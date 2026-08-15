בכמה נמכרה דירת 3 חדרים בקריית מוצקין שפוצלה לשתי יחידות דיור?

בדרך עכו בקריית מוצקין נמכרה דירת 3 חדרים בשטח של 70 מ"ר, תמורת 1.15 מיליון שקל. הדירה בקומה רביעית מתוך ארבע, והיא מחולקת לשתי יחידות דיור המושכרות יחד ב־4,500 שקל. בעלי הדירות חתמו עם יזם על קידום תוכנית פינוי־בינוי.

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מחיר השיווק של הדירה התחיל ב־1.35 מיליון שקל והיא עמדה כארבעה חודשים על המדף. המוכרים הם משקיעים שהחליטו לממש לאחר שנים אחדות שבהן החזיקו בנכס, והרוכשים הם זוג צעיר מחריש שחיפש להשקיע בנדל"ן.

"בחיפה יש הזדמנויות בהדר"

לדברי שלומי זינו, זכיין אנגלו סכסון קריות שתיווך בעסקה, "הרוכשים חיפשו להיכנס לשוק ולשם כך עמד לרשותם סכום של כ־1.2 מיליון שקל. חשבנו יחד מה תהיה ההשקעה הכי נכונה להם, כאשר השיקול העיקרי של הזוג היה יצירת תזרים מזומנים שיכסה את המשכנתא, ועליית ערך עתידית - כדי להגדיל את ההון העצמי שלהם.

"הם מתגוררים בחריש אך בחרו שלא להשקיע שם כי הם סבורים שהמחירים בעיר נמצאים במגמת ירידה.

הדירה בדרך עכו בקריית מוצקין / צילום: צ׳לאצ׳או טקליה, שמעון מנגיסטו

"אני עובד בתחום כ־21 שנה ועברתי כבר כמה תקופות 'מיוחדות' בענף. כרגע יש האטה משמעותית בכמות העסקאות שנחתמות, ולהערכתי היא עומדת להימשך עוד תקופה. בחיפה לדוגמה זמן המכירה מאוד ארוך. קשה למכור בעיר דירות ישנות ללא ממ"ד ומחיר של דירה בבניין עם אופק להתחדשות עירונית כבר נהיה גבוה מדי עבור משקיעים. למי שמתעקש על העיר יש הזדמנויות בהדר.

"מי שמחפש כיום עליות ערך כתוצאה מהתחדשות עירונית צריך לחפש בקריות. בקריית חיים אפשר למצוא דירות 3 חדרים בכמיליון שקל ובקריית ביאליק באפילו קצת פחות".

צ'לאצ'או טקליה ייצג את הקונים בעסקה.

דירות יד שנייה שנמכרו

בית שמש

ברחוב חידא במזרח העיר, דירת 3 חדרים, 89 מ"ר, בקומה 5 מתוך 5, ב־2.01 מיליון שקל.

ברחוב רפאל אלנקוה במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 77 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־1.5 מיליון שקל.

ברחוב רועי קליין, דירת 3 חדרים, 90 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, עם חניה, ב־1.95 מיליון שקל.

ברחוב בן איש חי, דירת 5 חדרים, 108 מ"ר, בקומה 5 מתוך 6, עם חניה, ב־3.15 מיליון שקל.

לוד

ברחוב גורדון, דירת 4 חדרים, 108 מ"ר, בקומה 5 מתוך 8, עם חניה, ב־1.83 מיליון שקל.

ברחוב שבט מנשה, דירת 4 חדרים, 102 מ"ר, בקומה 7 מתוך 7, ב־2 מיליון שקל.

ברחוב הרב עובדיה יוסף, דירת 3 חדרים, 85 מ"ר, בקומה 7 מתוך 7, ב־1.6 מיליון שקל.

באר שבע

ברחוב אשבל מיכאל בנווה זאב, דירת 4 חדרים, 107 מ"ר, בקומה 2 מתוך 2, עם חניה, ב־1.22 מיליון שקל.

ברחוב וינגייט בשכונה ג', דירת 3 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 8 מתוך 8, ב־780 אלף שקל.

ברחוב שער הגיא בשכונה ט', דירת 4 חדרים, 105 מ"ר, בקומה 4 מתוך 8, עם חניה, ב־940 אלף שקל.

ברחוב בר ניסן בנווה זאב, דירת 4 חדרים, 160 מ"ר, בקומה 5 מתוך 6, עם חניה, ב־1.71 מיליון שקל.

קריית ביאליק

ברחוב השקדים במזרח העיר, דירת 4 חדרים, 113 מ"ר, בקומה 1 מתוך 9, ב־1.62 מיליון שקל.

ברחוב יקינתון, דירת 5 חדרים, 148 מ"ר, בקומה 7 מתוך 7, עם שתי חניות, ב־3.42 מיליון שקל.

ברחוב ניצנים, דירת 4 חדרים, 91 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־1.5 מיליון שקל.

נס ציונה

ברחוב הרמן מאיר, דירת 3 חדרים, 76 מ"ר, בקומה 3 מתוך 5, ב־2.06 מיליון שקל.

ברחוב רוטשילד, דירת 6 חדרים, 163 מ"ר, בקומה 3 מתוך 6, עם חניה כפולה, ב־4.99 מיליון שקל.

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