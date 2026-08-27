הצרות של בני לנדא: יעביר את חלקו בפרויקט הנדל"ן המשותף לויתניה

קריסת עסקיו של יזם ההייטק בני לנדא ממשיכה לגבות מחיר כבד מחברת הנדל"ן המניב ויתניה . החברה שבשליטת משפחתו של מיליארדר הרכב והספנות רמי אונגר, דיווחה על מו"מ לרכישת זכויותיו של לנדא (50%) בשלב א' בנכס מניב שמקימה ויתניה בנס ציונה. ככל שיושלם המהלך הוא יוביל את ויתניה לרשום הוצאה של 18 מיליון שקל בדוחות הכספיים בגין מס רכישה וכן הפסד חשבונאי של 50 מיליון שקל.

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מהדיווח של ויתניה למשקיעים הבוקר עולה כי ויתניה תרכוש את זכויות החברה של לנדא בשלב א' בפרויקט המוקם בימים אלה, בדרך של נטילת חובה של לנדא מהבנק בסכום של 247 מיליון שקל, ובנוסף תוותר ויתניה על חוב של לנדא בסך של 50 מיליון שקל.

כחלק מההסכמות נחתם שלשום (שלישי) הסכם הלוואה, שלפיו ויתניה תהיה ערבה להלוואה שיעמיד בנק בסכום של 40 מיליון שקל ללנדא. מדובר בהלוואה שתתפרס על פני 4 שנים בריבית שנתית של פריים פלוס 3% (ריבית של 8% כיום).

ויתניה ולנדא מחזיקים בחלקים שווים בפרויקט המשרדים "ויתניה לנדא" בפארק המדע בנס ציונה. בפרויקט מבנה המשלב שטחי תעשייה, מעבדות ומשרדים בשטח של כ-40,000 מ"ר וחניון תת־קרקעי בשטח של 23 אלף מ"ר.

הפרויקט יועד לאכלס במקור את חברת הדפוס של בני לנדא שנקלעה לחובות בהיקף של 1.7 מיליארד שקל והגישה בקשה לעיכוב הליכים בקיץ 2025. כתוצאה מכך, נאלצה ויתניה לבצע אשתקד הפרשה להפסד בגובה של כ-80 מיליון שקל.

במאי האחרון, דיווחה ויתניה כי תשכיר את המבנה לחברת אלביט מערכות. הסכם השכירות עם אלביט בנכס נחתם לטווח ארוך כ-25 שנה, כאשר לאלביט נקודה יציאה ראשונה בתום 17 שנים ו-9 חודשים. דמי השכירות הכוללים לתקופת השכירות עד לנקודת היציאה הראשונה עומדים על כ-544 מיליון שקל. רכישת מלוא הזכויות תעניק לויתניה היקף הכנסה של כ-34 מיליון שקל בשנה. הרכישה והגעה ל-100% מהנכס תגדיל משמעותית את ה-NOI וה-FFO ולאורך התקופה תייצר תזרים חזק מהנכס. כמו כן העסקה תאפשר לויתניה שליטה בהמשך הייזום והפיתוח של הזכויות הנוספות.

עד פתיחת המסחר הבוקר (ה') ירדה מניית ויתניה מתחילת השנה בכ-38% ושווי השוק של החברה עומד הבוקר על כ-680 מיליון שקל. נמוך מהונה העצמי הנאמד בכ-1.1 מיליארד שקל.