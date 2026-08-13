מספר אירועים משמעותיים התרחשו היום (ה') בשוק האנרגיה. ניו מד הכריזו על תחילת חיפושים בשני מוקדים לנפט וגז, תמר פטרוליום מדווחים על הגדלת ההפקה (ואיתה הרווחים) במאגר תמר, וחברת המתחדשות אקונרג'י מדווחת על הסכם מימון משמעותי של 229 מיליון אירו להקמת שדה סולארי גדול ברומניה.

● מה השתנה בה? אקמן חוזר להשקיע במניה שממנה ברח בהפסד ענק

● סלברייט חתכה את התחזיות, והמניה צונחת במסחר בוול סטריט



ניו מד בבעלות קבוצת דלק , הבעלים של כ-45% ממאגר לוויתן, מדווחים על חיפוש הגז הראשון הפעיל בישראל מזה מספר שנים. כפי שפורסם לראשונה בגלובס, ספינה יעודית תגיע בספטמבר הקרוב לישראל לבצע סקירה סייסמית תלת-מימדית בבלוק I, בה זכו ניו מד יחד עם סוקאר (חברת הנפט הלאומית של אזרבייג'ן) וענקית הגז והנפט הבריטית BP . סקירה כזאת היא השלב הפעיל הראשון בחיפוש גז, ואם יימצאו אתרים בהם יש סיכוי לתגליות גז, יבוצעו קידוחי חיפוש - ולאחר מכן יהיה ניתן להכריע האם בבלוק נמצא מאגר גז חדש או לא. הסקר יתחיל בחודש ספטמבר, יימשך שלושה חודשים, ויעלה לכלל השותפות 22 מיליון דולר.

בנוסף לכך, ולאור סקרים מקבילים שבוצעו במצרים בידי שברון , ניו מד יוצאים גם לחפש נפט בשכבות העמוקות שמתחת למאגר לוויתן הקיים. ניו מד ושותפותיה במאגר לוויתן יבצעו את הסקירה החל מספטמבר או אוקטובר, והיא תימשך מספר חודשים, במטרה "טיוב הידע הקיים בקשר עם המאגר". העלות לכלל השותפות עומדת על 68.8 מיליון דולר.

בנוסף, ניו מד מדווחים על הכנסות של 250 מיליון דולר בניכוי תמלוגים ברבעון השני של 2026, עליה לעומת 164 מיליון דולר ברבעון השני של 2025. ברבעון ההוא, יש לציין, מאגר לוויתן הושבת זמנית ל-11 ימים בשל המערכה הראשונה מול איראן ("עם כלביא"). הרווח של ניו מד ברבעון האחרון עמד על 117 מיליון דולר, עליה לעומת 81 ברבעון המקביל אשתקד. המניה עלתה במסחר בבורסה.

דוחות בתמר פטרוליום, עסקת ענק לאקונרג'י

תמר פטרוליום מפרסמים אף הם את דוחותיהם לרבעון השני של 2026. הם הבעלים של 16.75% ממאגר תמר, מאגר הגז השני בגודלו בישראל. תמר הרחיבו לאחרונה את יכולת ההפקה שלהם בצורה משמעותית, כך שיכולת ההפקה השנתית דומה לזו של מאגר לוויתן. בעקבות זאת, גם הכנסותיהם עולות: 87 מיליון דולר ברבעון השני של 2026, לעומת פחות מ-78 ברבעון השני של 2025. גם הרווח הנקי עלה בהתאם, ל-15.6 מיליון דולר ברבעון האחרון, לעומת 11 מיליון דולר ברבעון הקודם אשתקד. ובכל זאת, מניותיה ירדו מעט במסחר, אולי בשל ציפיות משקיעים לתוצאות טובות אפילו יותר. תמר פטרוליום נמצאת בבעלות אליהו עזור, אהרון פרנקל, סוקאר (המחפשת גז נוסף בישראל, כאמור) ומוטי בן משה. רק מיעוט ממניותיה נסחר בבורסה.

חברת האנרגיה המתחדשת, אקונרג'י , הפועלת אך ורק בחו"ל (בעיקר באירופה) מדווחת על שתי עסקאות משמעותיות ברומניה: האחת, מימון משמעותי של 229 מיליון אירו בהובלת בנקים אירופאיים על מנת להקים את פרויקט Parau 2, שדה סולארי משמעותי שיגיע להספק של 342 מגהוואט יחד עם קיבולת אגירה של 300 מגהוואט לשעה. בנוסף, אקונרג'י מדווחת על חיבור לחשמל (החלק האחרון בהקמה, והתחלת ההכנסות) של פרויקט קטן יותר ברומניה בשם Iancu Jianu, בעל הספק של 59 מגהוואט ואגירה בקיבולת של 70 מגהוואט-שעה. המניה עלתה במסחר בבורסה.