לא רק כיפת ברזל: המערכות הישראליות שקונה איחוד האימרויות

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1הקשר הביטחוני עם איחוד האמירויות רחב בהרבה מכיפת ברזל

שיתוף הפעולה הביטחוני הישראלי-אמירותי הגיע לשיא במבצע שאגת הארי, עת הועברו למדינה המפרצית מערכות כיפת ברזל, שנועדו לסייע מול המתקפות האיראניות. חשיפה של אתר דרופ סייט, שמוכר בנימתו הביקורתית נגד ישראל, ממחישה עד כמה הקשר בין אבו דאבי לבין ירושלים, במיוחד בהיבטי התעשיות הביטחוניות, עמוק בהרבה ממערכות כיפת ברזל בלבד.

● "תפנית דרמטית": איטליה מבטלת עסקה עם רפאל

● מפעל מל"טים ישראלי יקום על אדמת אירופה

על בסיס מסמכים שדלפו מחשבון ג'ימייל של בכיר לשעבר בחברת אלביט, ניכר כי החברה הישראלית הביטחונית הציבורית מיהרה לנצל את הסכמי אברהם, בניסיון למכור לאיחוד האמירויות מל"טים מדגם הרמס 900. המסמכים מתוארכים בין שלהי 2021 לבין תחילת 2023, ומהם ניכר, בין השאר, כיצד אלביט הגישה הצעה למכירת שני מל"טים הרמס 900 ומערכות נוספות מתחומים כדוגמת לוחמה אלקטרונית, תמורת כ־154 מיליון דולר, עם אפשרות הרחבה לכ־225 מיליון דולר. האירוע שעודד את אותה עסקה היה מתקפת הטילים והמל"טים של המורדים החות'ים על אבו דאבי בינואר אותה השנה.

בה בעת, חשיפת דרופ סייט משקפת כי באבו דאבי גם התעניינו במטוסי סיגינט שמיועדים ליירוט ופענוח תשדורות של האויב, לבצע פעולות סייבר, או מתקפות אלקטרוניות. נציין כי הן אלביט והן איחוד האמירויות לא אישרו מעולם בפומבי כי מכירת הרמס 900 הושלמה. אולם, בנובמבר 2025 אלביט הודיעה על חוזה בסך 2.3 מיליארד דולר עם לקוח אנונימי. לאחר מכן, נחשף כי הלקוחה של העסקה היא איחוד האמירויות.

מאת מורטזא חוסיין, מתוך דרופ סייט. לקריאת הכתבה המלאה.

2אפילו לישראל אין: טורקיה מכוונת למטוסי הדור השישי

טורקיה מנסה כל העת לשפר את צבאה ככלל ואת חיל האוויר שלה בפרט. היא עושה זאת בשתי דרכים עיקריות: פעילות דיפלומטית מול ממשל טראמפ במטרה שיאפשר להם לרכוש מטוסי F-35, ופיתוח מטוס דור חמישי מתוצרת מקומית בשם קאאן. במאמר שהתפרסם בעיתון טורקייה, שמקורב למשטר ארדואן, נכתב כי אנקרה נדרשת להחליט לגבי הצעדים הבאים שלה, עבור שיתופי פעולה במטוסי הדור השישי.

המחבר בארין קאיאולו מציע כי אחת האפשרויות "הסבירות" ביותר היא הצטרפות לקונסורציום GCAP, מיזם פיתוח מטוס הדור השישי שבו נוטלות חלק איטליה, יפן ובריטניה. בניסיון לגייס כסף, טכנולוגיות וכוח תעשייתי, קנדה הצטרפה לפרויקט לפני שבועות ספורים, אך עדיין לא ברור עד כמה תהיה משמעותית בקונסורציום שכולל את ליאונרדו האיטלקית, מיצובישי היפנית, ו־BAE הבריטית.

לאונרדו כבר משתפת פעולה עם חברת בייקאר הטורקית במסגרת עיצוב, פיתוח, תחזוקה וייצור מל"טים, תוך שהצד האיטלקי יעסוק ביכולות נשיאה ומשימה של מל"טים. בטורקייה טוענים כי לאנקרה יש מה לתרום לתוכנית GCAP, בזכות הידע והיכולת התעשייתית המוכרת של טורקיה, שעשויה לשפר את קידום המיזם.

מאת בארין קאיאולו, מתוך טורקייה. לקריאת הכתבה המלאה.

3התקווה של הרחוב האיראני שמגיעה ממשפחתו של חמינאי

ארה"ב וישראל היו אופטימיות כי יצליחו להביא להפלת משטר האייתוללות באיראן במבצע שאגת הארי, אבל עד עתה נחלו כישלון בהגשמת היעד. עם זאת, תקווה חדשה קמה דווקא ממשפחתו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. לפני ימים ספורים פורסם סרטון שבו מוחמד באכר חראזי, שמחובר בקשרי נישואין למשפחת חמינאי, נושא דרשה שכללה תוכנית ארגונית להחלפת הרפובליקה האסלאמית בממשל אסלאמי. כך פורסם באיראן אינטרנשיונל, ערוץ חדשות איראני המבקר את המשטר וממוקם מחוץ לאיראן.

חראזי, שעומד בראש ארגון "חיזבאללה של איראן", מעוניין ליצור רשת בת כ־250 אלף איש שתממש את היעד. "עוד לפני שמר סעיד ג'לילי אמר 'אני מקים את ממשלת הצללים', אנחנו כבר הקמנו אותה, והיא עדיין קיימת", אמר חראזי על בימת המסגד. "בידינו 60 כרכים עבי-כרס של תוכניות, המפרטות עד הפרט הקטן ביותר של אופן הפעולה בכל גוף ומוסד".

בניגוד לאירועים שגרתיים למדי וקולות שנשמעים מעת לעת באיראן הקיצוני, חראזי הציג מספרים, שיטות פעולה ויעדים. לדבריו, כל משתתף צריך לגייס 17 איש, הארגון יגיע לכדי 250 איש בכל עיר "וכך נגיע עם אלף ערים ל־250 אלף איש". ההצעה שלו כוללת מימון שהוא ייתן להתכנסות הראשונה "על חשבון חיזבאללה" עבור כינוס של מאה אלף איש. ביעד ההמשך, חראזי רוצה להגיע ל־530 משתתפים בכל עיר, בשל הקשר בין המספר לשמו של פאטמה, בתו של הנביא מוחמד.

מאת אראש סוהראבי, מתוך איראן אינטרנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.