על פי שהצמיחה האטה לעומת הקצב המסחרר של יוני, כאשר הביקוש העולמי לרכיבי הייטק מסייע בקליטת הסחורות של המדינה. היצוא גדל ב-23% (במונחים דולריים) ביולי לעומת אשתקד, כך הראו נתונים רשמיים של המכס הסיני, ובכך עקף את תחזיות האנליסטים שצפו צמיחה של 22.2%. נתון זה מסמן האטה לעומת הזינוק של 27% ביוני, שהיה הקצב המהיר ביותר מאז אוקטובר 2021. היבוא עלה ב-27.5% בחודש שעבר, מעט פחות מהערכות האנליסטים שעמדו על 27.9%, והאט לעומת הזינוק של 36% ביוני - שהיה המהיר ביותר מזה חמש שנים.