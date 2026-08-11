תורפז עם עוד רבעון שיא אבל את המשקיעים מדאיג נתון אחר

יצרנית הטעמים והריחות, תורפז , סיכמה רבעון שיא נוסף, עם צמיחה משמעותית בהכנסות וברווח. עם זאת, המשקיעים בת"א, שככל הנראה התאכזבו מהשחיקה ברווחיות התפעולית שלחו את המניה לירידות בפתח יום המסחר.

● הפועלים הרוויח 2.5 מיליארד שקל ברבעון, ואיך השפיע המס על הבנקים?

● אלביט עוקפת את התחזיות: צבר ההזמנות בשיא של 32 מיליארד דולר

את הרבעון השני של השנה סיימה תורפז עם הכנסות שיא של כ-90.2 מיליון דולר, צמיחה של כ-42% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. גידול שנבע מצמיחה אורגנית של כ-7.3%, לצד רכישות שהושלמו בין התקופות. תמונה דומה נרשמה גם בסיכום המחצית הראשון אותו סיימה עם הכנסות של כ-174 מיליון דולר, צמיחה של 40.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה, הציגה תורפז צמיחה של כ-56.4% ברווח הנקי שעמד על 8.2 מיליון דולר. בסיכום המחצית הציגה החברה רווח נקי של 19.2 מיליון דולר, קפיצה של כ-81% ביחס למחצית הראשונה של 2025. הגידול ברווח הנקי נבע בין היתר מהרכישות שהושלמו בתקופה והסינרגיה שנוצרה בעקבותיהן, וכן מהכנסות מימון שלא במזומן בגין הקדמת רכישת מלוא החזקות המוכרים בחברת FIT.

עם זאת, למרות התוצאות החזקות, בכל הקשור לשיעור הרווחיות התפעולית, סבלה החברה משחיקה מסוימת. כך, למרות עלייה של כ-28% ברווח התפעולי, שיעורו מתוך ההכנסות עמד במהלך הרבעון על 13.4% לעומת שיעור רווח תפעולי של כ-15.6% ברבעון המקביל אשתקד.

בשיחת המשקיעים לאחר פרסום הדוחות, התייחסה קרן כהן חזון, מנכ"ל תורפז, לשחיקה ברווח התפעולי והסבירה, כי הירידה נבעה "בעיקר מהפחת של קשרי לקוחות וידע שאנחנו יוצרים במהלך הרכישות, וכתוצאה מזה זה מוריד את הרווח התפעולי". לכך, היא צירפה את העובדה ששתי חברות חדשות נרכשו רק במהלך הרבעון. "הן פעילות ברבעון רק חודשיים, וטרם הספקנו לנצל את הרוב המוחלט של הסינרגיות בחברות האלה, שנמצאות עדיין על השולחן, ואנחנו נשלים את זה במהלך הרבעונים הקרובים, מה שיגרום לעלייה ברווח התפעולי של החטיבות".

"היעד לכפיל מכירות כל ארבע שנים, מחזיקים בצבר של רכישות"

נקודה נוספת שעשויה להדאיג את המשקיעים נוגעת לקיפאון שנרשם בתחום הטעמים, תחום שבו תורפז הציגה ברבעון צמיחה של 22% אך נמצא בהאטה בעת האחרונה. "שוק הטעמים נמצא במצב יציב, ולכן התוצאות שאנחנו הראינו הן באופן מהותי מעניינות וטובות. יחד עם זה, זה שוק יציב שלא צומח כמו לפני שנתיים, כשראינו צמיחה מאוד גבוהה, אבל עדיין הוא שוק ברור שצומח בסגמנטים מסוימים", אמרה כהן חזון.

עם זאת, בכל הקשור לתחום פעילותה השני, תחום הריחות, צופה כהן חזון המשך צמיחה. לדבריה, "מדובר בשוק עם צמיחה מאוד חזקה. יש טרנד עולמי בעניין, אני חושבת שאין מקום שתיכנסו אליו שאין בו נוכחות של ריח, ויש לנו היום עוד תחומים נוספים שמתממשקים לתחום הריח, שהופכים אותו גם להיות מאוד פונקציונלי ומעניין".

לבסוף, חזרה כהן חזון על האסטרטגיה של החברה להתרחב באמצעות מיזוגים ורכישות לצד צמיחה אורגנית. "לתורפז אסטרטגיה סדורה של צמיחה משולבת מהירה ומשולבת של רכישות ומיזוגים וצמיחה אורגנית. היעד של תורפז הוא להכפיל את מחזור המכירות של החברה כל ארבע שנים או פחות. עד היום עשינו את זה בפחות ואנחנו מאמינים שכך נעשה גם בהמשך. יש לנו יעד ברור להפוך להיות אחת מעשר החברות המובילות בעולם לטעמים וריחות ואנחנו צועדים בדרך הזאת".

"אנחנו מתכוונים להמשיך ולחזק את הפעילות באמריקה ואסיה, ברכישות הבאות. כמובן שאנחנו בוחנים כל רכישה לגופה, ורק אם מביאה ערך, הן טכנולוגי, הן בפורטפוליו, הן בפורטפוליו של הלקוחות, אנחנו נעשה אותה. אנחנו בוחנים צבר מאוד גדול של רכישות כדי להרחיב את הפריסה הגאוגרפית שלנו", סיכמה מנכ"ל החברה.

הירידות במניית תורפז ממשיכות את הסנטימנט השלילי סביבה בעת האחרונה. מתחילת השנה ירדה מניית החברה בכ-8.5%, אך היא עדיין מציגה תשואה חיובית של כ-24% בשנה האחרונה. ברקע, בשלוש השנים האחרונות זינקה מניית תורפז במעל 450% לשווי נוכחי של 6.5 מיליארד שקל.