כאוס במתחם מחיר למשתכן בבאר שבע, שבו החברה היזמית עומדת בפני הליכי חדלות פירעון. הפרויקט נמצא בצנרת כבר 4 שנים לא יושלם במועדו, ועד כה הושבו כספים לחלק מרוכשי הדירות. על פי הנטען, אחד הגורמים לבעיות הוא סכסוך בין בעלי המניות בחברה. בקשה אחרת לכינוס נכסים כנגד פרויקטים אחרים של החברה הוגשה באחרונה, ועל פי החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, הטיפול ב-2 הבקשות ככל הנראה יאוחד. מהחששות עולה כי, סך חובה של החברה לנושים שונים בכל הפרויקטים שלה מגיע למאות מיליוני שקלים.

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א.ש. יגל יזמות ובנייה מנתיבות, חברה יזמית בבעלות רענן חלילי באמצעות חברת אופק שלי ושלמה אביטן, אמורה להקים פרויקט בן 220 דירות בבאר שבע, בהן 102 במסגרת מחיר למשתכן. החברה נקלעה לחדלות פירעון, והחברות הנושות הגישו בקשה למינוי כונס נכסים זמני. לטענת הנושים, החברה נקלעה לחוב כלפיהם של 64 מיליון שקל.

א.ש. יגל זכתה באפריל 2022 במכרז קרקעות של רמ"י, שנערך בשכונת רמות במתחם 61376, ונקבעה להגרלה 2144, שנערכה בנובמבר באותה שנה, לפי מחיר של 10,272 שקל למ"ר (לא כולל מע"מ והצמדות) שהגישה למכרז. החברות המלוות פיננסית את הפרויקט הן קוואן פתרונות מימון בע"מ וש. שלמה חברה לביטוח בע"מ. על פי אתר מחיר למשתכן, הסטטוס התכנוני של הפרויקט הוא הגשת בקשה להיתר בנייה.

"פגיעה ממשית בסיכויי הפרויקט לקרום עור וגידים"

הבקשה הדחופה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב למינוי כונס נכסים זמני לחברה, באמצעות משרד ג. קסטנבאום ושות', מציירת תמונה שחורה של הנעשה בפרויקט. בין היתר מתואר מצב של "חשש ממשי לפגיעה או שינוי במצב המקרקעין, לרבות ביטול חוזה החכירה מול רמ"י, לאור העובדה שאין היתכנות להשלמת הבנייה במועד התחייבות החברה מול רמ"י, ינואר 2027. וכן הזנחה, פירוק, הרס, ורוכשי דירות שמאבדים סבלנות ודורשים חילוט ערבויות, באופן שיביא לפגיעה ממשית בסיכויים של הפרויקט לקרום עור וגידים", נכתב.

עוד צוין בבקשה, כי לחלק מהרוכשים הושבו כספים בהתאם לפוליסות, וכי קיימת תביעה אחת נגד קוואן, ש.שלמה והחברה, שהוגשה מטעם זוג שרכש דירה בפרויקט.

עוד נטען, כי מצב השוק כיום, שכולל ירידה במחירי הדירות וריביות גבוהות, מעלה חשש ממשי, שגם אם יימכרו הדירות - הדבר לא יכסה את החוב המובטח. עוד מעלה הבקשה, כי בין בעלי המניות בחברה מתקיים סכסוך שמקשה על ניהול הפרויקט וקידומו.

ולבסוף: באחרונה הגיש בנק מרכנתיל בקשה משלו לכינוס נכסים על פרויקט אחר של החברה, בגין חוב נטען של כ-181 מיליון שקל. ההערכה היא, כי לחברה חובות נוספים לבנק לאומי, ולחברת קובי קפיטל, בהיקפים ניכרים, וכי כלל חובותיה מגיעים למאות מיליוני שקלים.

שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, איריס לושי-עבודי החליטה, כאמור, כי יש לטפל ב-2 הבקשות לכינוס בראייה כוללת, אך רק לאחר קבלת תגובות, והעבירה את הבקשה לתגובתה הדחופה של החברה.