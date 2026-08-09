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אירועים ומינויים

חברת הפודטק הישראלית שזכתה בחוזה בארה"ב

ביונד אויל, שפיתחה פתרון לחידוש שמן טיגון משומש, תטמיע את הטכנולוגיה ב־14 סניפי סופרמרקטים בארה"ב • וגם: Toys R Us משקיעה כ־2 מיליון שקל בסניף קונספט ברעננה • אירועים ומינויים 

שירות גלובס 09.08.2026
שמן לטיגון / צילום: Shutterstock
שמן לטיגון / צילום: Shutterstock

1פודטק

חברת הפודטק הישראלית ביונד אויל, שפיתחה פתרון לחידוש שמן טיגון משומש, תטמיע את הטכנולוגיה ב־14 סניפי סופרמרקטים בארה"ב. על־פי הערכות, ההתרחבות תביא להכנסות של למעלה מחצי מיליון דולר בשנה.

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2טכנולוגיה

על רקע תחרות גוברת מול מתחמי הסטוק ורשתות מזון שהחלו למכור צעצועים, Toys R Us משקיעה כ־2 מיליון שקל בסניף קונספט ברעננה, שביעי מתוך 20 סניפים שמשלב טכנולוגיות סריקה וחווייה שנועדו להביא קונים.

סניף קונספט של Toys R Us ברעננה / צילום: גילי אסא
 סניף קונספט של Toys R Us ברעננה / צילום: גילי אסא

3הצרכנות

בנק הפועלים יקים את "פועלים ג'וניור סיטי" בנמל תל אביב, מתחם שיציע לילדים בני 5-13 פעילות חינמית לכל לקוחות הבנקים בנושא צרכנות נבונה וחינוך פיננסי. המתחם יהיה פתוח בין התאריכים 18 ל־27 באוגוסט.

''פועלים ג'וניור סיטי'' בנמל תל אביב / צילום: אילן אסולין
 ''פועלים ג'וניור סיטי'' בנמל תל אביב / צילום: אילן אסולין

4מינויים חדשים

איתי וקנין מונה למנכ"ל קבוצת אביב וייכנס לתפקיד בינואר. במסגרת השינוי הארגוני תעבור דפנה הרלב, המכהנת כיום כמנכ"לית הקבוצה, לכהן כיו"ר משותף לצד דורון אביב.

איתי וקנין, מנכ״ל קבוצת אביב / צילום: יח''צ
 איתי וקנין, מנכ״ל קבוצת אביב / צילום: יח''צ

פרופ' יעד רותם מונה לדיקן הפקולטה למשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. ב־20 שנה האחרונות הוא שימש כחבר סגל במרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

מספר היום

50.8 מיליון שקל
הסכום שמשרד הבינוי והשיכון תובע מחברת חלמיש שבבעלות המדינה ועיריית תל אביב, בטענה שלא העבירה לו את התשלומים שגבתה