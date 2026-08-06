אספת בעלי המניות של מאנדיי מאשרת הערב (ה') את העלאת השכר של המנכ"לים המשותפים רועי מן וערן זינמן - זאת חרף הירידה הדרמטית במחיר המניה, פיטורי העובדים וההצהרות הלא מדויקות לציבור ולתקשורת בדבר מדיניות כח האדם שלה.

חבילת התגמול של המנכ"לים המשותפים בחברה - רועי מן וערן זינמן - עמדה במוקד אספת המשקיעים. בתחילת חודש יולי השנה, כשבועיים לפני שהוציאו לפועל גל פיטורים של כ-620 עובדים, ביקשו השניים להכפיל את חבילת השכר שלהם בהדרגה בתוך שלוש שנים, בטענה כי שכרם לא השתנה משמעותית בזמן שהחברה שיפרה את ביצועיה, וכי הוא נותר נמוך אף ביחס למקביליהם בשוק.

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המשקיעים אישרו את בקשתם של מן וזינמן להעלות את חבילת השכר של כל אחד מהם בהדרגה מ-7.3 מיליון דולר כיום ל-14.6 מיליון דולר עד שנת 2029. שכר הבסיס יעלה בהדרגה מ-93 אלף שקל בחודש ל-120 אלף שקל בחודש, ושווי ותקרת התגמול ההוני יעלו עד ל-13.65 מיליון דולר ב-2029.

במאנדיי מסבירים כי מאז ההנפקה לפני חמש שנים נותרה חבילת השכר שלהם קבועה, וזאת על אף שהכנסות החברה צמחו מכ-300 מיליון דולר ליותר ממיליארד דולר בשנה. עוד מציינים בחברה כי המנכ"לים הטילו על עצמם במקור תקרת העלאת שכר של 3% בשנה ומענקי מניות ואופציות קבועים של כ-7 מיליון דולר בשנה, ללא קשר לביצועים - מה שהחברה מגדירה כמהלך חריג בשוק. עוד טוענים בחברה כי שכרם של מן וזינמן נמצא באחוזון ה-25 של השכר המקובל בשוק, וכי ברצונם להעלותו לאחוזון ה-50.

ירידה דרמטית במחיר המניה

במבט צר לביצועי החברה, מאנדיי נחשבת לחברה בריאה וצומחת: בחודש מאי השנה עקפה את תחזיות האנליסטים וסיכמה את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות של 351 מיליון דולר, צמיחה שנתית של 24.5% ורווח נקי מתואם של 56 מיליון דולר. ההכנסות לרבעון השני, שיוכרזו ביום שני הקרוב, צפויות לעמוד על כ-355 מיליון דולר ולהעמיד את החברה על קצב הכנסות שנתי שעשוי להגיע בסוף 2026 ל-1.5 מיליארד דולר.

עם זאת, החלטת האסיפה לאשר את חבילת השכר רק על סמך ביצועי החברה מתעלמת בפועל מהירידה הדרמטית במחיר המניה שלה - כ-38% מאז תחילת השנה ו-47% בסך הכול מאז ההנפקה בקיץ 2021 - וכן מההתנהלות מעוררת התהייה שלה סביב גיוסי עובדים. החברה גייסה בשנה שעברה מספר עובדים דומה לזה שפיטרה לפני שבועיים, בזמן שמנהליה מפזרים הצהרות מעורפלות על חוסר התוחלת של מהלכי פיטורים ועל הצורך לגדול בשל כניסת ה-AI לארגונים.

מעל הירידה במניה מרחפת השאלה עד כמה תצליח חברת התוכנה לצמוח בעידן שבו חברות מודלי שפה כמו אנתרופיק יכולות להשיק מוצרים מתחרים או לאפשר ללקוחות מאנדיי לפתח בעצמם מרכיבים הדומים לאלה של המוצר שלה - תוכנה המאפשרת לעובדים, לצוותים ולמחלקות בחברות לנהל פרויקטים משותפים.

בדירקטוריון מאנדיי חברים זינמן ומן עצמם, מנכ"ל וויקס אבישי אברהמי, ומהמשקיעים הפרטיים הגדולים בחברה מימיה כחברה פרטית: אביעד אייל מקרן אנטרי (Entree Capital) ומייסד קרן אינסייט פרטנרס (ג'ף הורינג) המשמש כיו"ר הדירקטוריון. עוד חברים בו מספר דירקטורים עצמאיים: גלי לוהן מקרן ההון סיכון ION Crossover, סמנכ"ל הכספים לשעבר של סולאראדג' רונן פייר; ופטרה ג'נר - מנהלת אזור אירופה והמזרח התיכון של חברת הסייבר ספלאנק, כיום חלק מסיסקו.