ב.מ.וו IX3 50: חבילה נאה עם מבט קדימה

בחודש שעבר הודיעה ב.מ.וו כי בכוונתה לצמצם אלפי משרות עד סוף 2027. הודעות כאלה הפכו לאחרונה לשגרה בתעשיית הרכב הגרמנית, אבל זו הודעה ראשונה מסוגה עבור החברה ממינכן, שתפסה את המקום הרביעי ברשימה היוקרתית של "המעסיקים הטובים בעולם ב-2025" של "פורבס".

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מתברר שאפילו ב.מ.וו אינה חסינה בפני המשבר שבו שרויה תעשיית הרכב הגרמנית. מדובר בשילוב בעייתי, הכולל תחרות אגרסיבית מצד יצרניות סיניות, שנהנות מעלויות נמוכות; מכסים גבוהים שמטילה ארה"ב על כלי רכב מיובאים מאירופה; עלויות אנרגיה שנסקו מאז המלחמה במפרץ; רגולציות סביבתיות מכבידות של האיחוד האירופי; והשקעות עתק בפיתוח רכב חשמלי, שעדיין רחוקות מלהחזיר את עצמן.

לפחות את המרכיב האחרון מנסה ב.מ.וו לנטרל באמצעות סדרה חדשה של דגמים חשמליים, מתוחכמים ופורצי דרך בתעשייה, הראשון מביניהם שיוצא לשוק הוא הדור החדש של הקרוס-אובר IX3.

עיצוב חיצוני

העיצוב החריג הוא הצהרת כוונות ברורה; אם הדור היוצא של IX3 היה לא הרבה יותר מהסבה לחשמל של X3 בנזין תקנית, הרכב החדש עתידני ושונה מאוד מהמקובל בפלח. החרטום למשל מציג גריל "מכווץ", שתחום בין שתי יחידות תאורה מסיביות ויחידת פגוש עתירת זוויות מלמטה. בחשכה הגריל החדש והמשטחים שמסביבו מוארים באור LED, אולי כפיצוי לחסידי הגריל הענק שבו התהדרה החברה שנים רבות.

פרופיל הצד מזכיר במעט את העיצוב דמוי המיניוואן של ה-IX הגדול, שהושק לפני מספר שנים, ומציג דלתות גדולות, משטחי שמשות רחבים וקשתות גלגלים ענקיות דמויות טרפז, תואמות היטב חישוקי ענק כמו ברכב המבחן שלנו.

את הרושם החללי משלים זנב עם צמד פנסי גדולים, שנמתחים עד קצות הכנפיים האחוריות השריריות. העיצוב נראה שייך יותר לתערוכה לאומנות מודרנית בניו-יורק מאשר לרחובות המפויחים של הצ'ק-פוסט, שמהם אספנו את הרכב.

פנים הרכב

הכניסה לתא הנוסעים דורשת שימוש בידיות-מתג די מעצבנות אבל הדלתות ענקיות והסף ממוקם בגובה אופטימלי ונוח ליציאה או כניסה מהירה. הנחיתה בתא הנוסעים היא חוויה שוברת שגרה לא פחות מהעיצוב החיצוני; הנהג והנוסע לצדו מוקפים במשטחים רכים עם פתחי אוורור חבויים, "מדף" אופקי ונמוך והגה אליפטי ושמנמן. יש גם מתגים מתכתיים מפוסלים על הדלתות לכוונון המושבים, קונסול "צף" בין המושבים שעליו מתג קטן להעברת ההילוכים. כריות הראש של המושבים הקדמיים נראות כאילו נלקחו מ-NASA.

המושבים הקדמיים נוחים לנסיעות ארוכות וכוללים עיסוי מובנה. המושב האחורי מתוכנן בעיקר עבור שני מבוגרים פלוס נספח במרכז. מרחב הפנים נדיב ותא המטען רחב ועמוק, ומכיל נפח סביר של כ-520 ליטר.

איכות החומרים והגימור יענו על כל הציפיות של רוכשי רכב ברמת המחיר הזו. חומרי הדיפון יקרים למראה ולמגע ובידוד הרעשים מהטובים בתעשייה. ב.מ.וו נפטרה סוף סוף מההרגל הגרמני של "חבילות אבזור בתוספת מחיר" ואפילו גרסת הבסיס מגיע עם אבזור מקיף שראוי לרכב פאר, כולל ריפוד עור, עיסוי, מערכת קול רצינית, מצלמות היקפיות מצוינות, דלת אחורית חשמלית ועוד הרבה פריטי נוחות וטכנולוגיה, כולל אפשרות להחנות את הרכב ללא התערבות הנהג.

מנגד, מב.מ.וו היינו מצפים גם לכיסוי נגלל לגג הזכוכית הענק. זו אמנם זכוכית מקטבת, שמנטרלת חלק לא מבוטל מקרינת השמש, אך עדיין הוא מלהיט את התא תחת השמש הישראלית הקופחת.

מולטימדיה ומצלמות

הגודש הטכנולוגי־עתידני כולל מסך ענק עם מסגרת לא סימטרית מעל הקונסול המרכזי, וגימיק אולטימטיבי: פס צר של תצוגה עילית לכל רוחב הרכב מתחת לקו השמשה הקדמי.

הנדסת האנוש דורשת לא מעט הסתגלות, במיוחד ממי ששנת הלידה שלו לא מתחילה בספרה 2. אהבנו את הגרפיקה העשירה והברורה של המסך המרכזי, את הפיקוד הקולי החכם ואת תנוחת הישיבה שמעניקה ראות מצוינת לכל הכיוונים. פחות התחברנו למסך התצוגה העילי שדורש משקפי קריאה, וגם לא לוויתור על מתגים פיזיים חיוניים לטובת תפריטי מגע, ששולטים בכל דבר כמעט.

מנוע וסוללה

יעילות אנרגטית יוצאת דופן וסוללה בקיבולת גדולה לרכב בקטגוריה - כ-109 קילוואט־שעה - מאפשרות לחברה להצהיר על טווח של עד 801 ק"מ ב-WLTP ועד כ-742 ק"מ בגרסת חישוקי הענק. בפועל, אפילו באוגוסט עם מזגן מקסימלי, השגנו מעל 550 ק"מ, נתון מרשים ואידאלי לנסיעות ארוכות. יש גם טעינה אולטרה-מהירה של 400 קילוואט, שתחסוך המתנה בעמדות ציבוריות.

קצרה היריעה מלפרט את חידושי מערכת ההנעה החשמלית של ב.מ.וו. זו פלטפורמה חשמלית במתח גבוה, שתוכננה ליעילות אנרגטית יוצאת דופן וכוללת סוללות מפיתוח עצמי, מנועים חשמליים מדור חדש, תוכנת ניהול מרכזית עם מעבד-על ועוד.

על הכביש

כל הטכנולוגיה הזו עובדת "ברקע" ומספקת מעטפת ביצועים מרשימה מאוד. גרסת ה־50 הדו־מנועית, שהיא היחידה שמשווקת כרגע, מייצרת 469 כ"ס ודי בכך לספק תאוצה מאפס ל־100 קמ"ש במעט פחות מ־5 שניות, ולהאיץ את הרכב קדימה בעוצמה מכל מהירות כמעט.

מצב הספורט מחדד עוד יותר את הביצועים ואת תגובת הדוושה, וגם מוסיף פס קול מרגש דרך הרמקולים. אם אין לכם עו"ד לתעבורה שעובד עבורכם בריטיינר, עדיף שתסתפקו במצבי התכנות המתונים יותר.

למרות הגודש הטכנולוגי ומשקל עצמי של 2.36 טון, היצרנית לא זנחה את ערכי הליבה הדינמיים שלה, והתוצאה: קרוס־אובר משפחתי שמרגיש על הכביש כמו ב.מ.וו אמיתית: חד, מתקשר עם הנהג, אוחז בכביש בעוצמה, מרסן היטב את המומנט במצבי קיצון, קל לתמרון בעיר אבל גם מאפשר לנהגים מיטיבי הגה להשתעשע איתו על כבישים מתפתלים.

חרף השימוש בבולמי זעזועים אקטיביים, נוחות הנסיעה נוטה לצד הנוקשה על כבישים משובשים, במיוחד מאחור. היינו מייחסים זאת בעיקר לחישוקי ה־22 הקיצוניים עם צמיגי האולטרה־ספורט של גרסת המבחן ונראה, שחישוקי ה־20 אינץ' התקניים של גרסת הכניסה ישפרו משמעותית את הספיגה על האספלט הישראלי.

מחיר

מחיר הכניסה ההתחלתי של ב.מ.וו IX3 החדשה עומד על 490 אלף שקל. בישראל זה נחשב מחיר תחרותי ביחס לקרוס־אובר חשמלי מבית מותג יוקרה גרמני עם שילוב כזה של ביצועים, אבזור וטווח.

אפשר בהחלט להניח שברגעים אלה עומלים מהנדסים סינים במעבדות נסתרות על פירוק רכבי IX3 לגורמים במטרה לשכפל אותם, כדי שבתוך שנתיים־שלוש יושקו דגמים תואמים בחצי המחיר. עד שזה יקרה, ה־IX3 מספקת הזדמנות נדירה לנהוג ברכב שמקדים את זמנו.

חלק מהמתחרות

אאודי Q6 אי-טרון קוואטרו

540 אלף שקל עולה גרסת ההנעה הכפולה של הקרוס-אובר מבית אאודי. תא הנוסעים מפואר ועתיר טכנולוגיות. הסוללה מספקת טווח עד 561 ק"מ.

אאודי Q6 אי-טרון קוואטרו / צילום: יח''צ

מרצדס EQ GLC300

499 אלף שקל עולה גרסת הכניסה של GLC300 החשמלית. שני מנועים בהספק 421 כ"ס מאיצים ל-100 קמ"ש ב־4.7 שניות והסוללה מספקת טווח של עד 616 ק"מ.