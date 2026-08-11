אילון מאסק מכחיש את הדיווח בכלכליסט: לא קונה את דקארט

אילון מאסק מכחיש כי SpaceX מנהלת מגעים לרכישת חברת הבינה המלאכותית הישראלית דקארט (Decart). מאסק הגיב במילים "פייק ניוז" לפוסט ברשת X, שבו נטען כי חברת החלל שבשליטתו נמצאת במגעים מתקדמים לרכישת הסטארט-אפ הישראלי לפי שווי של 6-7 מיליארד דולר, כך לפי דיווח של כללכיסט.

הפוסט כאמור התבסס על דיווח בכלכליסט, שבכותרתו נכתב כי דקארט נמצאת לקראת מכירה תמורת כ-6 מיליארד דולר, וכי החברה "על הכוונת של מאסק".

● "לא סוף העבודה, אלא תחילתו של עידן": צוקרברג מסמן את עתיד ה-AI

● שיחת המשקיעים עם אילון מאסק חשפה את הבטן הרכה של חברת הענק

● בגיל 17 הוא עזב את הישיבה והתגייס, היום הוא מנהל סטארט-אפ ששווה חצי מיליארד דולר

בפוסט שאליו הגיב מאסק הוצגה SpaceX כרוכשת המיועדת, ונכתב כי העסקה עשויה להיחתם בתוך שבוע. לצד הדברים הופיעה תמונה משותפת של סמלי דקארט ו-SpaceX.

את הפוסט פרסם חשבון בשם S.E. Robinson Jr. לאחר תגובתו של מאסק הוא מחק את הפוסט המקורי, ובהמשך כתב כי הטענה על מגעים בין SpaceX לדקארט "הופרכה בידי אילון".

גם אמזון ונביוס הוזכרו

עוד לפי הפרסום של כלכליסט, דקארט מנהלת מגעים מתקדמים למכירתה לענקית טכנולוגיה בינלאומית תמורת 6-7 מיליארד דולר, אך זהותה של הרוכשת לא נמסרה. בדיווח צוין כי גורמים בתעשייה העריכו כי הרוכשת עשויה להיות SpaceX.

לצד החברה של מאסק הוזכרו גם אמזון וחברת הענן נביוס כמתעניינות אפשריות בדקארט. עוד נטען כי דקארט ניהלה קודם לכן משא-ומתן עם אנבידיה, אך החליטה להתקדם עם גורם אחר לאחר שהתקבלה הצעה גבוהה יותר. דקארט סירבה להגיב לדיווח.

יש לציין כי אנבידיה לא הכחישה שנשאה ונתנה עם דקארט ולא הגיבה לפניות גלובס, אך לפי ההערכות המשא-ומתן בין השתיים הסתיים. בנוסף, לפי בכירים בשוק, ההערכות שהוזכרו בכלכליסט כי מדובר בנביוס אינן נכונות.

עם זאת, לפי ההערכות, דקארט אכן צפויה להימכר לחברה בינלאומית, והעסקה עומדת להיחתם בקרוב, זאת לאחר שהחברה ביצעה מספר שינויים מוצריים וספגה לפי הערכות ביקורת ממשקיעים על חוסר מיקוד מוצרי.

דקארט הוקמה ב-2023 בידי דין לייטרסדורף ומשה שלו, יוצאי יחידה 8200, ומעסיקה כ-100 עובדים. החברה מפתחת מודלים וטכנולוגיות ליצירת וידאו בזמן אמת, והתפרסמה בין היתר בזכות Oasis, משחק אינטראקטיבי שהסביבה בו נוצרת באמצעות בינה מלאכותית. לפני כשלושה חודשים השלימה דקארט גיוס של 300 מיליון דולר לפי שווי של כ-4 מיליארד דולר. בסך-הכול גייסה החברה מאז הקמתה כ-450 מיליון דולר.

לא הפעם הראשונה

זו לא הפעם הראשונה שדיווח של כלכליסט מוכחש. בחודש שעבר נטען בכלכליסט כי OpenAI מתכננת לפתוח פעילות בישראל - טענה שהוכחשה על-ידי גורמים המקורבים לחברה. בסופו של דבר ענקית ה-AI הסתפקה בשכירת עובד ישראלי בלונדון שיעבוד עם כל השוק האירופי והמזרח-התיכוני ולא יתמקד רק בישראל, והוכחש כי OpenAI תקים משרדים בתל אביב.

כמו כן, כלכליסט טען באחרונה כי סיסקו מצויה במשא-ומתן לרכישת חברת הסייבר זפרן בכמה מאות מילוני דולרים - טענה שהוכחשה על-ידי המנכ"לית ועל-ידי גורמים בסביבת סיסקו. בסופו של דבר התברר כי החברה הישראלית גייסה רק כמה מיליוני דולרים בודדים מענקית התקשורת.

*** גילוי מלא: כלכליסט מבית ידיעות אחרונות וגלובס הם עיתונים מתחרים